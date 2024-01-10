https://ria.ru/20240110/sud-1920522977.html

На Украине восстановили в должности экс-судью Верховного суда

На Украине восстановили в должности экс-судью Верховного суда - РИА Новости, 10.01.2024

На Украине восстановили в должности экс-судью Верховного суда

Экс-судья Верховного суда Украины Богдан Львов, которого обвиняли в наличии российский паспорта, добился через суд восстановления в должности и выплаты зарплаты РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T14:47

2024-01-10T14:47

2024-01-10T14:47

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Экс-судья Верховного суда Украины Богдан Львов, которого обвиняли в наличии российский паспорта, добился через суд восстановления в должности и выплаты зарплаты за месяцы "вынужденного прогула", сообщает в среду украинский телеканал "Общественное". По данным украинского издания "Страна", Львов был уволен в октябре 2022 года решением тогдашнего главы Верховного суда Всеволодом Князевым на основании письма СБУ о том, что у Львова есть российское гражданство. О наличие у судьи паспорта РФ писали и СМИ. Сам Львов такую информацию отрицал. Государственная миграционная служба Украины начала рассмотрение вопроса о лишении его гражданства Украины, но потом остановила без объяснения причин. Позднее он подал иск в Окружной административный суд Киева с требованием восстановить его на работе. "Киевский окружной административный суд обязал восстановить в должности судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдана Львова. Кроме того, суд постановил выплатить Львову среднюю зарплату за время вынужденного прогула за период с 5 октября 2022 года, когда его отчислили", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. Как сообщает телеканал, Львов заявил, что в целом решением удовлетворен. На вопросы журналистов о российском гражданстве он ответил, что является "исключительно гражданином Украины" и паспорт у него единственный.

https://ria.ru/20230111/grazhdanstvo-1844257531.html

https://ria.ru/20230203/pasport-1849536915.html

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