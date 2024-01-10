https://ria.ru/20240110/ssha-1920421732.html

В США рассказали, сколько сбили ракет и дронов хуситов

В США рассказали, сколько сбили ракет и дронов хуситов - РИА Новости, 10.01.2024

В США рассказали, сколько сбили ракет и дронов хуситов

Военно-морские силы США за последние месяцы сбили в Красном море 24 ракеты и беспилотника, запущенные членами движения "Ансар алла" (хуситами) с территории... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T04:52

2024-01-10T04:52

2024-01-10T04:53

в мире

сша

красное море

йемен

ансар алла

министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Военно-морские силы США за последние месяцы сбили в Красном море 24 ракеты и беспилотника, запущенные членами движения "Ансар алла" (хуситами) с территории Йемена, передает телеканал CNN со ссылкой на неназванных представителей Пентагона. Согласно этим данным, в результате предпринятых хуситами атак не пострадало ни одно американское судно или кто-либо из членов их экипажей. Силы США, входящих наряду с другими 20 странами в коалицию в рамках операции "Страж процветания", представлены тремя эсминцами, рассказали источники телеканала. "Мы можем подтвердить, что последняя атака хуситов произошла сегодня недалеко от южной части Красного моря. Мы сообщим дополнительную информацию, как только она станет доступна", - заявили чиновники Пентагона. Ранее движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.

https://ria.ru/20240110/khusity-1920410786.html

https://ria.ru/20240104/khusity-1919637200.html

сша

красное море

йемен

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, красное море, йемен, ансар алла, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году