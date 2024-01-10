https://ria.ru/20240110/tagil-1920620454.html

В Нижнем Тагиле завели дело на мать подростков, избивших девочку

В Нижнем Тагиле завели дело на мать подростков, избивших девочку - РИА Новости, 10.01.2024

В Нижнем Тагиле завели дело на мать подростков, избивших девочку

Следователи возбудили уголовное дело в отношении матери подростков, жестоко избивших девочку в Нижнем Тагиле, сообщило управление СК по Свердловской области. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T21:26

2024-01-10T21:26

2024-01-10T21:44

происшествия

нижний тагил

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следственный комитет россии (ск рф)

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении матери подростков, жестоко избивших девочку в Нижнем Тагиле, сообщило управление СК по Свердловской области."Возбуждено уголовное дело в отношении уроженки Республики Азербайджан, 1986 года рождения, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных частью первой статьи 213 УК России ("Хулиганство") и частью четвертой статьи 150 УК России ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления")", — говорится в публикации.Как подчеркнули следователи, в день происшествия женщина сама ударила школьницу рукой по голове, а также пресекала попытки очевидцев остановить ее сыновей, которые избивали потерпевшую.Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности. Как полагает следствие, конфликтные ситуации между братьями и их одноклассницей возникали и ранее, в том числе в школе, но должностные лица не принимали меры "по предупреждению и недопущению совершения в отношении девочки противоправных действий".Помимо этого, следователи проверяют информацию об угрозах, поступающих в адрес потерпевшей.

https://ria.ru/20240110/sud-1920515393.html

https://ria.ru/20240109/migrant-1920255768.html

нижний тагил

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происшествия, нижний тагил, россия, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область