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Киев проведет учения в подконтрольной ему части Запорожской области
Киев проведет учения в подконтрольной ему части Запорожской области - РИА Новости, 10.01.2024
Киев проведет учения в подконтрольной ему части Запорожской области
Украинские силы проводят командно-штабные учения территориальной обороны в подконтрольной части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом главы местной... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T17:50
2024-01-10T17:50
2024-01-10T17:50
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Украинские силы проводят командно-штабные учения территориальной обороны в подконтрольной части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом главы местной администрации Юрий Малашко. "Проводим командно-штабные учения сил территориальной обороны региона. Представителям национальной гвардии, силам государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, национальной полиции, службе безопасности Украины, структурным подразделениям органов государственной власти и другим ведомствам предоставлена информация и поставлены задачи", - написал Малашко в своем Telegram-канале. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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в мире, запорожская область, киев, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Киев, Россия
Киев проведет учения в подконтрольной ему части Запорожской области
Украинские силы проводят учения в подконтрольной Киеву части Запорожской области