https://ria.ru/20240110/sk-1920544963.html

В Смоленске будут судить организатора и членов банды из 90-х

В Смоленске будут судить организатора и членов банды из 90-х - РИА Новости, 10.01.2024

В Смоленске будут судить организатора и членов банды из 90-х

Суд рассмотрит дела организатора и восьми участников смоленской банды, действовавшей с 1990 года, на счету которой среди прочего гибель высокопоставленного... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T15:53

2024-01-10T15:53

2024-01-10T16:56

происшествия

россия

смоленск

смоленская область

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920546503_0:224:1280:944_1920x0_80_0_0_f13d3690d46261eb8b34530bb088f244.jpg

РЯЗАНЬ, 10 янв — РИА Новости. Суд рассмотрит дела организатора и восьми участников смоленской банды, действовавшей с 1990 года, на счету которой среди прочего гибель высокопоставленного военнослужащего, расследование уже завершено, сообщило следственное управление СК РФ по Смоленской области в Telegram."Следственными органами Следственного комитета РФ по Смоленской области завершено расследование уголовного дела в отношении организатора и членов банды", — говорится в сообщении.По делу проходят главный организатор и восемь членов банды, обвиняемые в тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных более 20 лет назад. Два участника банды, в том числе второй организатор, к моменту возбуждения уголовного дела уже скончались. Фигуранты дела, в отношении которых расследование завершено, в зависимости от своей роли, обвиняются в создании и участии в банде, убийстве, покушении на убийство, незаконном обороте оружия и боеприпасов и вымогательстве.По версии следствия, двое мужчин не позднее 1990 года создали в Смоленской области банду. В 2001 году в Промышленном районе Смоленска ее члены совершили покушение на местного криминального авторитета, стреляя, они убили незнакомых им мужчину и женщину. По данным СУ СК, в октябре 2004 года члены банды спланировали убийство лидера противоборствующей преступной группы. В обстрелянном ими автомобиле этого человека не оказалось, но погибли трое случайных людей, среди них был заместитель командующего 37-й воздушной армии Верховного Главного командования генерал-майор Константин Дементьев. По версии следствия, летом 2006 года из-за передела сфер влияния члены банды убили в Смоленске активного участника другой преступной группировки. Кроме того, они занимались вымогательством денег у предпринимателей, а также незаконно приобретали, хранили и перевозили огнестрельное оружие и боеприпасы. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении. В отношении других членов банды уголовное дело выделено в отдельное производство, часть обвиняемых объявлена в международный розыск, трое задержаны, им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20240103/arest-1919600494.html

россия

смоленск

смоленская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, смоленск, смоленская область, следственный комитет россии (ск рф)