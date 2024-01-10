https://ria.ru/20240110/sud-1920542099.html
Полицейские доставили в суд обвиняемого в педофилии жителя Магадана
Полицейские доставили в суд обвиняемого в педофилии жителя Магадана - РИА Новости, 10.01.2024
Полицейские доставили в суд обвиняемого в педофилии жителя Магадана
Полицейские разыскали скрывавшегося в Казани обвиняемого в педофилии магаданца, мужчину доставили на суд в Магадан, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T15:41
2024-01-10T15:41
2024-01-10T15:59
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МАГАДАН, 10 янв - РИА Новости. Полицейские разыскали скрывавшегося в Казани обвиняемого в педофилии магаданца, мужчину доставили на суд в Магадан, сообщает СУСК России по региону. "Следствием установлено, что в августе 2023 года, находясь в одном из районов города Магадана, обвиняемый совершил иные действия сексуального характера в отношении трех несовершеннолетних, не достигших 14 лет, с применением насилия и с использованием беспомощного состояния потерпевших <…> Он задержан в городе Казани Республики Татарстан и доставлен к месту производства следственных действий", - говорится в сообщении. Уточняется, что следователи завершили в отношении мужчины расследование уголовного дела по статье "Насильственны действия сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетних". "Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Максимальной санкцией за совершение преступления предусмотрено пожизненное лишение свободы", - дополняет ведомство.
https://ria.ru/20231215/srok-1915945001.html
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происшествия, магадан, казань, россия
Происшествия, Магадан, Казань, Россия
Полицейские доставили в суд обвиняемого в педофилии жителя Магадана
СК: полицейские доставили в суд обвиняемого в педофилии жителя Магадана