https://ria.ru/20240110/tula-1920596663.html

Дюмин назвал Тульскую область мастерской талантов и тружеников

Дюмин назвал Тульскую область мастерской талантов и тружеников - РИА Новости, 10.01.2024

Дюмин назвал Тульскую область мастерской талантов и тружеников

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин назвал регион мастерской талантов и тружеников, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T18:59

2024-01-10T18:59

2024-01-10T18:59

тульская область

тула

тульская область

алексей дюмин

выставка-форум "россия"

владимир машков

россия

shaman (ярослав дронов)

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин назвал регион мастерской талантов и тружеников, передает корреспондент РИА Новости. Заявление прозвучало в среду во время общения с журналистами по случаю торжественного открытия Дня Тульской области на Международной выставке-форуме "Россия". "Тула - это 20% оборонно-промышленного комплекса России, это химики, металлурги, аграрии, люди творческие, которые совершают трудовые подвиги каждый день. Это и большая группировка, которая дислоцируется на СВО и выполняет свои задачи", - заявил Дюмин. Обращаясь к гостям выставки, губернатор процитировал Льва Толстого, который говорил: "Без своей Ясной Поляны мне трудно представить Россию и свое отношение к ней". Дюмин подчеркнул, что такие священные места есть в каждом регионе. "Тула - это щит и арсенал, форпост России. Место, где с петровских времен начала зарождаться оборонная промышленность – именно поэтому Тула является оружейной столицей", - отметил Дюмин. Участники мероприятия, среди которых были такие знаменитые уроженцы Тулы, как народный артист РФ Владимир Машков и певец SHAMAN (Ярослав Дронов) посетили стенд Тульской области, пообщались с участниками мастер-классов по росписи тульских пряников и филимоновской игрушки, совершили 3D-путешествие по достопримечательностям Тулы и области. В специальной студии звукозаписи Владимир Машков записал стихотворение на легендарный микрофон тульского завода "Октава" - точно в такой же первый космонавт Юрий Гагарин произнес знаменитые слова: "Поехали!" "Тула - это моя жизнь, мое сердце, моя гордость! Это великий город, который действительно по праву является бриллиантом Большого Золотого кольца России", - сказал Машков. Певец SHAMAN посвятил родной Туле песню "Малая Россия", которую исполнил со сцены открытия Дня Тульской области. "Каждый раз с большой охотой приезжаю в Тулу и любимый Новомосковск. Очень рад быть частью такого яркого праздника – Дня Тульской области на выставке-форуме "Россия", - поделился певец. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231213/muzey-1915631391.html

https://ria.ru/20230814/opk-1889989113.html

https://ria.ru/20230411/oruzhie-1864517234.html

тула

тульская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

тула, тульская область, алексей дюмин, выставка-форум "россия", владимир машков, россия, shaman (ярослав дронов)