https://ria.ru/20240110/spasli-1920570460.html

В Карачаево-Черкесии с канатной дороги спасли 32 человека

В Карачаево-Черкесии с канатной дороги спасли 32 человека - РИА Новости, 10.01.2024

В Карачаево-Черкесии с канатной дороги спасли 32 человека

Сотрудники МЧС России спасли 32 человека, в том числе двоих детей, с канатной дороги в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии, сообщается в Telegram-канале МЧС... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T17:05

2024-01-10T17:05

2024-01-10T17:05

россия

домбай

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 10 янв – РИА Новости. Сотрудники МЧС России спасли 32 человека, в том числе двоих детей, с канатной дороги в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Сотрудники МЧС России спасли с канатной дороги 32 человека, из них 2 ребенка. В поселке Домбай Карачаево-Черкесии остановилась линия канатно-кресельной дороги", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал.

https://ria.ru/20240109/sorvalas-1920379279.html

россия

домбай

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2024

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россия, домбай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)