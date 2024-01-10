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МИД Китая призвал США прекратить вмешиваться в выборы на Тайване - РИА Новости, 10.01.2024
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11:14 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/tayvan-1920468310.html
МИД Китая призвал США прекратить вмешиваться в выборы на Тайване
МИД Китая призвал США прекратить вмешиваться в выборы на Тайване - РИА Новости, 10.01.2024
МИД Китая призвал США прекратить вмешиваться в выборы на Тайване
Китай призывает США прекратить поддерживать любые официальные контакты с Тайванем, а также каким бы то ни было способом вмешиваться в выборы на острове, заявила РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T11:14
2024-01-10T11:14
в мире
тайвань
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ПЕКИН, 10 янв - РИА Новости. Китай призывает США прекратить поддерживать любые официальные контакты с Тайванем, а также каким бы то ни было способом вмешиваться в выборы на острове, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ранее в среду министерство иностранных дел Тайваня сообщило, что представитель Тайваня в США Юй Далэй встретился со спикером палаты представителей США Майком Джонсоном за несколько дней до проведения выборов на острове. При этом, по информации ведомства, Джонсон заявил, что США поддерживают народ Тайваня и "хотят помогать защищать Тайвань и сдерживать военные провокации Коммунистической партии Китая". "Китай всегда выступал решительно против любых форм официальных обменов между США и Тайванем", - сказала Мао Нин, комментируя встречу. Она также отметила, что "соответствующие члены Конгресса США" должны надлежащим образом соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике. "Им следует обдуманно принимать меры, касающиеся тайваньского вопроса, прекратить официальные обмены с Тайванем, прекратить посылать ложные сигналы сепаратистским силам на Тайване, а также в какой-либо форме вмешиваться в выборы в тайваньском регионе", - сказала дипломат. Она также отметила, что попытки Демократической прогрессивной партии добиться независимости с помощью США не увенчаются успехом. Выборы главы администрации Тайваня и выборы в Законодательный Юань - парламент острова пройдут 13 января. В гонке за кресла главы и замглавы администрации Тайваня участвуют три тандема от трех политических партий: Тайваньской народной партии, Демократической прогрессивной партии и партии Гоминьдан. Глава администрации избирается всеобщим голосованием, победителем становится кандидат, набравший большинство голосов по всему острову. Кандидат от правящей и настроенной против материка Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня Лай Циндэ имеет хоть и небольшое, но преимущество перед своими конкурентами. Если он выиграет выборы, высока вероятность дальнейшего обострения напряженности между Пекином и Тайбэем. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20231203/kitay-1913370888.html
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в мире, тайвань, сша, китай, мао нин, мид кнр
В мире, Тайвань, США, Китай, Мао Нин, МИД КНР
МИД Китая призвал США прекратить вмешиваться в выборы на Тайване

МИД Китая призвал США прекратить любые официальные контакты с Тайванем

© AP Photo / Chiang Ying-yingЦеремония флага на площади Свободы Мемориального зала Чан Кайши в Тайбэе
Церемония флага на площади Свободы Мемориального зала Чан Кайши в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Церемония флага на площади Свободы Мемориального зала Чан Кайши в Тайбэе. Архивное фото
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ПЕКИН, 10 янв - РИА Новости. Китай призывает США прекратить поддерживать любые официальные контакты с Тайванем, а также каким бы то ни было способом вмешиваться в выборы на острове, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее в среду министерство иностранных дел Тайваня сообщило, что представитель Тайваня в США Юй Далэй встретился со спикером палаты представителей США Майком Джонсоном за несколько дней до проведения выборов на острове. При этом, по информации ведомства, Джонсон заявил, что США поддерживают народ Тайваня и "хотят помогать защищать Тайвань и сдерживать военные провокации Коммунистической партии Китая".
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"Китай всегда выступал решительно против любых форм официальных обменов между США и Тайванем", - сказала Мао Нин, комментируя встречу. Она также отметила, что "соответствующие члены Конгресса США" должны надлежащим образом соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике.
"Им следует обдуманно принимать меры, касающиеся тайваньского вопроса, прекратить официальные обмены с Тайванем, прекратить посылать ложные сигналы сепаратистским силам на Тайване, а также в какой-либо форме вмешиваться в выборы в тайваньском регионе", - сказала дипломат. Она также отметила, что попытки Демократической прогрессивной партии добиться независимости с помощью США не увенчаются успехом.
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Выборы главы администрации Тайваня и выборы в Законодательный Юань - парламент острова пройдут 13 января. В гонке за кресла главы и замглавы администрации Тайваня участвуют три тандема от трех политических партий: Тайваньской народной партии, Демократической прогрессивной партии и партии Гоминьдан. Глава администрации избирается всеобщим голосованием, победителем становится кандидат, набравший большинство голосов по всему острову. Кандидат от правящей и настроенной против материка Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня Лай Циндэ имеет хоть и небольшое, но преимущество перед своими конкурентами. Если он выиграет выборы, высока вероятность дальнейшего обострения напряженности между Пекином и Тайбэем.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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