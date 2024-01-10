https://ria.ru/20240110/tayvan-1920622237.html

СМИ: Байден может направить делегацию на Тайвань после выборов на острове

СМИ: Байден может направить делегацию на Тайвань после выборов на острове - РИА Новости, 10.01.2024

СМИ: Байден может направить делегацию на Тайвань после выборов на острове

Президент США Джо Байден планирует отправить двухпартийную делегацию на Тайвань после выборов на острове в субботу, сообщает газета Financial Times со ссылкой... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T21:47

2024-01-10T21:47

2024-01-10T21:47

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джо байден

нэнси пелоси

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пекин

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден планирует отправить двухпартийную делегацию на Тайвань после выборов на острове в субботу, сообщает газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Планируется, что в делегацию войдут бывший замглавы госдепа США Джеймс Штейнберг и бывший советник по нацбезопасности Стивен Хэдли. "Президент Джо Байден планирует отправить высокопоставленную делегацию бывших высокопоставленных чиновников в Тайбей после выборов на Тайване в субботу, такой шаг может осложнить усилия США и Китая по стабилизации их напряженных отношений", - говорится в материале издания. Эксперты и бывшие чиновники считают это плохой и рискованной идеей, отмечает газета. Так, например, неназванный бывший американский чиновник посчитал, что решение Байдена отправить делегацию на Тайвань сразу после выборов опасно и может привести к нежелательным последствиям. "Цель США в такое чувствительное время должна заключаться в обеспечении сдержанности как со стороны Пекина, так и Тайбея. Отправка такой высокопоставленной делегации выглядит медвежьей услугой Тайбэю и дает Пекину причину остро отреагировать. Для эффективности нам нужны более сдержанные действия", - указал экс-чиновник. Выборы главы администрации Тайваня и выборы в Законодательный Юань - парламент острова - пройдут 13 января. В гонке за кресла главы и замглавы администрации Тайваня участвуют три тандема от трех политических партий: Тайваньской народной партии, Демократической прогрессивной партии и партии Гоминьдан. Глава администрации избирается всеобщим голосованием, победителем становится кандидат, набравший большинство голосов по всему острову. Кандидат от правящей и настроенной против материка Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня Лай Циндэ имеет хоть и небольшое, но преимущество перед своими конкурентами. Если он выиграет выборы, высока вероятность дальнейшего обострения напряженности между Пекином и Тайбэем. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20231024/tayvan-1904784590.html

https://ria.ru/20231203/kitay-1913370888.html

тайвань

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в мире, тайвань, джо байден, нэнси пелоси, гоминьдан, пекин, сша