https://ria.ru/20240110/spetsoperatsiya-1920595000.html

Спецоперация, 10 января: ВСУ атаковали Саратовскую область беспилотником

Спецоперация, 10 января: ВСУ атаковали Саратовскую область беспилотником - РИА Новости, 10.01.2024

Спецоперация, 10 января: ВСУ атаковали Саратовскую область беспилотником

Об атаке дронов ВСУ на российские регионы, ходе спецоперации и поездке Владимира Путина на Чукотку — в материале РИА Новости. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T18:56

2024-01-10T18:56

2024-01-10T19:36

специальная военная операция на украине

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александр богомаз

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Об атаке дронов ВСУ на российские регионы, ходе спецоперации и поездке Владимира Путина на Чукотку — в материале РИА Новости.Уничтожение украинских беспилотниковВСУ впервые за долгое время совершили атаку беспилотником на Саратовскую область, сообщили в Минобороны. Дежурные средства ПВО ночью сбили дрон над регионом. Еще один беспилотник перехватили днем над Воронежской областью.Кроме того, атаке БПЛА подвергся в среду Донецк. Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ночью ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район города.ВСУ также обстреляли два приграничных села в Брянской области. Как сообщил губернатор Александр Богомаз, более 14 снарядов выпустили по Лемешовке и Азаровке. Обошлось без пострадавших, повреждения получили два жилых дома и сельхозпредприятие, уточнил глава региона.Путин разберется с бюрократией в СВОВладимир Путин посетил Анадырь, где пообщался с участником спецоперации Дмитрием Юдиным, который сообщил, что после ранений бойцам не всегда дают краткосрочные отпуска, чтобы долечиться. Кроме того, по его словам, они долго ждут федеральные выплаты.Юдин отметил, что получил деньги спустя четыре или пять месяцев, но среди его сослуживцев есть те, кто с начала февраля 2023 года после ранения все еще не дождались выплат. Глава государства в ответ попросил передать ему информацию о тех, кому выплаты не пришли, и пообещал поручить руководству Минобороны разобраться на конкретных примерах, где происходят сбои.Путин отметил, что ситуацию с краткосрочными отпусками военнослужащим после ранения исправляют, люди получают возможность отдохнуть.Кроме того, президент подчеркнул, что все люди, которые с оружием в руках защищают Россию, должны иметь равные гарантии и поддержку от государства, это касается и первых двух корпусов ЛНР и ДНР, участвовавших в боевых действиях на Донбассе еще до начала СВО.На Алтае поймали перебежчика в ВСУВ Алтайском крае по подозрению в госизмене задержали мужчину, собиравшегося воевать на стороне Украины. Как сообщили в региональном управлении ФСБ, задержанный — житель Новоалтайска 1991 года рождения, который через интернет установил контакт с представителем террористической организации, чтобы участвовать в вооруженном конфликте на стороне ВСУ.Для подтверждения намерений мужчина направил человеку, с которым он переписывался, видеозапись со своей присягой. После этого задержанный неоднократно заявлял о желании выехать из России для оказания помощи противнику.Исполняя задания "куратора", он собрал сведения о военнослужащих, а также о местах дислокации воинских частей и отправил их на электронную почту, используемую представителями запрещенной организации.Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Задержанному предъявили обвинение, его отправили в СИЗО.Ход спецоперацииЗа сутки Вооруженные силы отразили семь атак ВСУ, четыре — на Купянском, две — на Южнодонецком и одну — на Запорожском направлениях. Кроме того, российские военные нанесли удары по двум украинским цехам сборки беспилотников, поразили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и склад боеприпасов.Совокупные потери противника на всех участках фронта составили около 875 солдат, 16 танков и других бронемашин, одну РСЗО, девять орудий полевой артиллерии, а также 55 военных автомобилей и 34 дрона.Поддержка Киева ЗападомГазета Euractive опубликовала статью со ссылкой на источники в Евросоюзе, согласно которой ЕС пообещал Киеву предоставить финансирование не позднее марта "независимо от окончательных условий".Военную поддержку Украины, как пишет Politico, канцлер Германии Олаф Шольц cобирается обсудить со странами ЕС на саммите в Брюсселе 1 февраля. По данным журнала, там европейские политики планируют принять пакет финансовой помощи Киеву на 50 миллиардов евро в рамках индивидуальных планов каждой из стран.

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https://ria.ru/20231227/svo-1918318135.html

https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html

https://ria.ru/20240110/ukraina-1920378674.html

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россия, украина, киев, владимир путин, александр богомаз, олаф шольц, вооруженные силы украины, евросоюз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)