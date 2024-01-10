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Киев проведет учения в подконтрольной ему части Запорожской области - РИА Новости, 10.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:50 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/ucheniya-1920580671.html
Киев проведет учения в подконтрольной ему части Запорожской области
Киев проведет учения в подконтрольной ему части Запорожской области - РИА Новости, 10.01.2024
Киев проведет учения в подконтрольной ему части Запорожской области
Украинские силы проводят командно-штабные учения территориальной обороны в подконтрольной части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом главы местной... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T17:50
2024-01-10T17:50
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
киев
россия
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Украинские силы проводят командно-штабные учения территориальной обороны в подконтрольной части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом главы местной администрации Юрий Малашко. "Проводим командно-штабные учения сил территориальной обороны региона. Представителям национальной гвардии, силам государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, национальной полиции, службе безопасности Украины, структурным подразделениям органов государственной власти и другим ведомствам предоставлена информация и поставлены задачи", - написал Малашко в своем Telegram-канале. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240108/ukraina-1920174439.html
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в мире, запорожская область, киев, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Киев, Россия
Киев проведет учения в подконтрольной ему части Запорожской области

Украинские силы проводят учения в подконтрольной Киеву части Запорожской области

© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице в городе Запорожье
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице в городе Запорожье. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Украинские силы проводят командно-штабные учения территориальной обороны в подконтрольной части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом главы местной администрации Юрий Малашко.
"Проводим командно-штабные учения сил территориальной обороны региона. Представителям национальной гвардии, силам государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, национальной полиции, службе безопасности Украины, структурным подразделениям органов государственной власти и другим ведомствам предоставлена информация и поставлены задачи", - написал Малашко в своем Telegram-канале.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Люди на улице Запорожья - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
На Украине рассказали о насильственной мобилизации в ночное время
8 января, 17:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьКиевРоссия
 
 
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