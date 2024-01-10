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США могут оказать содействие Эквадору в свете конфликта в стране - РИА Новости, 10.01.2024
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03:59 10.01.2024
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США могут оказать содействие Эквадору в свете конфликта в стране
США могут оказать содействие Эквадору в свете конфликта в стране - РИА Новости, 10.01.2024
США могут оказать содействие Эквадору в свете конфликта в стране
США внимательно следят за ситуацией с вооруженным насилием в Эквадоре, координируют с властями этой страны дальнейшие шаги и готовы оказать необходимую помощь,... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T03:59
2024-01-10T03:59
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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. США внимательно следят за ситуацией с вооруженным насилием в Эквадоре, координируют с властями этой страны дальнейшие шаги и готовы оказать необходимую помощь, заявил во вторник РИА Новости официальный представитель госдепартамента. "Мы осведомлены о сообщениях касательно серии взрывов в Эквадоре и внимательно следим за ситуацией", - сказал представитель госдепа США, добавив, что в Вашингтоне осуждают эти инциденты. Дипломат добавил, что руководство США тесно координирует дальнейшие шаги с верховным руководством этой страны и готово оказать ей необходимую помощь. Президент Эквадора Даниэль Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидеров крупнейших банд установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой. Действия правительства вызвали волну беспорядков в городах страны - в ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы подрывы самодельных взрывных устройств. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых сотрудников полиции в Кито и городе Мачала. Во вторник Нобоа объявил в стране внутренний вооруженный конфликт и приказал армии "нейтрализовать" 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. После серии инцидентов с захватом заложников, более ста из которых остаются лишенными свободы, Нобоа проводит заседание совета безопасности, по итогам которого ожидается сообщение о новых мерах по борьбе с преступностью.
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в мире, сша, эквадор
В мире, США, Эквадор
США могут оказать содействие Эквадору в свете конфликта в стране

Госдеп: США готовы оказать содействие Эквадору в свете конфликта в стране

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. США внимательно следят за ситуацией с вооруженным насилием в Эквадоре, координируют с властями этой страны дальнейшие шаги и готовы оказать необходимую помощь, заявил во вторник РИА Новости официальный представитель госдепартамента.
«
"Мы осведомлены о сообщениях касательно серии взрывов в Эквадоре и внимательно следим за ситуацией", - сказал представитель госдепа США, добавив, что в Вашингтоне осуждают эти инциденты.
Дипломат добавил, что руководство США тесно координирует дальнейшие шаги с верховным руководством этой страны и готово оказать ей необходимую помощь.
Президент Эквадора Даниэль Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидеров крупнейших банд установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой. Действия правительства вызвали волну беспорядков в городах страны - в ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы подрывы самодельных взрывных устройств. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых сотрудников полиции в Кито и городе Мачала.
Во вторник Нобоа объявил в стране внутренний вооруженный конфликт и приказал армии "нейтрализовать" 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. После серии инцидентов с захватом заложников, более ста из которых остаются лишенными свободы, Нобоа проводит заседание совета безопасности, по итогам которого ожидается сообщение о новых мерах по борьбе с преступностью.
 
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