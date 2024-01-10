https://ria.ru/20240110/sprognoziroval-1920574101.html

Вильфанд спрогнозировал возвращение морозов в Подмосковье

Вильфанд спрогнозировал возвращение морозов в Подмосковье - РИА Новости, 10.01.2024

Вильфанд спрогнозировал возвращение морозов в Подмосковье

Аномально холодная погода прогнозируется в Москве с пятницы по воскресенье, в субботу температура опустится до минус 24 градусов, в Подмосковье – до минус 30,... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T17:25

2024-01-10T17:25

2024-01-10T17:25

московская область (подмосковье)

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Аномально холодная погода прогнозируется в Москве с пятницы по воскресенье, в субботу температура опустится до минус 24 градусов, в Подмосковье – до минус 30, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В ночь на пятницу температура минус 15-17 в Москве, по области - до минус 23 градусов, днем - от 12 до 16 градусов мороза. В субботу ночные температуры - минус 22-24, по области - мороз до минус 27-30. Новогодняя ночь по старому стилю тоже холодная – минус 17-22 градуса, днем – минус 10-15 градусов", - сказал Вильфанд. Он отметил, что температура в Москве в пятницу будет ниже нормы на 8-9 градусов, а в субботу на 15-16 градусов. По словам синоптика, повышения температуры следует ожидать только в понедельник. Днем 15 января прогнозируется от 1 до 6 градусов ниже 0. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что в ночь с 3-го на 4-е января в Подмосковье были зафиксированы 30-градусные морозы.

https://ria.ru/20240110/uborka_snega-1920548623.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), роман вильфанд, гидрометцентр