https://ria.ru/20240110/tovary-1920577845.html
Воскресенский: на 100 млрд рублей ивановских товаров реализовано онлайн
Воскресенский: на 100 млрд рублей ивановских товаров реализовано онлайн - РИА Новости, 10.01.2024
Воскресенский: на 100 млрд рублей ивановских товаров реализовано онлайн
Маркетплейсы в прошлом году продали на 100 миллиардов рублей товаров, произведенных на предприятиях Ивановской области, сообщил губернатор региона Станислав... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T17:37
2024-01-10T17:37
2024-01-10T18:33
ивановская область
шуя
станислав воскресенский
выставка-форум "россия"
москва
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Маркетплейсы в прошлом году продали на 100 миллиардов рублей товаров, произведенных на предприятиях Ивановской области, сообщил губернатор региона Станислав Воскресенский. Заявление прозвучало в среду на открытии Дня Ивановской области на выставке-форуме "Россия". "За 2023 год продажи увеличились в два раза и превысили 100 миллиардов рублей. Это стало возможным благодаря решениям Владимира Путина по поддержке легпрома", - отметил Воскресенский. Значительную часть реализованных товаров, по словам руководителя региона, составил знаменитый ивановский текстиль. "За пять лет Ивановская область упрочила свое лидерство в России в производстве хлопчатобумажных тканей и освоила производство трикотажного полотна", - отметил Воскресенский. По словам губернатора, сейчас на долю региона приходится 80% всех производимых в России натуральных хлопчатобумажных тканей и почти 75% трикотажных. При этом производство трикотажных тканей – новая компетенция для региона. "Летом 2022 года в городе Родники открыли самую крупную единовременно вводимую фабрику по выпуску трикотажного полотна "Унтекс" с современным оборудованием. Реализация этого проекта позволила увеличить объем российского производства трикотажных полотен на треть и снизить импортозависимость", - подчеркнул Воскресенский. Также глава региона сообщил, что тенденцией последних лет стал уход от традиционного хлопчатобумажного текстиля в высокотехнологичные секторы. "Так, компания "Фотопринт-Иваново" в 2023 году открыла первое в России производство тканей с мембранным слоем собственной разработки. Благодаря этому у региона появилась серьезная амбиция стать номером один в стране и по производству мембранных тканей", - сообщил Воскресенский. По его словам, на предприятии "НИИТМ" наладили производство тканей для парашютов. Это импортозамещающий проект, благодаря которому все комплектующие и сами парашюты выпускают в пределах региона. По словам губернатора, развитию промышленности способствует рост инвестиций. За последние пять лет Ивановская область трижды была лидером по темпу роста инвестиций, а в 2020 году заняла первое место. При этом развивается не только текстильная промышленность. "И федеральные компании переехали, и машиностроение развивается. Наша региональная компания "Профессионал" вошла в топ-5 мировых производителей по отдельным позициям навесного оборудования. А пять лет назад это было среднее предприятие", - рассказал Воскресенский РИА Новости. По словам губернатора, кратное увеличение пережило предприятие в сфере микроэлектроники в Шуе. Приходят инвестиции и в сельское хозяйство. В области открывают офисы крупнейшие компании. "Нельзя сказать, что какая-то одна отрасль является лидером в инвестициях", - отметил Воскресенский. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
https://ria.ru/20231218/proekt-1916562411.html
https://ria.ru/20240110/passazhiropotok-1920568126.html
https://ria.ru/20231215/ivanovo-1915961217.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шуя, станислав воскресенский, выставка-форум "россия", москва
Ивановская область, Шуя, Станислав Воскресенский, Выставка-форум "Россия", Москва
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Маркетплейсы в прошлом году продали на 100 миллиардов рублей товаров, произведенных на предприятиях Ивановской области, сообщил губернатор региона Станислав Воскресенский.
Заявление прозвучало в среду на открытии Дня Ивановской области на выставке-форуме "Россия".
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"За 2023 год продажи увеличились в два раза и превысили 100 миллиардов рублей. Это стало возможным благодаря решениям Владимира Путина
по поддержке легпрома", - отметил Воскресенский.
Значительную часть реализованных товаров, по словам руководителя региона, составил знаменитый ивановский текстиль.
"За пять лет Ивановская область упрочила свое лидерство в России в производстве хлопчатобумажных тканей и освоила производство трикотажного полотна", - отметил Воскресенский.
По словам губернатора, сейчас на долю региона приходится 80% всех производимых в России натуральных хлопчатобумажных тканей и почти 75% трикотажных. При этом производство трикотажных тканей – новая компетенция для региона.
"Летом 2022 года в городе Родники открыли самую крупную единовременно вводимую фабрику по выпуску трикотажного полотна "Унтекс" с современным оборудованием. Реализация этого проекта позволила увеличить объем российского производства трикотажных полотен на треть и снизить импортозависимость", - подчеркнул Воскресенский.
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Также глава региона сообщил, что тенденцией последних лет стал уход от традиционного хлопчатобумажного текстиля в высокотехнологичные секторы.
"Так, компания "Фотопринт-Иваново" в 2023 году открыла первое в России производство тканей с мембранным слоем собственной разработки. Благодаря этому у региона появилась серьезная амбиция стать номером один в стране и по производству мембранных тканей", - сообщил Воскресенский.
По его словам, на предприятии "НИИТМ" наладили производство тканей для парашютов. Это импортозамещающий проект, благодаря которому все комплектующие и сами парашюты выпускают в пределах региона.
По словам губернатора, развитию промышленности способствует рост инвестиций. За последние пять лет Ивановская область трижды была лидером по темпу роста инвестиций, а в 2020 году заняла первое место. При этом развивается не только текстильная промышленность.
"И федеральные компании переехали, и машиностроение развивается. Наша региональная компания "Профессионал" вошла в топ-5 мировых производителей по отдельным позициям навесного оборудования. А пять лет назад это было среднее предприятие", - рассказал Воскресенский РИА Новости.
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По словам губернатора, кратное увеличение пережило предприятие в сфере микроэлектроники в Шуе
. Приходят инвестиции и в сельское хозяйство. В области открывают офисы крупнейшие компании.
"Нельзя сказать, что какая-то одна отрасль является лидером в инвестициях", - отметил Воскресенский.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.