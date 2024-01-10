https://ria.ru/20240110/tv1000-1920512799.html

На владельца TV1000 составили протокол за распространение ЛГБТ*

На владельца TV1000 составили протокол за распространение ЛГБТ* - РИА Новости, 10.01.2024

На владельца TV1000 составили протокол за распространение ЛГБТ*

Таганский суд Москвы 25 января рассмотрит административный протокол, составленный на владельца семейства телеканалов TV1000 и платформы viju за распространение... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T14:11

2024-01-10T14:11

2024-01-10T14:11

общество

россия

москва

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Таганский суд Москвы 25 января рассмотрит административный протокол, составленный на владельца семейства телеканалов TV1000 и платформы viju за распространение среди несовершеннолетних информации о ЛГБТ* (запрещенная в РФ экстремистская организация), сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение протокола, составленного в отношении ООО "Виасат Глобал", назначено на 25 января", - рассказал собеседник агентства. Статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" появилась в кодексе в конце 2022 года. Она подразумевает наказание в виде штрафов, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности, а иностранцам или лицам без гражданства – административный арест и выдворение из России. Московские суды уже назначили штрафы за аналогичные правонарушения в отношении сервисов Start, Premier, "КиноПоиск", "Мегафон-ТВ" и других онлайн-кинотеатров.* Экстремистская организация, запрещена в РФ

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общество, россия, москва