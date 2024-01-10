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В Смоленске будут судить организатора и членов банды из 90-х - РИА Новости, 10.01.2024
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15:53 10.01.2024 (обновлено: 16:56 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/sk-1920544963.html
В Смоленске будут судить организатора и членов банды из 90-х
В Смоленске будут судить организатора и членов банды из 90-х - РИА Новости, 10.01.2024
В Смоленске будут судить организатора и членов банды из 90-х
Суд рассмотрит дела организатора и восьми участников смоленской банды, действовавшей с 1990 года, на счету которой среди прочего гибель высокопоставленного... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T15:53
2024-01-10T16:56
происшествия
россия
смоленск
смоленская область
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 10 янв — РИА Новости. Суд рассмотрит дела организатора и восьми участников смоленской банды, действовавшей с 1990 года, на счету которой среди прочего гибель высокопоставленного военнослужащего, расследование уже завершено, сообщило следственное управление СК РФ по Смоленской области в Telegram.&quot;Следственными органами Следственного комитета РФ по Смоленской области завершено расследование уголовного дела в отношении организатора и членов банды&quot;, — говорится в сообщении.По делу проходят главный организатор и восемь членов банды, обвиняемые в тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных более 20 лет назад. Два участника банды, в том числе второй организатор, к моменту возбуждения уголовного дела уже скончались. Фигуранты дела, в отношении которых расследование завершено, в зависимости от своей роли, обвиняются в создании и участии в банде, убийстве, покушении на убийство, незаконном обороте оружия и боеприпасов и вымогательстве.По версии следствия, двое мужчин не позднее 1990 года создали в Смоленской области банду. В 2001 году в Промышленном районе Смоленска ее члены совершили покушение на местного криминального авторитета, стреляя, они убили незнакомых им мужчину и женщину. По данным СУ СК, в октябре 2004 года члены банды спланировали убийство лидера противоборствующей преступной группы. В обстрелянном ими автомобиле этого человека не оказалось, но погибли трое случайных людей, среди них был заместитель командующего 37-й воздушной армии Верховного Главного командования генерал-майор Константин Дементьев. По версии следствия, летом 2006 года из-за передела сфер влияния члены банды убили в Смоленске активного участника другой преступной группировки. Кроме того, они занимались вымогательством денег у предпринимателей, а также незаконно приобретали, хранили и перевозили огнестрельное оружие и боеприпасы. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении. В отношении других членов банды уголовное дело выделено в отдельное производство, часть обвиняемых объявлена в международный розыск, трое задержаны, им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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происшествия, россия, смоленск, смоленская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Смоленск, Смоленская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Смоленске будут судить организатора и членов банды из 90-х

СК: суд в Смоленске рассмотрит дело банды, действовавшей с 1990 года

© Фото : СУ СК России по Смоленской области/TelegramОдин из участников банды, представший перед судом в Смоленске
Один из участников банды, представший перед судом в Смоленске - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© Фото : СУ СК России по Смоленской области/Telegram
Один из участников банды, представший перед судом в Смоленске
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РЯЗАНЬ, 10 янв — РИА Новости. Суд рассмотрит дела организатора и восьми участников смоленской банды, действовавшей с 1990 года, на счету которой среди прочего гибель высокопоставленного военнослужащего, расследование уже завершено, сообщило следственное управление СК РФ по Смоленской области в Telegram.
«

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Смоленской области завершено расследование уголовного дела в отношении организатора и членов банды", — говорится в сообщении.

По делу проходят главный организатор и восемь членов банды, обвиняемые в тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных более 20 лет назад. Два участника банды, в том числе второй организатор, к моменту возбуждения уголовного дела уже скончались.
Фигуранты дела, в отношении которых расследование завершено, в зависимости от своей роли, обвиняются в создании и участии в банде, убийстве, покушении на убийство, незаконном обороте оружия и боеприпасов и вымогательстве.
По версии следствия, двое мужчин не позднее 1990 года создали в Смоленской области банду. В 2001 году в Промышленном районе Смоленска ее члены совершили покушение на местного криминального авторитета, стреляя, они убили незнакомых им мужчину и женщину.
По данным СУ СК, в октябре 2004 года члены банды спланировали убийство лидера противоборствующей преступной группы. В обстрелянном ими автомобиле этого человека не оказалось, но погибли трое случайных людей, среди них был заместитель командующего 37-й воздушной армии Верховного Главного командования генерал-майор Константин Дементьев.
По версии следствия, летом 2006 года из-за передела сфер влияния члены банды убили в Смоленске активного участника другой преступной группировки. Кроме того, они занимались вымогательством денег у предпринимателей, а также незаконно приобретали, хранили и перевозили огнестрельное оружие и боеприпасы.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
В отношении других членов банды уголовное дело выделено в отдельное производство, часть обвиняемых объявлена в международный розыск, трое задержаны, им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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