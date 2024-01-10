https://ria.ru/20240110/sud-1920441120.html

Моргенштерн* получил третий иноагентский штраф

Моргенштерн* получил третий иноагентский штраф - РИА Новости, 10.01.2024

Моргенштерн* получил третий иноагентский штраф

Савеловский суд Москвы оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна* на 50 тысяч рублей за неуказание своего статуса в Telegram, передает корреспондент РИА Новости из РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T09:43

2024-01-10T09:43

2024-01-10T10:06

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Савеловский суд Москвы оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна* на 50 тысяч рублей за неуказание своего статуса в Telegram, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признать Моргенштерна* виновным, назначить наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей", - огласила судья Марина Арсеньева.Представитель рэпера сообщила в суде, что Моргенштерн* не согласен с содержанием протокола, составленного Роскомнадзором, просила производство по делу прекратить либо назначить минимальное наказание. В ноябре прошлого года Моргенштерна* оштрафовали на 40 тысяч рублей из-за непредоставления отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган. В июне его оштрафовали на аналогичную сумму за три поста в Instagram**, не помеченные плашкой иноагента. Ранее суды в Москве и Набережных Челнах дважды штрафовали Моргенштерна* на 100 тысяч рублей по административным протоколам за пропаганду наркотиков - в песнях и клипах "Розовое вино 2" и "Family" и из-за татуировки на теле музыканта. В реестр иностранных агентов Моргенштерн* попал в мае 2022 года. Позже он обжаловал решение Минюста, но безуспешно. Согласно материалам дела, поводом для признания музыканта иноагентом послужили политические посты в Telegram-канале "Не Моргенштерн" и ролики в YouTube, за которые рэпер получил более 29 миллионов рублей с 2020 по 2022 год от зарегистрированной в Израиле компании Yoola Labs Ltd.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231225/bykov-1917982689.html

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