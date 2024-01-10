https://ria.ru/20240110/sk-1920519819.html

В Брянской области установят причину смерти шестилетней девочки в Новый год

В Брянской области установят причину смерти шестилетней девочки в Новый год - РИА Новости, 10.01.2024

В Брянской области установят причину смерти шестилетней девочки в Новый год

Следователи и прокуратура устанавливают обстоятельства гибели 6-летней девочки, доставленной по "скорой" в больницу Брянской области: по некоторым данным,... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T14:36

2024-01-10T14:36

2024-01-10T14:36

происшествия

брянская область

клинцы

россия

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Следователи и прокуратура устанавливают обстоятельства гибели 6-летней девочки, доставленной по "скорой" в больницу Брянской области: по некоторым данным, ребенок мог отравиться некачественным напитком в новогоднюю ночь. Информация о смерти девочки появилась в Telegram-канале Baza в среду: по данным канала, девочке стало плохо вечером 1 января, ее доставили в больницу, где медики осмотрели ребенка и отпустили домой. Ночью 2 января, как сообщает Baza, девочка начала задыхаться, ее госпитализировали в реанимацию, где через несколько часов она скончалась. Канал сообщает, что девочка умерла от острого пищевого отравления некачественным напитком, повлекшего отек головного мозга. "Днем 2 января 2024 года в реанимационном отделении ГБУЗ "Клинцовская ЦРБ" скончалась 6-летняя жительница города Клинцы Брянской области, доставленная в лечебное учреждение на автомобиле скорой медицинской помощи", – говорится в сообщении СУСК по Брянской области. По данным СУСК, возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), назначен комплекс судебных экспертиз. О возможных причинах смерти ребенка следствие пока не сообщает. Как отметили в прокуратуре региона, ход расследования поставлен на контроль. Параллельно надзорное ведомство оценит по своей линии, как в этом случае соблюдалось законодательство в сфере здравоохранения и оказания медицинской помощи.

https://ria.ru/20240110/sud-1920515393.html

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клинцы

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происшествия, брянская область, клинцы, россия