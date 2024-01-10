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"Приходи с подругой". Разбираемся в подвохах "неформатных" свиданий

"Приходи с подругой". Разбираемся в подвохах "неформатных" свиданий - РИА Новости, 10.01.2024

"Приходи с подругой". Разбираемся в подвохах "неформатных" свиданий

Классическое свидание — это романтическая встреча двух людей. Но в голливудских фильмах можно увидеть такой эпизод: две пары сидят в кафе, общаются, флиртуют друг с другом. Это называется двойным свиданием. Насколько такой формат применим к реальной жизни? Разбираем этот и другие виды "неформатных" свиданий — фастдейтинг и вечеринки для взрослых.

2024-01-10T14:00

2024-01-10T14:00

2024-01-10T14:00

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"Приходи с подругой". Разбираемся в подвохах "неформатных" свиданий Классическое свидание — это романтическая встреча двух людей. Но в голливудских фильмах можно увидеть такой эпизод: две пары сидят в кафе, общаются, флиртуют друг с другом. Это называется двойным свиданием. Насколько такой формат применим к реальной жизни? Разбираем этот и другие виды "неформатных" свиданий — фастдейтинг и вечеринки для взрослых. audio/mpeg

"Приходи с подругой". Разбираемся в подвохах "неформатных" свиданий Классическое свидание — это романтическая встреча двух людей. Но в голливудских фильмах можно увидеть такой эпизод: две пары сидят в кафе, общаются, флиртуют друг с другом. Это называется двойным свиданием. Насколько такой формат применим к реальной жизни? Разбираем этот и другие виды "неформатных" свиданий — фастдейтинг и вечеринки для взрослых. audio/mpeg

Эксперт эпизода — психолог, писатель, старший преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Анна Глушенкова, Полина ПанинаМонтаж: Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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