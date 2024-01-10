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"Приходи с подругой". Разбираемся в подвохах "неформатных" свиданий
"Приходи с подругой". Разбираемся в подвохах "неформатных" свиданий - РИА Новости, 10.01.2024
"Приходи с подругой". Разбираемся в подвохах "неформатных" свиданий
Классическое свидание — это романтическая встреча двух людей. Но в голливудских фильмах можно увидеть такой эпизод: две пары сидят в кафе, общаются, флиртуют друг с другом. Это называется двойным свиданием. Насколько такой формат применим к реальной жизни? Разбираем этот и другие виды "неформатных" свиданий — фастдейтинг и вечеринки для взрослых.
2024-01-10T14:00
2024-01-10T14:00
2024-01-10T14:00
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"Приходи с подругой". Разбираемся в подвохах "неформатных" свиданий
Классическое свидание — это романтическая встреча двух людей. Но в голливудских фильмах можно увидеть такой эпизод: две пары сидят в кафе, общаются, флиртуют друг с другом. Это называется двойным свиданием. Насколько такой формат применим к реальной жизни? Разбираем этот и другие виды "неформатных" свиданий — фастдейтинг и вечеринки для взрослых.
audio/mpeg
"Приходи с подругой". Разбираемся в подвохах "неформатных" свиданий
Классическое свидание — это романтическая встреча двух людей. Но в голливудских фильмах можно увидеть такой эпизод: две пары сидят в кафе, общаются, флиртуют друг с другом. Это называется двойным свиданием. Насколько такой формат применим к реальной жизни? Разбираем этот и другие виды "неформатных" свиданий — фастдейтинг и вечеринки для взрослых.
audio/mpeg
Эксперт эпизода — психолог, писатель, старший преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Анна Глушенкова, Полина ПанинаМонтаж: Анастасия Паниоти
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Нас двое, ВКонтакте, Любовь, отношения, влюбленность, знакомства
"Приходи с подругой". Разбираемся в подвохах "неформатных" свиданий
Классическое свидание — это романтическая встреча двух людей. Но в голливудских фильмах можно увидеть такой эпизод: две пары сидят в кафе, общаются, флиртуют друг с другом. Это называется двойным свиданием. Насколько такой формат применим к реальной жизни? Разбираем этот и другие виды "неформатных" свиданий — фастдейтинг и вечеринки для взрослых.