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В Нижнем Тагиле завели дело на мать подростков, избивших девочку - РИА Новости, 10.01.2024
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21:26 10.01.2024 (обновлено: 21:44 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/tagil-1920620454.html
В Нижнем Тагиле завели дело на мать подростков, избивших девочку
В Нижнем Тагиле завели дело на мать подростков, избивших девочку - РИА Новости, 10.01.2024
В Нижнем Тагиле завели дело на мать подростков, избивших девочку
Следователи возбудили уголовное дело в отношении матери подростков, жестоко избивших девочку в Нижнем Тагиле, сообщило управление СК по Свердловской области. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T21:26
2024-01-10T21:44
происшествия
нижний тагил
россия
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении матери подростков, жестоко избивших девочку в Нижнем Тагиле, сообщило управление СК по Свердловской области.&quot;Возбуждено уголовное дело в отношении уроженки Республики Азербайджан, 1986 года рождения, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных частью первой статьи 213 УК России (&quot;Хулиганство&quot;) и частью четвертой статьи 150 УК России (&quot;Вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления&quot;)&quot;, — говорится в публикации.Как подчеркнули следователи, в день происшествия женщина сама ударила школьницу рукой по голове, а также пресекала попытки очевидцев остановить ее сыновей, которые избивали потерпевшую.Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности. Как полагает следствие, конфликтные ситуации между братьями и их одноклассницей возникали и ранее, в том числе в школе, но должностные лица не принимали меры "по предупреждению и недопущению совершения в отношении девочки противоправных действий".Помимо этого, следователи проверяют информацию об угрозах, поступающих в адрес потерпевшей.
https://ria.ru/20240110/sud-1920515393.html
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нижний тагил
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происшествия, нижний тагил, россия, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область
Происшествия, Нижний Тагил, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Свердловская область
В Нижнем Тагиле завели дело на мать подростков, избивших девочку

СК: в Нижнем Тагиле завели дело на мать подростков, избивших девочку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении матери подростков, жестоко избивших девочку в Нижнем Тагиле, сообщило управление СК по Свердловской области.
«

"Возбуждено уголовное дело в отношении уроженки Республики Азербайджан, 1986 года рождения, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных частью первой статьи 213 УК России ("Хулиганство") и частью четвертой статьи 150 УК России ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления")", — говорится в публикации.

В соцсетях ранее появилась информация, что два брата-пятиклассника ударили в лицо мальчика, а затем избили ногами 11-летнюю девочку-сироту. При этом мать нападавших стояла рядом и снимала происходящее на видео. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел 29 декабря напротив школы на улице Гвардейской в Нижнем Тагиле. Девочка получила тяжелые травмы, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как подчеркнули следователи, в день происшествия женщина сама ударила школьницу рукой по голове, а также пресекала попытки очевидцев остановить ее сыновей, которые избивали потерпевшую.
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Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности. Как полагает следствие, конфликтные ситуации между братьями и их одноклассницей возникали и ранее, в том числе в школе, но должностные лица не принимали меры "по предупреждению и недопущению совершения в отношении девочки противоправных действий".
Помимо этого, следователи проверяют информацию об угрозах, поступающих в адрес потерпевшей.
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ПроисшествияНижний ТагилРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Свердловская область
 
 
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