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Россия направила запрос Турции из-за пропажи российской туристки в Кемере - РИА Новости, 10.01.2024
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Туризм
 
12:59 10.01.2024 (обновлено: 16:15 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/turistka-1920496129.html
Россия направила запрос Турции из-за пропажи российской туристки в Кемере
Россия направила запрос Турции из-за пропажи российской туристки в Кемере - РИА Новости, 10.01.2024
Россия направила запрос Турции из-за пропажи российской туристки в Кемере
Полиция турецкого курорта Кемер расследует пропажу российской туристки, российские дипломаты контролируют ситуацию, сообщили РИА Новости в генеральном... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T12:59
2024-01-10T16:15
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СТАМБУЛ, 10 янв — РИА Новости. Полиция турецкого курорта Кемер расследует пропажу российской туристки, российские дипломаты контролируют ситуацию, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России в Анталье.По имеющейся у генконсульства информации, россиянка 30 декабря 2023 года прибыла в Турцию, а 8 января по окончании туристической поездки не явилась на рейс в Москву. "Установлено, что 4 января она вышла на прогулку и в отель не вернулась. На связь с родственниками с этого времени она не выходила, в настоящее время ее телефон отключен", — сообщили в дипмиссии.&quot;Генеральным консульством России в Анталье установлен контакт с турецкими правоохранительными органами и туристической компанией, по линии которой она прибыла на отдых в Турцию. Направлен официальный запрос турецкой стороне&quot;, — сообщили дипломаты."Полицией города Кемер проводится расследование. Ситуация с пропажей гражданки России находится на контроле генконсульства", — подчеркнули в дипмиссии.В отеле, где, по данным СМИ, отдыхала туристка, РИА Новости в комментарии отказали.МВД Кировской области выясняет обстоятельства пропажи местной жительницы, уехавшей в отпуск в Турцию, заявление о ее пропаже подала мать, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20240110/turisty-1920456969.html
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в мире, россия, кемер, турция, новости - туризм
Туризм, В мире, Россия, Кемер, Турция, Новости - Туризм
Россия направила запрос Турции из-за пропажи российской туристки в Кемере

Генконсульство: РФ направила запрос Турции из-за пропажи россиянки в Кемере

© iStock.com / Iurii KonovalПляж в Кемере, Турция
Пляж в Кемере, Турция - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© iStock.com / Iurii Konoval
Пляж в Кемере, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 10 янв — РИА Новости. Полиция турецкого курорта Кемер расследует пропажу российской туристки, российские дипломаты контролируют ситуацию, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России в Анталье.
По имеющейся у генконсульства информации, россиянка 30 декабря 2023 года прибыла в Турцию, а 8 января по окончании туристической поездки не явилась на рейс в Москву. "Установлено, что 4 января она вышла на прогулку и в отель не вернулась. На связь с родственниками с этого времени она не выходила, в настоящее время ее телефон отключен", — сообщили в дипмиссии.
«

"Генеральным консульством России в Анталье установлен контакт с турецкими правоохранительными органами и туристической компанией, по линии которой она прибыла на отдых в Турцию. Направлен официальный запрос турецкой стороне", — сообщили дипломаты.

"Полицией города Кемер проводится расследование. Ситуация с пропажей гражданки России находится на контроле генконсульства", — подчеркнули в дипмиссии.
В отеле, где, по данным СМИ, отдыхала туристка, РИА Новости в комментарии отказали.
МВД Кировской области выясняет обстоятельства пропажи местной жительницы, уехавшей в отпуск в Турцию, заявление о ее пропаже подала мать, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Солдаты патрулируют периметр тюрьмы Эль-Инка в Эквадоре во время чрезвычайного положения в Кито - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
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