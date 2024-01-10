https://ria.ru/20240110/tigr-1920527049.html

В Приморье прооперируют тигра с больными лапами, чтобы спасти ему жизнь

В Приморье прооперируют тигра с больными лапами, чтобы спасти ему жизнь - РИА Новости, 10.01.2024

В Приморье прооперируют тигра с больными лапами, чтобы спасти ему жизнь

Жизнь краснокнижного амурского тигра, который нападал на собак в селе в Приморье из-за проблем с лапами, может спасти операция, решение о ней принято после... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T14:55

2024-01-10T14:55

2024-01-10T14:55

россия

сергей арамилев

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 10 янв — РИА Новости. Жизнь краснокнижного амурского тигра, который нападал на собак в селе в Приморье из-за проблем с лапами, может спасти операция, решение о ней принято после консультаций с ведущими ветеринарами России, сообщил РИА Новости гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. В середине декабря в районе приморского села Дмитриевка поймали молодого тигра, которого не удавалось отогнать от населенного пункта, где он нападал на собак. Гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщал РИА Новости, что у зверя ограничена подвижность суставов передних лап, есть угроза его жизни. Хищнику было сложно передвигаться даже в вольере, его лечат антибиотиками. По мнению специалистов, тигра сделал конфликтным человек: ветеринары выявили у краснокнижного хищника старое огнестрельное ранение, он нападал на собак в селе из-за проблем с лапами. Отмечалось, что, судя по характеру ранения, пуля вошла в районе верхней части левой лопатки и вышла через переднюю же левую лапу. Тигр остается в крайне тяжелом состоянии. В центре добавляли, что из-за стрельбы в зверя будет возбуждено уголовное дело. "У тигра очень мало шансов выжить, спасти может только операция, но в нынешнем состоянии хищник её не перенесёт. В заочном консилиуме по судьбе тигра приняли участие многие известные в России ветеринарные врачи, и мнения у всех совпали по поводу того, как нужно помогать тигру. Сейчас делается всё, чтобы тигр получил возможность выжить. Надеемся, что произойдет чудо, но пока очень мало шансов", - сказал Арамилев, добавив, что хищнику нужно дожить до операции. "Сейчас какой-либо специальной подготовки для хирургического вмешательства не ведётся, специалисты пытаются улучшить состояние хищника, чтобы он смог его перенести. Но операцию необходимо провести в ближайшее время", - уточнил собеседник агентства. Ранее он сообщал агентству, что тигр не выглядит исхудавшим, причина его прихода в село — не нехватка кормовой базы, а проблемы с передними конечностями.

https://ria.ru/20240110/leopard-1920426036.html

https://ria.ru/20240104/tigr-1919646067.html

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россия, сергей арамилев, общество