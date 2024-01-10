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Шольц вышел из себя из-за помощи Украине, пишут СМИ
Шольц вышел из себя из-за помощи Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 10.01.2024
Шольц вышел из себя из-за помощи Украине, пишут СМИ
Канцлер Германии Олаф Шольц раздражен недостаточной помощью стран ЕС Украине, пишет The Telegraph. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T09:04
2024-01-10T09:04
2024-01-10T11:53
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц раздражен недостаточной помощью стран ЕС Украине, пишет The Telegraph."Шольц призвал европейских чиновников составить список запланированных поставок оружия Украине от каждой страны, чтобы оказать давление на союзников. <…> Канцлер возмущен тем, что вклад других стран ЕС слишком мал", — говорится в публикации.Авторы отмечают, что Германия все больше разочаровывается во Франции, Испании и Италии, потому что они недостаточно помогают Киеву. При этом Берлин стал вторым по величине международным спонсором Украины после США. "Раздражение привело к тому, что Германия попыталась сократить сумму, которую она выделяет в фонд ЕС на вооружение для Украины", — пишут журналисты. В ноябре Министерство финансов Германии заморозило дополнительные расходы правительства до конца года. Это коснулось почти всех бюджетных ассигнований, в том числе и финансирования мер по удержанию цен на энергоносители и электричество и фонда стабилизации экономики. Причиной стало решение Конституционного суда, признавшего неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата.В результате немецкие власти сократили бюджет на 2024 год на 17 миллиардов евро, но в то же время решили изыскать такую же сумму на поддержку Украины.На этом фоне немецкие фермеры с 8 января начали забастовку по всей стране и в знак протеста заблокировали тракторами несколько автобанов.
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в мире, украина, олаф шольц, германия, евросоюз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Олаф Шольц, Германия, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
Шольц вышел из себя из-за помощи Украине, пишут СМИ
The Telegraph: Шольц раздражен ослаблением помощи Украине со стороны ЕС
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости.
Канцлер Германии Олаф Шольц раздражен недостаточной помощью стран ЕС Украине, пишет The Telegraph
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«
"Шольц призвал европейских чиновников составить список запланированных поставок оружия Украине от каждой страны, чтобы оказать давление на союзников. <…> Канцлер возмущен тем, что вклад других стран ЕС слишком мал", — говорится в публикации.
Авторы отмечают, что Германия все больше разочаровывается во Франции, Испании и Италии, потому что они недостаточно помогают Киеву. При этом Берлин стал вторым по величине международным спонсором Украины после США.
"Раздражение привело к тому, что Германия попыталась сократить сумму, которую она выделяет в фонд ЕС на вооружение для Украины", — пишут журналисты.
В ноябре Министерство финансов Германии заморозило дополнительные расходы правительства до конца года. Это коснулось почти всех бюджетных ассигнований, в том числе и финансирования мер по удержанию цен на энергоносители и электричество и фонда стабилизации экономики. Причиной стало решение Конституционного суда, признавшего неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата.
В результате немецкие власти сократили бюджет на 2024 год на 17 миллиардов евро, но в то же время решили изыскать такую же сумму на поддержку Украины.
На этом фоне немецкие фермеры с 8 января начали забастовку по всей стране и в знак протеста заблокировали тракторами несколько автобанов.
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