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"Приходи с подругой". Разбираемся в подвохах "неформатных" свиданий - РИА Новости, 10.01.2024
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14:00 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/svidanie-1918632203.html
"Приходи с подругой". Разбираемся в подвохах "неформатных" свиданий
"Приходи с подругой". Разбираемся в подвохах "неформатных" свиданий - РИА Новости, 10.01.2024
"Приходи с подругой". Разбираемся в подвохах "неформатных" свиданий
Классическое свидание — это романтическая встреча двух людей. Но в голливудских фильмах можно увидеть такой эпизод: две пары сидят в кафе, общаются, флиртуют друг с другом. Это называется двойным свиданием. Насколько такой формат применим к реальной жизни? Разбираем этот и другие виды "неформатных" свиданий — фастдейтинг и вечеринки для взрослых.
2024-01-10T14:00
2024-01-10T14:00
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"Приходи с подругой". Разбираемся в подвохах "неформатных" свиданий
Классическое свидание — это романтическая встреча двух людей. Но в голливудских фильмах можно увидеть такой эпизод: две пары сидят в кафе, общаются, флиртуют друг с другом. Это называется двойным свиданием. Насколько такой формат применим к реальной жизни? Разбираем этот и другие виды "неформатных" свиданий — фастдейтинг и вечеринки для взрослых.
audio/mpeg
"Приходи с подругой". Разбираемся в подвохах "неформатных" свиданий
Классическое свидание — это романтическая встреча двух людей. Но в голливудских фильмах можно увидеть такой эпизод: две пары сидят в кафе, общаются, флиртуют друг с другом. Это называется двойным свиданием. Насколько такой формат применим к реальной жизни? Разбираем этот и другие виды "неформатных" свиданий — фастдейтинг и вечеринки для взрослых.
audio/mpeg
Эксперт эпизода — психолог, писатель, старший преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Анна Глушенкова, Полина ПанинаМонтаж: Анастасия Паниоти
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РИА Новости
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
вконтакте, любовь, отношения, влюбленность, знакомства, аудио
Нас двое, ВКонтакте, Любовь, отношения, влюбленность, знакомства
Нас двое

"Приходи с подругой". Разбираемся в подвохах "неформатных" свиданий

Нас двое
"Приходи с подругой". Разбираемся в подвохах "неформатных" свиданий
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Классическое свидание — это романтическая встреча двух людей. Но в голливудских фильмах можно увидеть такой эпизод: две пары сидят в кафе, общаются, флиртуют друг с другом. Это называется двойным свиданием. Насколько такой формат применим к реальной жизни? Разбираем этот и другие виды "неформатных" свиданий — фастдейтинг и вечеринки для взрослых.
Эксперт эпизода — психолог, писатель, старший преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко.
Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Ведущие: Анна Глушенкова, Полина Панина
Монтаж: Анастасия Паниоти
 
Нас двоеВКонтактеЛюбовьотношениявлюбленностьзнакомства
 
 
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