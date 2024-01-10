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В Карачаево-Черкесии с канатной дороги спасли 32 человека - РИА Новости, 10.01.2024
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17:05 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/spasli-1920570460.html
В Карачаево-Черкесии с канатной дороги спасли 32 человека
В Карачаево-Черкесии с канатной дороги спасли 32 человека - РИА Новости, 10.01.2024
В Карачаево-Черкесии с канатной дороги спасли 32 человека
Сотрудники МЧС России спасли 32 человека, в том числе двоих детей, с канатной дороги в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии, сообщается в Telegram-канале МЧС... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T17:05
2024-01-10T17:05
россия
домбай
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 10 янв – РИА Новости. Сотрудники МЧС России спасли 32 человека, в том числе двоих детей, с канатной дороги в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Сотрудники МЧС России спасли с канатной дороги 32 человека, из них 2 ребенка. В поселке Домбай Карачаево-Черкесии остановилась линия канатно-кресельной дороги", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал.
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россия
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россия, домбай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Домбай, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Карачаево-Черкесии с канатной дороги спасли 32 человека

В Карачаево-Черкесии сотрудники МЧС РФ спасли 32 человека с канатной дороги

© Фото : МЧС России/TelegramСотрудники МЧС России и местные спасатели помогают людям, застрявшим на канатно-кресельной дороге в поселке Домбай Карачаево-Черкесии
Сотрудники МЧС России и местные спасатели помогают людям, застрявшим на канатно-кресельной дороге в поселке Домбай Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Сотрудники МЧС России и местные спасатели помогают людям, застрявшим на канатно-кресельной дороге в поселке Домбай Карачаево-Черкесии
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 10 янв – РИА Новости. Сотрудники МЧС России спасли 32 человека, в том числе двоих детей, с канатной дороги в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
"Сотрудники МЧС России спасли с канатной дороги 32 человека, из них 2 ребенка. В поселке Домбай Карачаево-Черкесии остановилась линия канатно-кресельной дороги", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал.
Канатная дорога - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
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9 января, 18:58
 
РоссияДомбайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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