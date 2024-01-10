https://ria.ru/20240110/timberleyk-1920517612.html

Джастин Тимберлейк очистил свой Instagram* после выхода книги Бритни Спирс

Джастин Тимберлейк очистил свой Instagram* после выхода книги Бритни Спирс - РИА Новости, 10.01.2024

Джастин Тимберлейк очистил свой Instagram* после выхода книги Бритни Спирс

Американский певец и актер Джастин Тимберлейк удалил все посты со своей страницы в Instagram*, пишет People. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T14:57

2024-01-10T14:57

2024-01-10T14:57

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Американский певец и актер Джастин Тимберлейк удалил все посты со своей страницы в Instagram*, пишет People.На странице исполнителя осталась только аватарка. На снимке Тимберлейк сурово смотрит в зеркало заднего вида.Сам аккаунт певец не удалил и не закрыл. Более того, на него по-прежнему подписано более 72 миллионов пользователей. По какой причине Тимберлейк "очистил" свою страницу, артист не раскрыл. Поклонники выдвинули две версии произошедшего. По одной певец решил "начать жизнь с чистого листа" после выхода мемуаров его бывшей возлюбленной Бритни Спирс. В своей книге поп-певица обвинила Джастина в нежелании иметь детей и вынужденном аборте.Другие считают, что так певец готовит аудиторию к выходу своего следующего долгожданного альбома. Новую музыку фанаты ждут уже шесть лет после Man of the Woods 2018 года.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231103/gomes-1907133348.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

джастин тимберлейк, технологии, бритни спирс, новости шоу-бизнеса, знаменитости