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В США рассказали, сколько сбили ракет и дронов хуситов - РИА Новости, 10.01.2024
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04:52 10.01.2024 (обновлено: 04:53 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/ssha-1920421732.html
В США рассказали, сколько сбили ракет и дронов хуситов
В США рассказали, сколько сбили ракет и дронов хуситов - РИА Новости, 10.01.2024
В США рассказали, сколько сбили ракет и дронов хуситов
Военно-морские силы США за последние месяцы сбили в Красном море 24 ракеты и беспилотника, запущенные членами движения "Ансар алла" (хуситами) с территории... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T04:52
2024-01-10T04:53
в мире
сша
красное море
йемен
ансар алла
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Военно-морские силы США за последние месяцы сбили в Красном море 24 ракеты и беспилотника, запущенные членами движения "Ансар алла" (хуситами) с территории Йемена, передает телеканал CNN со ссылкой на неназванных представителей Пентагона. Согласно этим данным, в результате предпринятых хуситами атак не пострадало ни одно американское судно или кто-либо из членов их экипажей. Силы США, входящих наряду с другими 20 странами в коалицию в рамках операции "Страж процветания", представлены тремя эсминцами, рассказали источники телеканала. "Мы можем подтвердить, что последняя атака хуситов произошла сегодня недалеко от южной части Красного моря. Мы сообщим дополнительную информацию, как только она станет доступна", - заявили чиновники Пентагона. Ранее движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.
https://ria.ru/20240110/khusity-1920410786.html
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сша
красное море
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в мире, сша, красное море, йемен, ансар алла, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Красное море, Йемен, Ансар Алла, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В США рассказали, сколько сбили ракет и дронов хуситов

CNN: США с начала атак хуситов в Красном море сбили 24 ракеты и дрона

© AP Photo / U.S. Navy/Petty Officer 3rd Class Bill DodgeЭсминец ВМС США
Эсминец ВМС США - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© AP Photo / U.S. Navy/Petty Officer 3rd Class Bill Dodge
Эсминец ВМС США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Военно-морские силы США за последние месяцы сбили в Красном море 24 ракеты и беспилотника, запущенные членами движения "Ансар алла" (хуситами) с территории Йемена, передает телеканал CNN со ссылкой на неназванных представителей Пентагона.
Согласно этим данным, в результате предпринятых хуситами атак не пострадало ни одно американское судно или кто-либо из членов их экипажей. Силы США, входящих наряду с другими 20 странами в коалицию в рамках операции "Страж процветания", представлены тремя эсминцами, рассказали источники телеканала.
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Хуситы выпустили ракету по судну в Красном море, сообщают СМИ
00:05
"Мы можем подтвердить, что последняя атака хуситов произошла сегодня недалеко от южной части Красного моря. Мы сообщим дополнительную информацию, как только она станет доступна", - заявили чиновники Пентагона.
Ранее движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Небензя призвал хуситов не создавать угрозу для судов в Красном море
4 января, 00:04
 
В миреСШАКрасное мореЙеменАнсар АллаМинистерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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