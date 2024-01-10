https://ria.ru/20240110/subway-1920554611.html

Украина внесла Subway в список "спонсоров войны"

Украина внесла Subway в список "спонсоров войны" - РИА Новости, 10.01.2024

Украина внесла Subway в список "спонсоров войны"

Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины сообщило, что внесло в список "международных спонсоров войны" американскую сеть ресторанов... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T16:26

2024-01-10T16:26

2024-01-10T16:30

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины сообщило, что внесло в список "международных спонсоров войны" американскую сеть ресторанов быстрого питания Subway. "НАПК внесло американскую Subway в перечень международных спонсоров войны. Более 500 ресторанов компании продолжают работать на рынке агрессора, уплачивая сотни тысяч долларов налогов в бюджет РФ", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАПК. Как ранее заявляли в НАПК, список "международных спонсоров войны" является средством для достижения цели - ухода международного бизнеса из России.

https://ria.ru/20240110/ukraina-1920378674.html

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