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Путин прокомментировал ситуацию с отпусками после ранения на СВО
Путин прокомментировал ситуацию с отпусками после ранения на СВО - РИА Новости, 10.01.2024
Путин прокомментировал ситуацию с отпусками после ранения на СВО
Ситуация с краткосрочными отпусками военнослужащим после ранения исправляется, люди получают возможность поехать в отпуск, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T12:19
2024-01-10T12:19
2024-01-10T12:51
специальная военная операция на украине
владимир путин
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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Ситуация с краткосрочными отпусками военнослужащим после ранения исправляется, люди получают возможность поехать в отпуск, заявил президент России Владимир Путин.Один из жителей Анадыря, участник специальной военной операции Дмитрий Юдин сообщил главе государства, что после ранений участникам СВО не всегда дают краткосрочные отпуска для того, чтобы долечиться, и очень долго выплачиваются федеральные выплаты."Отпуска после ранения. Насколько я знаю, вот эта ситуация исправляется и люди получают возможность поехать в отпуск, а если по каким-то причинам отпуск в течение шести месяцев не состоялся, то он не должен пропадать, и в следующие шесть месяцев человек должен получить право отгулять отпуск и за текущие шесть месяцев, и за предыдущие", - сказал Путин в ходе встречи с жителями Анадыря.Президент отметил, что это правило в Минобороны уже реализуется, такая проблема звучала в ходе его встречи с офицерами, участниками СВО. "Но насколько я понимаю, она решается сейчас. Тем не менее, все равно на это обращу внимание и проговорю", - заключил Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, анадырь, здоровье - общество, безопасность, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Анадырь, Здоровье - Общество, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы РФ
Путин прокомментировал ситуацию с отпусками после ранения на СВО
Путин: ситуация с отпусками после ранения на спецоперации исправляется
АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Ситуация с краткосрочными отпусками военнослужащим после ранения исправляется, люди получают возможность поехать в отпуск, заявил президент России Владимир Путин.
Один из жителей Анадыря
, участник специальной военной операции Дмитрий Юдин сообщил главе государства, что после ранений участникам СВО не всегда дают краткосрочные отпуска для того, чтобы долечиться, и очень долго выплачиваются федеральные выплаты.
"Отпуска после ранения. Насколько я знаю, вот эта ситуация исправляется и люди получают возможность поехать в отпуск, а если по каким-то причинам отпуск в течение шести месяцев не состоялся, то он не должен пропадать, и в следующие шесть месяцев человек должен получить право отгулять отпуск и за текущие шесть месяцев, и за предыдущие", - сказал Путин в ходе встречи с жителями Анадыря.
Президент отметил, что это правило в Минобороны уже реализуется, такая проблема звучала в ходе его встречи с офицерами, участниками СВО. "Но насколько я понимаю, она решается сейчас. Тем не менее, все равно на это обращу внимание и проговорю", - заключил Путин.
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