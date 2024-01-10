https://ria.ru/20240110/spetsoperatsiya-1920422020.html

Артиллеристы ВДВ ударили по позициям ВСУ на правом берегу Днепра

Артиллеристы ВДВ ударили по позициям ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 10.01.2024

Артиллеристы ВДВ ударили по позициям ВСУ на правом берегу Днепра

Артиллеристы-десантники группировки войск "Днепр" уничтожили место размещения личного состава ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T05:01

2024-01-10T05:01

2024-01-10T05:42

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919450659_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_9fa66efef69228b5068508500fb68cf2.jpg

ЛУГАНСК, 10 янв — РИА Новости. Артиллеристы-десантники группировки войск "Днепр" уничтожили место размещения личного состава ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в Минобороны."Соединения ВДВ нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" по выявленным разведывательными подразделениями местам размещения личного состава ВСУ на правобережье Днепра, удаленным от линии боевого соприкосновения, и уничтожили большое количество украинских боевиков", — рассказали в ведомстве.Уточняется, что десантники корректируют огонь с помощью беспилотного летательного аппарата, он же фиксирует попадание в цель и ее уничтожение."Ведем контрбатарейную борьбу, когда цели прилетают. Заграничной техники тоже хватает. Давим все, что попадается. В основном М777 (американская гаубица), чаще всего попадается, а так без разницы. Какая цель прилетает, по той и работаем. Чем больше, тем лучше", — рассказал командир огневого взвода с позывным "Ровный".Как сообщили в Минобороны в понедельник, группировка войск "Днепр" ударила по украинским позициям на правом берегу реки в районах населенных пунктов Михайловка, Ивановка, Саблуковка и Качкаровка Херсонской области. Противник потерял более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, а также три автомобиля, констатировали в ведомстве.

https://ria.ru/20240110/spetsoperatsiya-1920420881.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность