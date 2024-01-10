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ЦБ рекомендовал банкам блокировать счета финпирамид и нелегалов - РИА Новости, 10.01.2024
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12:48 10.01.2024 (обновлено: 12:49 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/tsb-1920492601.html
ЦБ рекомендовал банкам блокировать счета финпирамид и нелегалов
ЦБ рекомендовал банкам блокировать счета финпирамид и нелегалов - РИА Новости, 10.01.2024
ЦБ рекомендовал банкам блокировать счета финпирамид и нелегалов
ЦБ РФ рекомендовал банкам блокировать счета компаний с признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности, говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T12:48
2024-01-10T12:49
экономика
россия
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. ЦБ РФ рекомендовал банкам блокировать счета компаний с признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности, говорится в сообщении регулятора. "Банки могут выявлять нелегалов среди своих клиентов с помощью списка компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид, а также информации платформы "Знай своего клиента". Банк России рекомендует углубленно проверять клиентов из списка, а если их операции признаны подозрительными - отказывать в проведении", - сказано в сообщении. Отмечается, что после двух отказов в течение года банк может расторгнуть с клиентом договор банковского счета. Если же такому клиенту присвоен еще и высокий уровень риска в платформе "Знай своего клиента", кредитной организации рекомендуется также рассмотреть вопрос о повышении ему оценки риска. "Это повлечет за собой "блокирующие" меры: клиент лишается возможности распоряжаться деньгами на счете и впоследствии может быть исключен из ЕГРЮЛ/ЕГРИП", - указали в ЦБ. По отношению к контрагентам компаний с признаками нелегальной деятельности и пирамид банки могут также применять набор "антиотмывочных" мер, за исключением отказных и блокирующих, добавил регулятор.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ рекомендовал банкам блокировать счета финпирамид и нелегалов

Центробанк рекомендовал банкам блокировать счета финансовых пирамид и нелегалов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦентральный банк РФ
Центральный банк РФ - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. ЦБ РФ рекомендовал банкам блокировать счета компаний с признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности, говорится в сообщении регулятора.
«
"Банки могут выявлять нелегалов среди своих клиентов с помощью списка компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид, а также информации платформы "Знай своего клиента". Банк России рекомендует углубленно проверять клиентов из списка, а если их операции признаны подозрительными - отказывать в проведении", - сказано в сообщении.
Отмечается, что после двух отказов в течение года банк может расторгнуть с клиентом договор банковского счета. Если же такому клиенту присвоен еще и высокий уровень риска в платформе "Знай своего клиента", кредитной организации рекомендуется также рассмотреть вопрос о повышении ему оценки риска.
"Это повлечет за собой "блокирующие" меры: клиент лишается возможности распоряжаться деньгами на счете и впоследствии может быть исключен из ЕГРЮЛ/ЕГРИП", - указали в ЦБ.
По отношению к контрагентам компаний с признаками нелегальной деятельности и пирамид банки могут также применять набор "антиотмывочных" мер, за исключением отказных и блокирующих, добавил регулятор.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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