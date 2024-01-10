Моргенштерн* получил третий иноагентский штраф
Суд в Москве оштрафовал Моргенштерна* на 50 тысяч рублей
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРэп-исполнитель Моргенштерн* выступает на турнире в рамках фестиваля PARUS в Дубае
Рэп-исполнитель Моргенштерн* выступает на турнире в рамках фестиваля PARUS в Дубае. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Савеловский суд Москвы оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна* на 50 тысяч рублей за неуказание своего статуса в Telegram, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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"Признать Моргенштерна* виновным, назначить наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей", - огласила судья Марина Арсеньева.
Представитель рэпера сообщила в суде, что Моргенштерн* не согласен с содержанием протокола, составленного Роскомнадзором, просила производство по делу прекратить либо назначить минимальное наказание.
В ноябре прошлого года Моргенштерна* оштрафовали на 40 тысяч рублей из-за непредоставления отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган. В июне его оштрафовали на аналогичную сумму за три поста в Instagram**, не помеченные плашкой иноагента.
Ранее суды в Москве и Набережных Челнах дважды штрафовали Моргенштерна* на 100 тысяч рублей по административным протоколам за пропаганду наркотиков - в песнях и клипах "Розовое вино 2" и "Family" и из-за татуировки на теле музыканта.
В реестр иностранных агентов Моргенштерн* попал в мае 2022 года. Позже он обжаловал решение Минюста, но безуспешно. Согласно материалам дела, поводом для признания музыканта иноагентом послужили политические посты в Telegram-канале "Не Моргенштерн" и ролики в YouTube, за которые рэпер получил более 29 миллионов рублей с 2020 по 2022 год от зарегистрированной в Израиле компании Yoola Labs Ltd.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.