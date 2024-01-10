https://ria.ru/20240110/sud-1920515393.html
Суд арестовал мужчину, порезавшего ножом девочку и взрослых в Краснодаре
Суд арестовал мужчину, порезавшего ножом девочку и взрослых в Краснодаре - РИА Новости, 10.01.2024
Суд арестовал мужчину, порезавшего ножом девочку и взрослых в Краснодаре
Суд арестовал на два месяца мужчину, напавшего на улице Краснодара с ножом на трёх человек, включая 11-летнюю девочку, сообщили в объединённой пресс-службе... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T14:21
2024-01-10T14:21
2024-01-10T14:21
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КРАСНОДАР, 10 янв - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца мужчину, напавшего на улице Краснодара с ножом на трёх человек, включая 11-летнюю девочку, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона. По данным следствия, вечером 2 января на улице Бургасской 37-летний пьяный мужчина "беспричинно" ударил ножом в плечо 11-летнюю девочку, затем также без повода нанес удары в шею и спину прохожему мужчине, а потом ударил ножом в лицо незнакомой женщины, выходившей из магазина. Пострадавшие взрослые были доставлены в больницу. Девочка получила ранение, не представляющее угрозу для ее жизни. Мужчина был задержан на месте и арестован на 10 суток в административном порядке. Ранее он был судим за кражу. Следователи возбудили уголовное дело по двум эпизодам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). "Октябрьским районным судом Краснодара рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Арсена Мамия… Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца до 08.03.2024 включительно", - говорится в сообщении.
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происшествия, краснодар, россия
Происшествия, Краснодар, Россия
Суд арестовал мужчину, порезавшего ножом девочку и взрослых в Краснодаре
Суд арестовал мужчину, напавшего на улице Краснодара с ножом на трех человек