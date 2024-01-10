https://ria.ru/20240110/tigr-1920527049.html
В Приморье прооперируют тигра с больными лапами, чтобы спасти ему жизнь
В Приморье прооперируют тигра с больными лапами, чтобы спасти ему жизнь - РИА Новости, 10.01.2024
В Приморье прооперируют тигра с больными лапами, чтобы спасти ему жизнь
Жизнь краснокнижного амурского тигра, который нападал на собак в селе в Приморье из-за проблем с лапами, может спасти операция, решение о ней принято после... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T14:55
2024-01-10T14:55
2024-01-10T14:55
россия
сергей арамилев
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 10 янв — РИА Новости. Жизнь краснокнижного амурского тигра, который нападал на собак в селе в Приморье из-за проблем с лапами, может спасти операция, решение о ней принято после консультаций с ведущими ветеринарами России, сообщил РИА Новости гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. В середине декабря в районе приморского села Дмитриевка поймали молодого тигра, которого не удавалось отогнать от населенного пункта, где он нападал на собак. Гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщал РИА Новости, что у зверя ограничена подвижность суставов передних лап, есть угроза его жизни. Хищнику было сложно передвигаться даже в вольере, его лечат антибиотиками. По мнению специалистов, тигра сделал конфликтным человек: ветеринары выявили у краснокнижного хищника старое огнестрельное ранение, он нападал на собак в селе из-за проблем с лапами. Отмечалось, что, судя по характеру ранения, пуля вошла в районе верхней части левой лопатки и вышла через переднюю же левую лапу. Тигр остается в крайне тяжелом состоянии. В центре добавляли, что из-за стрельбы в зверя будет возбуждено уголовное дело. "У тигра очень мало шансов выжить, спасти может только операция, но в нынешнем состоянии хищник её не перенесёт. В заочном консилиуме по судьбе тигра приняли участие многие известные в России ветеринарные врачи, и мнения у всех совпали по поводу того, как нужно помогать тигру. Сейчас делается всё, чтобы тигр получил возможность выжить. Надеемся, что произойдет чудо, но пока очень мало шансов", - сказал Арамилев, добавив, что хищнику нужно дожить до операции. "Сейчас какой-либо специальной подготовки для хирургического вмешательства не ведётся, специалисты пытаются улучшить состояние хищника, чтобы он смог его перенести. Но операцию необходимо провести в ближайшее время", - уточнил собеседник агентства. Ранее он сообщал агентству, что тигр не выглядит исхудавшим, причина его прихода в село — не нехватка кормовой базы, а проблемы с передними конечностями.
https://ria.ru/20240110/leopard-1920426036.html
https://ria.ru/20240104/tigr-1919646067.html
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россия, сергей арамилев, общество
Россия, Сергей Арамилев, Общество
В Приморье прооперируют тигра с больными лапами, чтобы спасти ему жизнь
В Приморье тигра с больными лапами попытаются спасти с помощью операции
ВЛАДИВОСТОК, 10 янв — РИА Новости. Жизнь краснокнижного амурского тигра, который нападал на собак в селе в Приморье из-за проблем с лапами, может спасти операция, решение о ней принято после консультаций с ведущими ветеринарами России, сообщил РИА Новости гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
В середине декабря в районе приморского села Дмитриевка поймали молодого тигра, которого не удавалось отогнать от населенного пункта, где он нападал на собак. Гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщал РИА Новости, что у зверя ограничена подвижность суставов передних лап, есть угроза его жизни. Хищнику было сложно передвигаться даже в вольере, его лечат антибиотиками. По мнению специалистов, тигра сделал конфликтным человек: ветеринары выявили у краснокнижного хищника старое огнестрельное ранение, он нападал на собак в селе из-за проблем с лапами. Отмечалось, что, судя по характеру ранения, пуля вошла в районе верхней части левой лопатки и вышла через переднюю же левую лапу. Тигр остается в крайне тяжелом состоянии. В центре добавляли, что из-за стрельбы в зверя будет возбуждено уголовное дело.
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"У тигра очень мало шансов выжить, спасти может только операция, но в нынешнем состоянии хищник её не перенесёт. В заочном консилиуме по судьбе тигра приняли участие многие известные в России ветеринарные врачи, и мнения у всех совпали по поводу того, как нужно помогать тигру. Сейчас делается всё, чтобы тигр получил возможность выжить. Надеемся, что произойдет чудо, но пока очень мало шансов", - сказал Арамилев, добавив, что хищнику нужно дожить до операции.
"Сейчас какой-либо специальной подготовки для хирургического вмешательства не ведётся, специалисты пытаются улучшить состояние хищника, чтобы он смог его перенести. Но операцию необходимо провести в ближайшее время", - уточнил собеседник агентства.
Ранее он сообщал агентству, что тигр не выглядит исхудавшим, причина его прихода в село — не нехватка кормовой базы, а проблемы с передними конечностями.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
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