https://ria.ru/20240110/tsb-1920492601.html

ЦБ рекомендовал банкам блокировать счета финпирамид и нелегалов

ЦБ рекомендовал банкам блокировать счета финпирамид и нелегалов - РИА Новости, 10.01.2024

ЦБ рекомендовал банкам блокировать счета финпирамид и нелегалов

ЦБ РФ рекомендовал банкам блокировать счета компаний с признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности, говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T12:48

2024-01-10T12:48

2024-01-10T12:49

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871068632_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9766ab7c3799e9a2be549b820464cb11.jpg

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. ЦБ РФ рекомендовал банкам блокировать счета компаний с признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности, говорится в сообщении регулятора. "Банки могут выявлять нелегалов среди своих клиентов с помощью списка компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид, а также информации платформы "Знай своего клиента". Банк России рекомендует углубленно проверять клиентов из списка, а если их операции признаны подозрительными - отказывать в проведении", - сказано в сообщении. Отмечается, что после двух отказов в течение года банк может расторгнуть с клиентом договор банковского счета. Если же такому клиенту присвоен еще и высокий уровень риска в платформе "Знай своего клиента", кредитной организации рекомендуется также рассмотреть вопрос о повышении ему оценки риска. "Это повлечет за собой "блокирующие" меры: клиент лишается возможности распоряжаться деньгами на счете и впоследствии может быть исключен из ЕГРЮЛ/ЕГРИП", - указали в ЦБ. По отношению к контрагентам компаний с признаками нелегальной деятельности и пирамид банки могут также применять набор "антиотмывочных" мер, за исключением отказных и блокирующих, добавил регулятор.

https://ria.ru/20240109/rassledovanie-1920240504.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)