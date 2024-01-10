https://ria.ru/20240110/sizo-1920487837.html

Отправленный в СИЗО экс-глава МВД Польши объявил голодовку

Отправленный в СИЗО экс-глава МВД Польши объявил голодовку - РИА Новости, 10.01.2024

Отправленный в СИЗО экс-глава МВД Польши объявил голодовку

Попавший в следственный изолятор из-за дела восьмилетней давности бывший глава МВД Польши Мариуш Каминьский объявил голодовку, заявил журналистам его соратник... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T12:28

2024-01-10T12:28

2024-01-10T12:29

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анджей дуда

право и справедливость

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ВАРШАВА, 10 янв – РИА Новости. Попавший в следственный изолятор из-за дела восьмилетней давности бывший глава МВД Польши Мариуш Каминьский объявил голодовку, заявил журналистам его соратник по партии "Право и справедливость" Блажей Побожий. Политик зачитал заявление арестованного экс-министра. "Как политзаключенный с первого дня моего заключения я начинаю голодовку", - сообщил Каминьский. "Я заявляю, что осуждение меня за борьбу с коррупцией и бесправные действия по лишению меня депутатского мандата я рассматриваю в качестве акта политической мести", - добавил он. Накануне Каминьский и его бывший заместитель Мачей Вонсик были задержаны полицией на территории президентского дворца. Ночь они провели в заключении в следственном изоляторе в Варшаве. Восемь лет назад чиновники получили за превышение полномочий по 3,5 года тюрьмы, но пока решение вступало в силу, они стали депутатами парламента и членами правящей партии "Право и справедливость". Почти сразу же вступивший в 2015 году в должность президента Анджей Дуда помиловал их, тем самым нарушив порядок - нельзя помиловать людей, приговор в отношении которых не вступил в законную силу. Действия главы государства были успешно оспорены, но ход делу не дали, так как у власти находились сторонники Каминьского и Вонсика. Недавно суд вынес приговор, который является окончательным и обжалованию не подлежит. Теперь эти политики как осужденные не могут быть депутатами. На протяжении пяти лет они не смогут занимать никакие государственные должности. В то же время президент Польши заявил, что считает Каминьского и Вонсика помилованными, а приговор в отношении них нарушает конституционные нормы. В ближайшее время глава государства намерен выступить с заявлением.

https://ria.ru/20240110/polsha-1920487143.html

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в мире, польша, варшава, мариуш каминьский, анджей дуда, право и справедливость