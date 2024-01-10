https://ria.ru/20240110/ssha-1920538544.html
США захотели отказаться от российского урана, пишут СМИ
США захотели отказаться от российского урана, пишут СМИ - РИА Новости, 10.01.2024
США захотели отказаться от российского урана, пишут СМИ
США хотят отказаться от российского ядерного топлива и ищут альтернативного поставщика, сообщает Reuters со ссылкой на заявление американского Министерства... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T15:27
2024-01-10T15:27
2024-01-10T15:41
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. США хотят отказаться от российского ядерного топлива и ищут альтернативного поставщика, сообщает Reuters со ссылкой на заявление американского Министерства энергетики."Единственной компанией, которая в настоящее время продает высокопробное низкообогащенное урановое топливо (HALEU), является TENEX, входящая в состав российской государственной энергетической компании "Росатом", — поясняет агентство.Министерство выделило около 500 миллионов долларов на производство HALEU и в сейчас рассматривает возможность расширить финансирование проекта, отмечается в статье.Эксперты по ядерному распространению уже предупредили, что растущая зависимость от этого ресурса в мире может увеличить ядерную нестабильность, так как это топливо приближено к материалу, необходимому для производства ядерного оружия, заключается в публикации.США в октябре в три раза увеличили закупки российского урана — до 43,25 тонны, следует из расчетов РИА Новости по данным американской статистики.В целом Соединенные Штаты приобрели почти 176 тонн урана на 300 миллионов долларов, больше всего в октябре продала Британия — 98,3 тонны на 177,4 миллиона долларов, хотя еще в предыдущем месяце поставок не было вовсе.
https://ria.ru/20231031/uran-1906260141.html
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сша, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, россия, уран
США, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире, Россия, Уран
США захотели отказаться от российского урана, пишут СМИ
Reuters: США хотят отказаться от российского ядерного топлива
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости.
США хотят отказаться от российского ядерного топлива и ищут альтернативного поставщика, сообщает Reuters
со ссылкой на заявление американского Министерства энергетики.
"Единственной компанией, которая в настоящее время продает высокопробное низкообогащенное урановое топливо (HALEU), является TENEX, входящая в состав российской государственной энергетической компании "Росатом", — поясняет агентство.
Министерство выделило около 500 миллионов долларов на производство HALEU и в сейчас рассматривает возможность расширить финансирование проекта, отмечается в статье.
Эксперты по ядерному распространению уже предупредили, что растущая зависимость от этого ресурса в мире может увеличить ядерную нестабильность, так как это топливо приближено к материалу, необходимому для производства ядерного оружия, заключается в публикации.
"Нечем заместить": США охватила паника из-за российского урана
США в октябре в три раза увеличили закупки российского урана — до 43,25 тонны, следует из расчетов РИА Новости по данным американской статистики.
В целом Соединенные Штаты приобрели почти 176 тонн урана на 300 миллионов долларов, больше всего в октябре продала Британия — 98,3 тонны на 177,4 миллиона долларов, хотя еще в предыдущем месяце поставок не было вовсе.
СМИ: дочка "Росатома" сообщила клиентам в США о рисках с поставками урана