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Джастин Тимберлейк очистил свой Instagram* после выхода книги Бритни Спирс
Джастин Тимберлейк очистил свой Instagram* после выхода книги Бритни Спирс - РИА Новости, 10.01.2024
Джастин Тимберлейк очистил свой Instagram* после выхода книги Бритни Спирс
Американский певец и актер Джастин Тимберлейк удалил все посты со своей страницы в Instagram*, пишет People. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T14:57
2024-01-10T14:57
2024-01-10T14:57
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Американский певец и актер Джастин Тимберлейк удалил все посты со своей страницы в Instagram*, пишет People.На странице исполнителя осталась только аватарка. На снимке Тимберлейк сурово смотрит в зеркало заднего вида.Сам аккаунт певец не удалил и не закрыл. Более того, на него по-прежнему подписано более 72 миллионов пользователей. По какой причине Тимберлейк "очистил" свою страницу, артист не раскрыл. Поклонники выдвинули две версии произошедшего. По одной певец решил "начать жизнь с чистого листа" после выхода мемуаров его бывшей возлюбленной Бритни Спирс. В своей книге поп-певица обвинила Джастина в нежелании иметь детей и вынужденном аборте.Другие считают, что так певец готовит аудиторию к выходу своего следующего долгожданного альбома. Новую музыку фанаты ждут уже шесть лет после Man of the Woods 2018 года.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джастин тимберлейк, технологии, бритни спирс, новости шоу-бизнеса, знаменитости
Шоубиз, Джастин Тимберлейк, Технологии, Бритни Спирс, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
Джастин Тимберлейк очистил свой Instagram* после выхода книги Бритни Спирс
Певец Джастин Тимберлейк удалил все посты со своей страницы в Instagram*
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости.
Американский певец и актер Джастин Тимберлейк удалил все посты со своей страницы в Instagram*, пишет
People.
На странице исполнителя осталась только аватарка. На снимке Тимберлейк сурово смотрит в зеркало заднего вида.
Сам аккаунт певец не удалил и не закрыл. Более того, на него по-прежнему подписано более 72 миллионов пользователей.
По какой причине Тимберлейк "очистил" свою страницу, артист не раскрыл.
Поклонники выдвинули две версии произошедшего. По одной певец решил "начать жизнь с чистого листа" после выхода мемуаров его бывшей возлюбленной Бритни Спирс. В своей книге поп-певица обвинила Джастина в нежелании иметь детей и вынужденном аборте.
Другие считают, что так певец готовит аудиторию к выходу своего следующего долгожданного альбома. Новую музыку фанаты ждут уже шесть лет после Man of the Woods 2018 года.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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