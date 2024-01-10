https://ria.ru/20240110/tv1000-1920512799.html
На владельца TV1000 составили протокол за распространение ЛГБТ*
На владельца TV1000 составили протокол за распространение ЛГБТ* - РИА Новости, 10.01.2024
На владельца TV1000 составили протокол за распространение ЛГБТ*
Таганский суд Москвы 25 января рассмотрит административный протокол, составленный на владельца семейства телеканалов TV1000 и платформы viju за распространение... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T14:11
2024-01-10T14:11
2024-01-10T14:11
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Таганский суд Москвы 25 января рассмотрит административный протокол, составленный на владельца семейства телеканалов TV1000 и платформы viju за распространение среди несовершеннолетних информации о ЛГБТ* (запрещенная в РФ экстремистская организация), сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение протокола, составленного в отношении ООО "Виасат Глобал", назначено на 25 января", - рассказал собеседник агентства. Статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" появилась в кодексе в конце 2022 года. Она подразумевает наказание в виде штрафов, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности, а иностранцам или лицам без гражданства – административный арест и выдворение из России. Московские суды уже назначили штрафы за аналогичные правонарушения в отношении сервисов Start, Premier, "КиноПоиск", "Мегафон-ТВ" и других онлайн-кинотеатров.* Экстремистская организация, запрещена в РФ
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общество, россия, москва
На владельца TV1000 составили протокол за распространение ЛГБТ*
Суд в Москве рассмотрит протокол за распространение ЛГБТ на владельца TV1000
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Таганский суд Москвы 25 января рассмотрит административный протокол, составленный на владельца семейства телеканалов TV1000 и платформы viju за распространение среди несовершеннолетних информации о ЛГБТ* (запрещенная в РФ экстремистская организация), сообщили РИА Новости в суде.
«
"Рассмотрение протокола, составленного в отношении ООО "Виасат Глобал", назначено на 25 января", - рассказал собеседник агентства.
Статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" появилась в кодексе в конце 2022 года.
Она подразумевает наказание в виде штрафов, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности, а иностранцам или лицам без гражданства – административный арест и выдворение из России.
Московские суды уже назначили штрафы за аналогичные правонарушения в отношении сервисов Start, Premier, "КиноПоиск
", "Мегафон-ТВ" и других онлайн-кинотеатров.
* Экстремистская организация, запрещена в РФ
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