https://ria.ru/20240110/trevoga-1920587541.html
В Днепропетровской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.01.2024
В Днепропетровской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в среду в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области,... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T18:16
2024-01-10T18:16
2024-01-10T18:16
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, сигнал тревоги в Днепропетровской области, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области прозвучал в 17.40 мск. В 17.58 тревогу объявили в Кировоградской области. Ранее в среду тревогу объявляли на всей территории Украины, спустя некоторое время ее отменили. Украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Харькове. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html
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В Днепропетровской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и Кировоградской областях Украины объявили воздушную тревогу