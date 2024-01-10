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Польша выступила против продления беспошлинной торговли с Украиной - РИА Новости, 10.01.2024
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16:05 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/torgovlya-1920547885.html
Польша выступила против продления беспошлинной торговли с Украиной
Польша выступила против продления беспошлинной торговли с Украиной - РИА Новости, 10.01.2024
Польша выступила против продления беспошлинной торговли с Украиной
Новый министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский выступил "принципиально против" продолжения беспошлинной торговли с Украиной. Об этом он написал в... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T16:05
2024-01-10T16:05
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ВАРШАВА, 10 янв – РИА Новости. Новый министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский выступил "принципиально против" продолжения беспошлинной торговли с Украиной. Об этом он написал в письме еврокомиссару по вопросам торговли, передает RMF FM. По данным польской радиостанции, Еврокомиссия работает над механизмом продления либерализации в торговле с Украиной на срок до июня 2025 года. По мнению министра, введенная ЕС полная либерализация торговли с Украиной привела "к последствиям, обратным планируемым". По его словам, проблемы с чрезмерными объемами импорта касаются не только зерновых, но и "сахара, курятины, яиц, ягод, яблочного концентрата". Вместе с тем, министр выступил за то, чтобы начать с Украиной переговоры "на тему постепенной взаимной либерализации, которая сопровождалась бы постепенным доведением украинской продукции до стандартов и законов ЕС". Одновременно министр заявил о готовности Польши вернуться к переговорам в рамках Координационной платформы, в которой участвуют ЕК, Украина и соседствующие с ней страны ЕС. В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240104/fermery-1919702177.html
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украина, польша, в мире
Украина, Польша, В мире
Польша выступила против продления беспошлинной торговли с Украиной

Минсельхоз Польши выступил против продления беспошлинной торговли с Украиной

© AP Photo / Petr David JosekЛюди с флагами Украины и Польши в Варшаве
Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 10 янв – РИА Новости. Новый министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский выступил "принципиально против" продолжения беспошлинной торговли с Украиной. Об этом он написал в письме еврокомиссару по вопросам торговли, передает RMF FM.
По данным польской радиостанции, Еврокомиссия работает над механизмом продления либерализации в торговле с Украиной на срок до июня 2025 года.
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По мнению министра, введенная ЕС полная либерализация торговли с Украиной привела "к последствиям, обратным планируемым". По его словам, проблемы с чрезмерными объемами импорта касаются не только зерновых, но и "сахара, курятины, яиц, ягод, яблочного концентрата".
Вместе с тем, министр выступил за то, чтобы начать с Украиной переговоры "на тему постепенной взаимной либерализации, которая сопровождалась бы постепенным доведением украинской продукции до стандартов и законов ЕС". Одновременно министр заявил о готовности Польши вернуться к переговорам в рамках Координационной платформы, в которой участвуют ЕК, Украина и соседствующие с ней страны ЕС.
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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