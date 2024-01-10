СМИ: Байден может направить делегацию на Тайвань после выборов на острове
FT: Байден планирует направить делегацию на Тайвань после выборов на острове
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден планирует отправить двухпартийную делегацию на Тайвань после выборов на острове в субботу, сообщает газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Планируется, что в делегацию войдут бывший замглавы госдепа США Джеймс Штейнберг и бывший советник по нацбезопасности Стивен Хэдли.
"Президент Джо Байден планирует отправить высокопоставленную делегацию бывших высокопоставленных чиновников в Тайбей после выборов на Тайване в субботу, такой шаг может осложнить усилия США и Китая по стабилизации их напряженных отношений", - говорится в материале издания.
Эксперты и бывшие чиновники считают это плохой и рискованной идеей, отмечает газета. Так, например, неназванный бывший американский чиновник посчитал, что решение Байдена отправить делегацию на Тайвань сразу после выборов опасно и может привести к нежелательным последствиям.
"Цель США в такое чувствительное время должна заключаться в обеспечении сдержанности как со стороны Пекина, так и Тайбея. Отправка такой высокопоставленной делегации выглядит медвежьей услугой Тайбэю и дает Пекину причину остро отреагировать. Для эффективности нам нужны более сдержанные действия", - указал экс-чиновник.
Выборы главы администрации Тайваня и выборы в Законодательный Юань - парламент острова - пройдут 13 января. В гонке за кресла главы и замглавы администрации Тайваня участвуют три тандема от трех политических партий: Тайваньской народной партии, Демократической прогрессивной партии и партии Гоминьдан. Глава администрации избирается всеобщим голосованием, победителем становится кандидат, набравший большинство голосов по всему острову. Кандидат от правящей и настроенной против материка Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня Лай Циндэ имеет хоть и небольшое, но преимущество перед своими конкурентами. Если он выиграет выборы, высока вероятность дальнейшего обострения напряженности между Пекином и Тайбэем.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.