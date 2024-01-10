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В Карачаево-Черкесии с канатной дороги спасли 32 человека
В Карачаево-Черкесии с канатной дороги спасли 32 человека - РИА Новости, 10.01.2024
В Карачаево-Черкесии с канатной дороги спасли 32 человека
Сотрудники МЧС России спасли 32 человека, в том числе двоих детей, с канатной дороги в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии, сообщается в Telegram-канале МЧС... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T17:05
2024-01-10T17:05
2024-01-10T17:05
россия
домбай
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 10 янв – РИА Новости. Сотрудники МЧС России спасли 32 человека, в том числе двоих детей, с канатной дороги в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Сотрудники МЧС России спасли с канатной дороги 32 человека, из них 2 ребенка. В поселке Домбай Карачаево-Черкесии остановилась линия канатно-кресельной дороги", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал.
https://ria.ru/20240109/sorvalas-1920379279.html
россия
домбай
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россия, домбай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Домбай, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Карачаево-Черкесии с канатной дороги спасли 32 человека
В Карачаево-Черкесии сотрудники МЧС РФ спасли 32 человека с канатной дороги