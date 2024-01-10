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Защита попросила дать певцу Шарлоту искупить вину творчеством
Защита попросила дать певцу Шарлоту искупить вину творчеством - РИА Новости, 10.01.2024
Защита попросила дать певцу Шарлоту искупить вину творчеством
Самарский областной суд отклонил апелляционную жалобу защиты певца Эдуарда Шарлота на его арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T09:59
2024-01-10T09:59
2024-01-10T11:23
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САМАРА, 10 янв - РИА Новости. Самарский областной суд отклонил апелляционную жалобу защиты певца Эдуарда Шарлота на его арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд апелляционной инстанции постановил… постановление Кировского районного суда Самары оставить без изменения", - сказала судья. Защита настаивала на более мягкой мере пресечения, так как артист признал вину и раскаялся. Под домашним арестом Шарлот сможет создавать свои произведения, которые будут "мерой искупления его вины и мерой обращения к народу, государственной власти", заявил его адвокат. Ранее Кировский районный суд Самары арестовал Шарлота до 24 января. В декабре 2023 года артист стал фигурантом трех уголовных дел: двух - по части 4 статьи 354.1 (реабилитация нацизма), третьего - по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Поводом для их возбуждения стали видеоролики, которые артист разместил в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). На этих видео Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее; в обнаженном виде исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова; прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Шарлот признал вину, отметив, что "совершил преступления неумышленно", заявлял следователь в суде. По данным источника РИА Новости, позже в отношении Шарлота было возбуждено новое уголовное дело после видеоролика с сожжением им паспорта гражданина России - по статье 325 УК РФ (похищение или повреждение документов). Отец Шарлота Валерий подтвердил эту информацию журналистам. Уроженец Самары Эдуард Шарлот – российский певец и блогер, наиболее известен из-за песни "Щека на щеку" (более 14 миллионов просмотров клипа на YouTube) и эпатажного поведения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Шоубиз, Происшествия, Россия, Самара, Эдуард Шарлот
Защита попросила дать певцу Шарлоту искупить вину творчеством
Суд в Самаре отклонил апелляцию защиты певца Шарлота на его арест
САМАРА, 10 янв - РИА Новости. Самарский областной суд отклонил апелляционную жалобу защиты певца Эдуарда Шарлота на его арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Суд апелляционной инстанции постановил… постановление Кировского районного суда Самары оставить без изменения", - сказала судья.
Защита настаивала на более мягкой мере пресечения, так как артист признал вину и раскаялся. Под домашним арестом Шарлот сможет создавать свои произведения, которые будут "мерой искупления его вины и мерой обращения к народу, государственной власти", заявил его адвокат.
Ранее Кировский районный суд Самары арестовал Шарлота до 24 января.
В декабре 2023 года артист стал фигурантом трех уголовных дел: двух - по части 4 статьи 354.1 (реабилитация нацизма), третьего - по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Поводом для их возбуждения стали видеоролики, которые артист разместил в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). На этих видео Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее; в обнаженном виде исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова; прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа.
Шарлот признал вину, отметив, что "совершил преступления неумышленно", заявлял следователь в суде.
По данным источника РИА Новости, позже в отношении Шарлота было возбуждено новое уголовное дело после видеоролика с сожжением им паспорта гражданина России - по статье 325 УК РФ (похищение или повреждение документов). Отец Шарлота Валерий подтвердил эту информацию журналистам.
Уроженец Самары
Эдуард Шарлот – российский певец и блогер, наиболее известен из-за песни "Щека на щеку" (более 14 миллионов просмотров клипа на YouTube) и эпатажного поведения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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