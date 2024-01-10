https://ria.ru/20240110/spetsoperatsiya-1920422146.html

Российская группировка "Юг" сбила десять снарядов Vampire у Донецка

Российская группировка "Юг" сбила десять снарядов Vampire у Донецка - РИА Новости, 10.01.2024

Российская группировка "Юг" сбила десять снарядов Vampire у Донецка

Выпущенные украинскими войсками десять реактивных снарядов Vampire были сбиты российской группировкой "Юг" на донецком направлении, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T05:03

2024-01-10T05:03

2024-01-10T05:39

специальная военная операция на украине

донецк

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марьинка (днр)

вадим астафьев

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Выпущенные украинскими войсками десять реактивных снарядов Vampire были сбиты российской группировкой "Юг" на донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев. Ранее МО РФ сообщило, что средства российской ПВО в течение суток перехватили 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire чешского производства и сбили шесть украинских беспилотников. "Средствами противовоздушной обороны сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата в районе Марьинки Донецкой народной республики, а также 10 реактивных снарядов Vampire", - сказал Астафьев. Он напомнил, что, помимо этого, военнослужащие группировки "Юг" на донецком направлении нанесли поражение живой силе и технике в опорных пунктах 22-й, 72-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны. Противник потерял здесь до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре пикапа, а также 122-миллиметровую гаубицу Д-30.

https://ria.ru/20240110/spetsoperatsiya-1920422020.html

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донецк, россия, марьинка (днр), вадим астафьев, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф