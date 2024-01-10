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Артиллеристы ВДВ ударили по позициям ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 10.01.2024
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05:01 10.01.2024 (обновлено: 05:42 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/spetsoperatsiya-1920422020.html
Артиллеристы ВДВ ударили по позициям ВСУ на правом берегу Днепра
Артиллеристы ВДВ ударили по позициям ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 10.01.2024
Артиллеристы ВДВ ударили по позициям ВСУ на правом берегу Днепра
Артиллеристы-десантники группировки войск "Днепр" уничтожили место размещения личного состава ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T05:01
2024-01-10T05:42
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ЛУГАНСК, 10 янв — РИА Новости. Артиллеристы-десантники группировки войск "Днепр" уничтожили место размещения личного состава ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в Минобороны.&quot;Соединения ВДВ нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 &quot;Гиацинт-Б&quot; по выявленным разведывательными подразделениями местам размещения личного состава ВСУ на правобережье Днепра, удаленным от линии боевого соприкосновения, и уничтожили большое количество украинских боевиков&quot;, — рассказали в ведомстве.Уточняется, что десантники корректируют огонь с помощью беспилотного летательного аппарата, он же фиксирует попадание в цель и ее уничтожение."Ведем контрбатарейную борьбу, когда цели прилетают. Заграничной техники тоже хватает. Давим все, что попадается. В основном М777 (американская гаубица), чаще всего попадается, а так без разницы. Какая цель прилетает, по той и работаем. Чем больше, тем лучше", — рассказал командир огневого взвода с позывным "Ровный".Как сообщили в Минобороны в понедельник, группировка войск "Днепр" ударила по украинским позициям на правом берегу реки в районах населенных пунктов Михайловка, Ивановка, Саблуковка и Качкаровка Херсонской области. Противник потерял более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, а также три автомобиля, констатировали в ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Артиллеристы ВДВ ударили по позициям ВСУ на правом берегу Днепра

МО: артиллеристы ВДВ ударили по позициям ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ
Артиллеристы Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы Вооруженных сил РФ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 янв — РИА Новости. Артиллеристы-десантники группировки войск "Днепр" уничтожили место размещения личного состава ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в Минобороны.
«

"Соединения ВДВ нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" по выявленным разведывательными подразделениями местам размещения личного состава ВСУ на правобережье Днепра, удаленным от линии боевого соприкосновения, и уничтожили большое количество украинских боевиков", — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что десантники корректируют огонь с помощью беспилотного летательного аппарата, он же фиксирует попадание в цель и ее уничтожение.
"Ведем контрбатарейную борьбу, когда цели прилетают. Заграничной техники тоже хватает. Давим все, что попадается. В основном М777 (американская гаубица), чаще всего попадается, а так без разницы. Какая цель прилетает, по той и работаем. Чем больше, тем лучше", — рассказал командир огневого взвода с позывным "Ровный".
Как сообщили в Минобороны в понедельник, группировка войск "Днепр" ударила по украинским позициям на правом берегу реки в районах населенных пунктов Михайловка, Ивановка, Саблуковка и Качкаровка Херсонской области. Противник потерял более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, а также три автомобиля, констатировали в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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