https://ria.ru/20240110/sredstva-1920500743.html

Путин заявил, что средств не хватает всегда

Путин заявил, что средств не хватает всегда - РИА Новости, 10.01.2024

Путин заявил, что средств не хватает всегда

Президент РФ Владимир Путин пошутил про бюджет, сказав, что средств не хватает всегда, но надо руководствоваться приоритетами, например, такими как программа... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T13:18

2024-01-10T13:18

2024-01-10T13:18

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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пошутил про бюджет, сказав, что средств не хватает всегда, но надо руководствоваться приоритетами, например, такими как программа капремонта школ. В ходе встречи с жителями Анадыря одна из участниц спросила президента, можно ли распространить программу финансирования ремонта школ из федерального бюджета еще и на детские сады, коллежи, техникумы и интернаты, в которых на данный момент ремонт проводится за счет окружного бюджета и средств не хватает. "Средств не хватает всегда, вопросов самых важных, на которых не хватает средств, нет числа, их всегда очень много", - сказал Путин, смеясь. Президент подчеркнул, что при решении вопросов всегда нужно руководствоваться приоритетами. "Всегда при решении вопросов подобного рода нужно руководствоваться соображением приоритетов наибольшей важности здесь и сейчас. Мы поэтому приняли решение с федерального уровня начать капитальные ремонты и строительство школ, хотя это уровень ответственности региона, муниципалитетов. Но тем не менее, имея в виду важность тех задач, которые в школах решаются, и состояние материальной базы школ, все-таки решили, что на первом этапе нужно помочь именно школам, и именно этим мы и занимаемся, именно на это выделили средства", - сказал Путин. Он отметил, что около 13 тысяч школ должно быть отремонтировано по всей стране. "Нужно закончить эту программу, надо это сделать. Конечно, очень близко к этому примыкает проблема детских садов, потому что, конечно, именно старшие группы должны потом плавно перерастать в школу. Эта связка должна быть, и это следующий этап, на мой взгляд", - сказал Путин. Он добавил, что состояние техникумов и колледжей — это тоже очень важно. По его словам, это важно в том числе потому, что есть потребности на рынке труда, большой дефицит кадров, и прежде всего это высококвалифицированных рабочих кадров. "Поэтому это очень важная сфера деятельности, но сегодня она решается, во всяком случае на данный момент мы хотим ее решать в рамках программы специалитета совместно с представителями бизнеса, который заинтересован в получении хорошо подготовленных кадров. В целом, процесс этот запущен, но, наверное, с какого-то момента, с какого-то этапа потребуется дополнительная поддержка со стороны федерации, мы знаем об этом", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231121/putin-1910925926.html

https://ria.ru/20231201/evropa-1913018369.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, анадырь, экономика