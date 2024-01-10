https://ria.ru/20240110/ubiystvo-1920460131.html
В Челябинской области мужчина убил школьницу
В Челябинской области мужчина убил школьницу - РИА Новости, 10.01.2024
В Челябинской области мужчина убил школьницу
Молодой житель Челябинской области обвиняется в убийстве 15-летней девочки, после которого он попытался скрыться, его задержали и арестовали, сообщило в среду... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T10:47
2024-01-10T10:47
2024-01-10T10:47
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 янв – РИА Новости. Молодой житель Челябинской области обвиняется в убийстве 15-летней девочки, после которого он попытался скрыться, его задержали и арестовали, сообщило в среду следственное управление СК РФ по региону в Telegram-канале. По данным СУСК, ночью 6 января у дома №2 по улице Октябрьской села Татищево Карталинского района между обвиняемым и его знакомой - 15-летней девушкой - возник конфликт, в результате мужчина ее убил и скрылся. ГУМВД России по региону уточняет, что поиск подозреваемого вели наиболее опытные оперуполномоченные уголовного розыска. Оперуполномоченные и следователи, опросив друзей, знакомых и членов семьи, установили круг людей, с которыми накануне общалась погибшая, а затем и подозреваемого – 19-летнего местного жителя. "В следственном управлении СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)… В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что ссора знакомых произошла в заброшенном здании. Погибшая училась в 8 классе по спецобучению, так как имела инвалидность по психическому заболеванию, на учете в ПДН не состояла, воспитывалась в полной семье.
https://ria.ru/20240109/ubiystvo-1920253403.html
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происшествия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Челябинской области мужчина убил школьницу
Жителя Челябинской области обвинили в убийстве 15-летней девушки
ЧЕЛЯБИНСК, 10 янв – РИА Новости.
Молодой житель Челябинской области обвиняется в убийстве 15-летней девочки, после которого он попытался скрыться, его задержали и арестовали, сообщило в среду следственное управление СК РФ по региону в Telegram-канале
.
По данным СУСК, ночью 6 января у дома №2 по улице Октябрьской села Татищево Карталинского района
между обвиняемым и его знакомой - 15-летней девушкой - возник конфликт, в результате мужчина ее убил и скрылся.
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ГУМВД России по региону уточняет, что поиск подозреваемого вели наиболее опытные оперуполномоченные уголовного розыска. Оперуполномоченные и следователи, опросив друзей, знакомых и членов семьи, установили круг людей, с которыми накануне общалась погибшая, а затем и подозреваемого – 19-летнего местного жителя.
"В следственном управлении СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)… В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что ссора знакомых произошла в заброшенном здании. Погибшая училась в 8 классе по спецобучению, так как имела инвалидность по психическому заболеванию, на учете в ПДН не состояла, воспитывалась в полной семье.
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