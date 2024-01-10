Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Байден может направить делегацию на Тайвань после выборов на острове - РИА Новости, 10.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:47 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/tayvan-1920622237.html
СМИ: Байден может направить делегацию на Тайвань после выборов на острове
СМИ: Байден может направить делегацию на Тайвань после выборов на острове - РИА Новости, 10.01.2024
СМИ: Байден может направить делегацию на Тайвань после выборов на острове
Президент США Джо Байден планирует отправить двухпартийную делегацию на Тайвань после выборов на острове в субботу, сообщает газета Financial Times со ссылкой... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T21:47
2024-01-10T21:47
в мире
тайвань
джо байден
нэнси пелоси
гоминьдан
пекин
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917544453_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_0874fa9e7e7e95046d21d16bc82acd2d.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден планирует отправить двухпартийную делегацию на Тайвань после выборов на острове в субботу, сообщает газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Планируется, что в делегацию войдут бывший замглавы госдепа США Джеймс Штейнберг и бывший советник по нацбезопасности Стивен Хэдли. "Президент Джо Байден планирует отправить высокопоставленную делегацию бывших высокопоставленных чиновников в Тайбей после выборов на Тайване в субботу, такой шаг может осложнить усилия США и Китая по стабилизации их напряженных отношений", - говорится в материале издания. Эксперты и бывшие чиновники считают это плохой и рискованной идеей, отмечает газета. Так, например, неназванный бывший американский чиновник посчитал, что решение Байдена отправить делегацию на Тайвань сразу после выборов опасно и может привести к нежелательным последствиям. "Цель США в такое чувствительное время должна заключаться в обеспечении сдержанности как со стороны Пекина, так и Тайбея. Отправка такой высокопоставленной делегации выглядит медвежьей услугой Тайбэю и дает Пекину причину остро отреагировать. Для эффективности нам нужны более сдержанные действия", - указал экс-чиновник. Выборы главы администрации Тайваня и выборы в Законодательный Юань - парламент острова - пройдут 13 января. В гонке за кресла главы и замглавы администрации Тайваня участвуют три тандема от трех политических партий: Тайваньской народной партии, Демократической прогрессивной партии и партии Гоминьдан. Глава администрации избирается всеобщим голосованием, победителем становится кандидат, набравший большинство голосов по всему острову. Кандидат от правящей и настроенной против материка Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня Лай Циндэ имеет хоть и небольшое, но преимущество перед своими конкурентами. Если он выиграет выборы, высока вероятность дальнейшего обострения напряженности между Пекином и Тайбэем. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
https://ria.ru/20231024/tayvan-1904784590.html
https://ria.ru/20231203/kitay-1913370888.html
тайвань
пекин
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917544453_205:0:2872:2000_1920x0_80_0_0_2789c1678d73c742be5d5b8bee3d1d8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тайвань, джо байден, нэнси пелоси, гоминьдан, пекин, сша
В мире, Тайвань, Джо Байден, Нэнси Пелоси, Гоминьдан, Пекин, США
СМИ: Байден может направить делегацию на Тайвань после выборов на острове

FT: Байден планирует направить делегацию на Тайвань после выборов на острове

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден планирует отправить двухпартийную делегацию на Тайвань после выборов на острове в субботу, сообщает газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Планируется, что в делегацию войдут бывший замглавы госдепа США Джеймс Штейнберг и бывший советник по нацбезопасности Стивен Хэдли.
Мужчина с флагом Тайваня в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Запущен обратный отсчет до полной украинизации Тайваня
24 октября 2023, 08:00
"Президент Джо Байден планирует отправить высокопоставленную делегацию бывших высокопоставленных чиновников в Тайбей после выборов на Тайване в субботу, такой шаг может осложнить усилия США и Китая по стабилизации их напряженных отношений", - говорится в материале издания.
Эксперты и бывшие чиновники считают это плохой и рискованной идеей, отмечает газета. Так, например, неназванный бывший американский чиновник посчитал, что решение Байдена отправить делегацию на Тайвань сразу после выборов опасно и может привести к нежелательным последствиям.
"Цель США в такое чувствительное время должна заключаться в обеспечении сдержанности как со стороны Пекина, так и Тайбея. Отправка такой высокопоставленной делегации выглядит медвежьей услугой Тайбэю и дает Пекину причину остро отреагировать. Для эффективности нам нужны более сдержанные действия", - указал экс-чиновник.
Выборы главы администрации Тайваня и выборы в Законодательный Юань - парламент острова - пройдут 13 января. В гонке за кресла главы и замглавы администрации Тайваня участвуют три тандема от трех политических партий: Тайваньской народной партии, Демократической прогрессивной партии и партии Гоминьдан. Глава администрации избирается всеобщим голосованием, победителем становится кандидат, набравший большинство голосов по всему острову. Кандидат от правящей и настроенной против материка Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня Лай Циндэ имеет хоть и небольшое, но преимущество перед своими конкурентами. Если он выиграет выборы, высока вероятность дальнейшего обострения напряженности между Пекином и Тайбэем.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Китайский национальный флаг - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
Китай нашел ахиллесову пяту США
3 декабря 2023, 08:00
 
В миреТайваньДжо БайденНэнси ПелосиГоминьданПекинСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала