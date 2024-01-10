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В Татарстане младенец погиб во время "игры" с родителями - РИА Новости, 10.01.2024
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11:46 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/sk-1920476061.html
В Татарстане младенец погиб во время "игры" с родителями
В Татарстане младенец погиб во время "игры" с родителями - РИА Новости, 10.01.2024
В Татарстане младенец погиб во время "игры" с родителями
Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, после гибели четырехмесячного ребенка в... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T11:46
2024-01-10T11:46
происшествия
россия
зеленодольск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЗАНЬ, 10 янв – РИА Новости. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, после гибели четырехмесячного ребенка в одной из квартир, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Ранее местные телеграм-каналы и СМИ опубликовали сообщения о том, что в Зеленодольске четырехмесячный малыш умер от кровоизлияния в спинной мозг. По предварительной информации, что-то пошло не так, когда ребенка подбрасывали в воздух во время игры. Согласно публикациям, мать мальчика и ее сожитель ничего пояснить не смогли. "В городе Зеленодольске 6 декабря в квартире одного из жилых домов было обнаружено тело младенца с различными травмами. По данному факту… расследуется уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в релизе. Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
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россия
зеленодольск
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происшествия, россия, зеленодольск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Зеленодольск, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Татарстане младенец погиб во время "игры" с родителями

СК: в Татарстане возбудили дело после гибели младенца в одной из квартир

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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КАЗАНЬ, 10 янв – РИА Новости. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, после гибели четырехмесячного ребенка в одной из квартир, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Ранее местные телеграм-каналы и СМИ опубликовали сообщения о том, что в Зеленодольске четырехмесячный малыш умер от кровоизлияния в спинной мозг. По предварительной информации, что-то пошло не так, когда ребенка подбрасывали в воздух во время игры. Согласно публикациям, мать мальчика и ее сожитель ничего пояснить не смогли.
«
"В городе Зеленодольске 6 декабря в квартире одного из жилых домов было обнаружено тело младенца с различными травмами. По данному факту… расследуется уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в релизе.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
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