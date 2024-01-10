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Российская группировка "Юг" сбила десять снарядов Vampire у Донецка - РИА Новости, 10.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 10.01.2024 (обновлено: 05:39 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/spetsoperatsiya-1920422146.html
Российская группировка "Юг" сбила десять снарядов Vampire у Донецка
Российская группировка "Юг" сбила десять снарядов Vampire у Донецка - РИА Новости, 10.01.2024
Российская группировка "Юг" сбила десять снарядов Vampire у Донецка
Выпущенные украинскими войсками десять реактивных снарядов Vampire были сбиты российской группировкой "Юг" на донецком направлении, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T05:03
2024-01-10T05:39
специальная военная операция на украине
донецк
россия
марьинка (днр)
вадим астафьев
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Выпущенные украинскими войсками десять реактивных снарядов Vampire были сбиты российской группировкой "Юг" на донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев. Ранее МО РФ сообщило, что средства российской ПВО в течение суток перехватили 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire чешского производства и сбили шесть украинских беспилотников. "Средствами противовоздушной обороны сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата в районе Марьинки Донецкой народной республики, а также 10 реактивных снарядов Vampire", - сказал Астафьев. Он напомнил, что, помимо этого, военнослужащие группировки "Юг" на донецком направлении нанесли поражение живой силе и технике в опорных пунктах 22-й, 72-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны. Противник потерял здесь до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре пикапа, а также 122-миллиметровую гаубицу Д-30.
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донецк, россия, марьинка (днр), вадим астафьев, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Россия, Марьинка (ДНР), Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российская группировка "Юг" сбила десять снарядов Vampire у Донецка

Российская группировка "Юг" сбила 10 снарядов Vampire на Донецком направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Выпущенные украинскими войсками десять реактивных снарядов Vampire были сбиты российской группировкой "Юг" на донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.
Ранее МО РФ сообщило, что средства российской ПВО в течение суток перехватили 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire чешского производства и сбили шесть украинских беспилотников.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата в районе Марьинки Донецкой народной республики, а также 10 реактивных снарядов Vampire", - сказал Астафьев.
Он напомнил, что, помимо этого, военнослужащие группировки "Юг" на донецком направлении нанесли поражение живой силе и технике в опорных пунктах 22-й, 72-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны. Противник потерял здесь до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре пикапа, а также 122-миллиметровую гаубицу Д-30.
Артиллеристы Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Артиллеристы ВДВ ударили по позициям ВСУ на правом берегу Днепра
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкРоссияМарьинка (ДНР)Вадим АстафьевВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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