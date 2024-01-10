Рейтинг@Mail.ru
Дочери Героя России предоставили бесплатное обучение в ДВФУ - РИА Новости, 10.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
07:32 10.01.2024 (обновлено: 15:05 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/skidka-1920426201.html
Дочери Героя России предоставили бесплатное обучение в ДВФУ
Дочери Героя России предоставили бесплатное обучение в ДВФУ - РИА Новости, 10.01.2024
Дочери Героя России предоставили бесплатное обучение в ДВФУ
Дочери Героя России Алексея Кривули Алене, студентке Дальневосточного федерального университета, предоставили стопроцентную скидку на обучение, сообщил РИА... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T07:32
2024-01-10T15:05
хорошие новости
общество
россия
приморский край
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895865291_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8136f25ca669c4d191be18c5b6e25fc5.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 10 янв — РИА Новости. Дочери Героя России Алексея Кривули Алене, студентке Дальневосточного федерального университета, предоставили стопроцентную скидку на обучение, сообщил РИА Новости представитель вуза.Как рассказала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, Кривуля обратился к ней, попросив разобраться в ситуации с его дочерью, которой отказали в переводе на бесплатное обучение. Позже Симоньян сообщила, что девушку переведут на бюджетное отделение, а вопрос о ее стипендии пока решается."Студентка третьего курса Кривуля Алена Алексеевна действительно обращалась с заявлением о переводе на бюджетное место, но комиссия не смогла перевести девушку в связи с отсутствием свободных бюджетных мест по профилю ее обучения "Начальное образование и английский язык", — сказал собеседник агентства. По его словам, количество бюджетных мест в университете определяет Министерство науки и высшего образования еще до старта приемной кампании, поэтому перевод на бесплатное обучение возможен только при отчислении одного из студентов. &quot;Несмотря на это, в ДВФУ был разработан альтернативный вариант: с 29 декабря 2023 года студентке предоставлена стопроцентная скидка на обучение за счет собственных средств университета&quot;, — сказал представитель вуза.Студентка сможет претендовать на все виды конкурсных стипендий: партнерские, именные, стипендии президента и федерального правительства, губернатора Приморского края — всего более 30 видов, добавил он. Помимо этого, дети участников СВО, как и другие студенты, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, могут подать заявление на получение материальной помощи. В вузе рассказали, что в прошлом году на бесплатную форму обучения перевели 17 студентов — детей участников СВО. "В университете разработана комплексная программа поддержки членов семей мобилизованных, включающая медицинские и образовательные услуги, психологическую и волонтерскую помощь. В рамках оказания медицинских услуг сотрудники и студенты могут пройти бесплатную реабилитацию в Медицинском комплексе ДВФУ, семьям мобилизованных оказывается профессиональная психологическая помощь. Более 50 участников СВО уже прошли реабилитацию на базе медцентра ДВФУ", — отметили в университете. Также в университете действует волонтерская программа для семей военнослужащих — студенты помогают им, проводят для детей обучающие выходные и тематические концерты. С 1 сентября участники СВО и их дети имеют право переходить с платного обучения на бесплатное в российских колледжах и вузах.
https://ria.ru/20240106/mechta-1919973241.html
https://ria.ru/20231229/shkolniki-1918898805.html
россия
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895865291_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_62c82cb49c0fdec6b1a5a5f378cbb962.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, приморский край, дальневосточный федеральный университет
Хорошие новости, Общество, Россия, Приморский край, Дальневосточный федеральный университет
Дочери Героя России предоставили бесплатное обучение в ДВФУ

Дочери Героя России предоставили скидку в 100% на обучение в ДВФУ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на берегу бухты Аякс во Владивостоке
Вид на кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на берегу бухты Аякс во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Вид на кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на берегу бухты Аякс во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 10 янв — РИА Новости. Дочери Героя России Алексея Кривули Алене, студентке Дальневосточного федерального университета, предоставили стопроцентную скидку на обучение, сообщил РИА Новости представитель вуза.
Как рассказала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, Кривуля обратился к ней, попросив разобраться в ситуации с его дочерью, которой отказали в переводе на бесплатное обучение. Позже Симоньян сообщила, что девушку переведут на бюджетное отделение, а вопрос о ее стипендии пока решается.
Глава Минпромторга Денис Мантуров возле Елки желаний
Мантуров исполнил мечту школьника о встрече с летчиком-испытателем
6 января, 18:57
"Студентка третьего курса Кривуля Алена Алексеевна действительно обращалась с заявлением о переводе на бюджетное место, но комиссия не смогла перевести девушку в связи с отсутствием свободных бюджетных мест по профилю ее обучения "Начальное образование и английский язык", — сказал собеседник агентства.
По его словам, количество бюджетных мест в университете определяет Министерство науки и высшего образования еще до старта приемной кампании, поэтому перевод на бесплатное обучение возможен только при отчислении одного из студентов.
«

"Несмотря на это, в ДВФУ был разработан альтернативный вариант: с 29 декабря 2023 года студентке предоставлена стопроцентная скидка на обучение за счет собственных средств университета", — сказал представитель вуза.

Студентка сможет претендовать на все виды конкурсных стипендий: партнерские, именные, стипендии президента и федерального правительства, губернатора Приморского края — всего более 30 видов, добавил он. Помимо этого, дети участников СВО, как и другие студенты, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, могут подать заявление на получение материальной помощи.
В вузе рассказали, что в прошлом году на бесплатную форму обучения перевели 17 студентов — детей участников СВО.
"В университете разработана комплексная программа поддержки членов семей мобилизованных, включающая медицинские и образовательные услуги, психологическую и волонтерскую помощь. В рамках оказания медицинских услуг сотрудники и студенты могут пройти бесплатную реабилитацию в Медицинском комплексе ДВФУ, семьям мобилизованных оказывается профессиональная психологическая помощь. Более 50 участников СВО уже прошли реабилитацию на базе медцентра ДВФУ", — отметили в университете.
Также в университете действует волонтерская программа для семей военнослужащих — студенты помогают им, проводят для детей обучающие выходные и тематические концерты.
С 1 сентября участники СВО и их дети имеют право переходить с платного обучения на бесплатное в российских колледжах и вузах.
Московские школьники, победившие на международном чемпионате по шоссейно-кольцевым автомоделям в Китае - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Московские школьники победили на международном чемпионате в Китае
29 декабря 2023, 09:25
 
Хорошие новостиОбществоРоссияПриморский крайДальневосточный федеральный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала