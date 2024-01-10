Дюмин назвал Тульскую область мастерской талантов и тружеников
Дюмин назвал Тульскую область щитом, арсеналом и форпостом России
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Тульской области Алексей Дюмин на открытии Дня Тульской области на Международной выставке-форуме "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на открытии Дня Тульской области на Международной выставке-форуме "Россия"
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин назвал регион мастерской талантов и тружеников, передает корреспондент РИА Новости.
Заявление прозвучало в среду во время общения с журналистами по случаю торжественного открытия Дня Тульской области на Международной выставке-форуме "Россия".
"Тула - это 20% оборонно-промышленного комплекса России, это химики, металлурги, аграрии, люди творческие, которые совершают трудовые подвиги каждый день. Это и большая группировка, которая дислоцируется на СВО и выполняет свои задачи", - заявил Дюмин.
Обращаясь к гостям выставки, губернатор процитировал Льва Толстого, который говорил: "Без своей Ясной Поляны мне трудно представить Россию и свое отношение к ней". Дюмин подчеркнул, что такие священные места есть в каждом регионе.
"Тула - это щит и арсенал, форпост России. Место, где с петровских времен начала зарождаться оборонная промышленность – именно поэтому Тула является оружейной столицей", - отметил Дюмин.
Участники мероприятия, среди которых были такие знаменитые уроженцы Тулы, как народный артист РФ Владимир Машков и певец SHAMAN (Ярослав Дронов) посетили стенд Тульской области, пообщались с участниками мастер-классов по росписи тульских пряников и филимоновской игрушки, совершили 3D-путешествие по достопримечательностям Тулы и области.
В специальной студии звукозаписи Владимир Машков записал стихотворение на легендарный микрофон тульского завода "Октава" - точно в такой же первый космонавт Юрий Гагарин произнес знаменитые слова: "Поехали!" "Тула - это моя жизнь, мое сердце, моя гордость! Это великий город, который действительно по праву является бриллиантом Большого Золотого кольца России", - сказал Машков.
Певец SHAMAN посвятил родной Туле песню "Малая Россия", которую исполнил со сцены открытия Дня Тульской области. "Каждый раз с большой охотой приезжаю в Тулу и любимый Новомосковск. Очень рад быть частью такого яркого праздника – Дня Тульской области на выставке-форуме "Россия", - поделился певец.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.