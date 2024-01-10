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Джастин Тимберлейк очистил свой Instagram* после выхода книги Бритни Спирс - РИА Новости, 10.01.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
14:57 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/timberleyk-1920517612.html
Джастин Тимберлейк очистил свой Instagram* после выхода книги Бритни Спирс
Джастин Тимберлейк очистил свой Instagram* после выхода книги Бритни Спирс - РИА Новости, 10.01.2024
Джастин Тимберлейк очистил свой Instagram* после выхода книги Бритни Спирс
Американский певец и актер Джастин Тимберлейк удалил все посты со своей страницы в Instagram*, пишет People. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T14:57
2024-01-10T14:57
шоубиз
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Американский певец и актер Джастин Тимберлейк удалил все посты со своей страницы в Instagram*, пишет People.На странице исполнителя осталась только аватарка. На снимке Тимберлейк сурово смотрит в зеркало заднего вида.Сам аккаунт певец не удалил и не закрыл. Более того, на него по-прежнему подписано более 72 миллионов пользователей. По какой причине Тимберлейк "очистил" свою страницу, артист не раскрыл. Поклонники выдвинули две версии произошедшего. По одной певец решил "начать жизнь с чистого листа" после выхода мемуаров его бывшей возлюбленной Бритни Спирс. В своей книге поп-певица обвинила Джастина в нежелании иметь детей и вынужденном аборте.Другие считают, что так певец готовит аудиторию к выходу своего следующего долгожданного альбома. Новую музыку фанаты ждут уже шесть лет после Man of the Woods 2018 года.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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джастин тимберлейк, технологии, бритни спирс, новости шоу-бизнеса, знаменитости
Шоубиз, Джастин Тимберлейк, Технологии, Бритни Спирс, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
Джастин Тимберлейк очистил свой Instagram* после выхода книги Бритни Спирс

Певец Джастин Тимберлейк удалил все посты со своей страницы в Instagram*

© AFP 2024 / Kevin WinterАмериканский певец Джастин Тимберлейк
Американский певец Джастин Тимберлейк - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© AFP 2024 / Kevin Winter
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Американский певец и актер Джастин Тимберлейк удалил все посты со своей страницы в Instagram*, пишет People.
© @justintimberlakeСкриншот страницы Джастина Тимберлейка в соцсети
Скриншот страницы Джастина Тимберлейка в соцсети
© @justintimberlake
Скриншот страницы Джастина Тимберлейка в соцсети
На странице исполнителя осталась только аватарка. На снимке Тимберлейк сурово смотрит в зеркало заднего вида.
Сам аккаунт певец не удалил и не закрыл. Более того, на него по-прежнему подписано более 72 миллионов пользователей.
© AP Photo / Chris GardnerДжастин Тимберлейк и Бритни Спирс
Джастин Тимберлейк и Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© AP Photo / Chris Gardner
Джастин Тимберлейк и Бритни Спирс
По какой причине Тимберлейк "очистил" свою страницу, артист не раскрыл.
Поклонники выдвинули две версии произошедшего. По одной певец решил "начать жизнь с чистого листа" после выхода мемуаров его бывшей возлюбленной Бритни Спирс. В своей книге поп-певица обвинила Джастина в нежелании иметь детей и вынужденном аборте.
Другие считают, что так певец готовит аудиторию к выходу своего следующего долгожданного альбома. Новую музыку фанаты ждут уже шесть лет после Man of the Woods 2018 года.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ШоубизДжастин ТимберлейкТехнологииБритни СпирсНовости шоу-бизнесаЗнаменитости
 
 
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