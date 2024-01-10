https://ria.ru/20240110/tagil-1920620454.html
В Нижнем Тагиле завели дело на мать подростков, избивших девочку
В Нижнем Тагиле завели дело на мать подростков, избивших девочку - РИА Новости, 10.01.2024
В Нижнем Тагиле завели дело на мать подростков, избивших девочку
Следователи возбудили уголовное дело в отношении матери подростков, жестоко избивших девочку в Нижнем Тагиле, сообщило управление СК по Свердловской области. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T21:26
2024-01-10T21:26
2024-01-10T21:44
происшествия
нижний тагил
россия
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении матери подростков, жестоко избивших девочку в Нижнем Тагиле, сообщило управление СК по Свердловской области."Возбуждено уголовное дело в отношении уроженки Республики Азербайджан, 1986 года рождения, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных частью первой статьи 213 УК России ("Хулиганство") и частью четвертой статьи 150 УК России ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления")", — говорится в публикации.Как подчеркнули следователи, в день происшествия женщина сама ударила школьницу рукой по голове, а также пресекала попытки очевидцев остановить ее сыновей, которые избивали потерпевшую.Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности. Как полагает следствие, конфликтные ситуации между братьями и их одноклассницей возникали и ранее, в том числе в школе, но должностные лица не принимали меры "по предупреждению и недопущению совершения в отношении девочки противоправных действий".Помимо этого, следователи проверяют информацию об угрозах, поступающих в адрес потерпевшей.
https://ria.ru/20240110/sud-1920515393.html
https://ria.ru/20240109/migrant-1920255768.html
нижний тагил
россия
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_3f862b843dfc9e06327701ff2c213be9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний тагил, россия, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область
Происшествия, Нижний Тагил, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Свердловская область
В Нижнем Тагиле завели дело на мать подростков, избивших девочку
СК: в Нижнем Тагиле завели дело на мать подростков, избивших девочку