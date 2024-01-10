https://ria.ru/20240110/skidka-1920426201.html

Дочери Героя России предоставили бесплатное обучение в ДВФУ

Дочери Героя России предоставили бесплатное обучение в ДВФУ - РИА Новости, 10.01.2024

Дочери Героя России предоставили бесплатное обучение в ДВФУ

Дочери Героя России Алексея Кривули Алене, студентке Дальневосточного федерального университета, предоставили стопроцентную скидку на обучение, сообщил РИА... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T07:32

2024-01-10T07:32

2024-01-10T15:05

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приморский край

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 10 янв — РИА Новости. Дочери Героя России Алексея Кривули Алене, студентке Дальневосточного федерального университета, предоставили стопроцентную скидку на обучение, сообщил РИА Новости представитель вуза.Как рассказала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, Кривуля обратился к ней, попросив разобраться в ситуации с его дочерью, которой отказали в переводе на бесплатное обучение. Позже Симоньян сообщила, что девушку переведут на бюджетное отделение, а вопрос о ее стипендии пока решается."Студентка третьего курса Кривуля Алена Алексеевна действительно обращалась с заявлением о переводе на бюджетное место, но комиссия не смогла перевести девушку в связи с отсутствием свободных бюджетных мест по профилю ее обучения "Начальное образование и английский язык", — сказал собеседник агентства. По его словам, количество бюджетных мест в университете определяет Министерство науки и высшего образования еще до старта приемной кампании, поэтому перевод на бесплатное обучение возможен только при отчислении одного из студентов. "Несмотря на это, в ДВФУ был разработан альтернативный вариант: с 29 декабря 2023 года студентке предоставлена стопроцентная скидка на обучение за счет собственных средств университета", — сказал представитель вуза.Студентка сможет претендовать на все виды конкурсных стипендий: партнерские, именные, стипендии президента и федерального правительства, губернатора Приморского края — всего более 30 видов, добавил он. Помимо этого, дети участников СВО, как и другие студенты, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, могут подать заявление на получение материальной помощи. В вузе рассказали, что в прошлом году на бесплатную форму обучения перевели 17 студентов — детей участников СВО. "В университете разработана комплексная программа поддержки членов семей мобилизованных, включающая медицинские и образовательные услуги, психологическую и волонтерскую помощь. В рамках оказания медицинских услуг сотрудники и студенты могут пройти бесплатную реабилитацию в Медицинском комплексе ДВФУ, семьям мобилизованных оказывается профессиональная психологическая помощь. Более 50 участников СВО уже прошли реабилитацию на базе медцентра ДВФУ", — отметили в университете. Также в университете действует волонтерская программа для семей военнослужащих — студенты помогают им, проводят для детей обучающие выходные и тематические концерты. С 1 сентября участники СВО и их дети имеют право переходить с платного обучения на бесплатное в российских колледжах и вузах.

https://ria.ru/20240106/mechta-1919973241.html

https://ria.ru/20231229/shkolniki-1918898805.html

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общество, россия, приморский край, дальневосточный федеральный университет