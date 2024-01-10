Рейтинг@Mail.ru
Шольц вышел из себя из-за помощи Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 10.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:04 10.01.2024 (обновлено: 11:53 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/sholts-1920432278.html
Шольц вышел из себя из-за помощи Украине, пишут СМИ
Шольц вышел из себя из-за помощи Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 10.01.2024
Шольц вышел из себя из-за помощи Украине, пишут СМИ
Канцлер Германии Олаф Шольц раздражен недостаточной помощью стран ЕС Украине, пишет The Telegraph. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T09:04
2024-01-10T11:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
олаф шольц
германия
евросоюз
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901696869_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7824fa3371fcf9a298504c475bfc827e.jpg
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц раздражен недостаточной помощью стран ЕС Украине, пишет The Telegraph.&quot;Шольц призвал европейских чиновников составить список запланированных поставок оружия Украине от каждой страны, чтобы оказать давление на союзников. &lt;…&gt; Канцлер возмущен тем, что вклад других стран ЕС слишком мал&quot;, — говорится в публикации.Авторы отмечают, что Германия все больше разочаровывается во Франции, Испании и Италии, потому что они недостаточно помогают Киеву. При этом Берлин стал вторым по величине международным спонсором Украины после США. "Раздражение привело к тому, что Германия попыталась сократить сумму, которую она выделяет в фонд ЕС на вооружение для Украины", — пишут журналисты. В ноябре Министерство финансов Германии заморозило дополнительные расходы правительства до конца года. Это коснулось почти всех бюджетных ассигнований, в том числе и финансирования мер по удержанию цен на энергоносители и электричество и фонда стабилизации экономики. Причиной стало решение Конституционного суда, признавшего неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата.В результате немецкие власти сократили бюджет на 2024 год на 17 миллиардов евро, но в то же время решили изыскать такую же сумму на поддержку Украины.На этом фоне немецкие фермеры с 8 января начали забастовку по всей стране и в знак протеста заблокировали тракторами несколько автобанов.
https://ria.ru/20240110/ukraina-1920454886.html
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901696869_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aac17aa346b0638aa5d71f5ef303a466.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, олаф шольц, германия, евросоюз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Олаф Шольц, Германия, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
Шольц вышел из себя из-за помощи Украине, пишут СМИ

The Telegraph: Шольц раздражен ослаблением помощи Украине со стороны ЕС

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц раздражен недостаточной помощью стран ЕС Украине, пишет The Telegraph.
«

"Шольц призвал европейских чиновников составить список запланированных поставок оружия Украине от каждой страны, чтобы оказать давление на союзников. <…> Канцлер возмущен тем, что вклад других стран ЕС слишком мал", — говорится в публикации.

Авторы отмечают, что Германия все больше разочаровывается во Франции, Испании и Италии, потому что они недостаточно помогают Киеву. При этом Берлин стал вторым по величине международным спонсором Украины после США.
"Раздражение привело к тому, что Германия попыталась сократить сумму, которую она выделяет в фонд ЕС на вооружение для Украины", — пишут журналисты.
В ноябре Министерство финансов Германии заморозило дополнительные расходы правительства до конца года. Это коснулось почти всех бюджетных ассигнований, в том числе и финансирования мер по удержанию цен на энергоносители и электричество и фонда стабилизации экономики. Причиной стало решение Конституционного суда, признавшего неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата.
В результате немецкие власти сократили бюджет на 2024 год на 17 миллиардов евро, но в то же время решили изыскать такую же сумму на поддержку Украины.
На этом фоне немецкие фермеры с 8 января начали забастовку по всей стране и в знак протеста заблокировали тракторами несколько автобанов.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
СМИ: мощные удары России по ВСУ вызвали панику у наемников
Вчера, 10:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОлаф ШольцГерманияЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала