https://ria.ru/20240110/sk-1920476061.html

В Татарстане младенец погиб во время "игры" с родителями

В Татарстане младенец погиб во время "игры" с родителями - РИА Новости, 10.01.2024

В Татарстане младенец погиб во время "игры" с родителями

Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, после гибели четырехмесячного ребенка в... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T11:46

2024-01-10T11:46

2024-01-10T11:46

происшествия

россия

зеленодольск

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЗАНЬ, 10 янв – РИА Новости. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, после гибели четырехмесячного ребенка в одной из квартир, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Ранее местные телеграм-каналы и СМИ опубликовали сообщения о том, что в Зеленодольске четырехмесячный малыш умер от кровоизлияния в спинной мозг. По предварительной информации, что-то пошло не так, когда ребенка подбрасывали в воздух во время игры. Согласно публикациям, мать мальчика и ее сожитель ничего пояснить не смогли. "В городе Зеленодольске 6 декабря в квартире одного из жилых домов было обнаружено тело младенца с различными травмами. По данному факту… расследуется уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в релизе. Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

https://ria.ru/20231227/podrostok-1918535665.html

россия

зеленодольск

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происшествия, россия, зеленодольск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)