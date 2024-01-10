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Пензенская область примет 300 белгородских школьников - РИА Новости, 10.01.2024
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15:25 10.01.2024 (обновлено: 15:27 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/shkolniki-1920536932.html
Пензенская область примет 300 белгородских школьников
Пензенская область примет 300 белгородских школьников - РИА Новости, 10.01.2024
Пензенская область примет 300 белгородских школьников
Триста школьников из Белгородской области разместятся в двух лагерях отдыха Пензенской области, сообщил пензенский губернатор Олег Мельниченко в... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T15:25
2024-01-10T15:27
общество
белгородская область
пенза
олег мельниченко
звездочка
пензенская область
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САРАТОВ, 10 янв - РИА Новости. Триста школьников из Белгородской области разместятся в двух лагерях отдыха Пензенской области, сообщил пензенский губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале. "Провел заседание оперативного штаба. Главной темой стал скорый приезд к нам 300 школьников из Белгородской области... Помочь обеспечить безопасность ребят попросил губернатор региона Вячеслав Владимирович Гладков. Планируем разместить детей и сопровождающих их преподавателей в двух лагерях отдыха, работающих круглый год. Территории очищены от снега, подъездные пути подготовлены, температурный режим налажен - там есть свои котельные, нашим гостям будет комфортно", - написал он. Губернатор поручил также обеспечить устойчивую интернет-связь в лагерях, чтобы дети могли постоянно находиться на связи с оставшимися в Белгородской области родственниками. "Пусть родители не беспокоятся за ребят. Мы сделаем все, чтобы им понравилось на пензенской земле. Организуем учебный процесс и досуг, спортивные и культурные мероприятия, обеспечим медицинское сопровождение, закупим необходимые для школьных занятий учебники, тетради и канцелярские принадлежности", - добавил он. Мельниченко на видео, опубликованном в Telegram-канале, уточнил, дети разместятся на базе лагерей "Юность" в Пензе и "Звездочка" в ЗАТО город Заречный. "Мы будем разворачивать учебные классы на базе этих лагерей, осуществлять туда подвоз педагогов", - отметил глава региона.
https://ria.ru/20240109/pvr-1920276962.html
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общество, белгородская область, пенза, олег мельниченко, звездочка, пензенская область
Общество, Белгородская область, Пенза, Олег Мельниченко, Звездочка, Пензенская область
Пензенская область примет 300 белгородских школьников

Губернатор Мельниченко: Пензенская область примет 300 белгородских школьников

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАвтомобили службы спасения и военной полиции в центре Белгорода
Автомобили службы спасения и военной полиции в центре Белгорода - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
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Автомобили службы спасения и военной полиции в центре Белгорода. Архивное фото
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САРАТОВ, 10 янв - РИА Новости. Триста школьников из Белгородской области разместятся в двух лагерях отдыха Пензенской области, сообщил пензенский губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале.
«
"Провел заседание оперативного штаба. Главной темой стал скорый приезд к нам 300 школьников из Белгородской области... Помочь обеспечить безопасность ребят попросил губернатор региона Вячеслав Владимирович Гладков. Планируем разместить детей и сопровождающих их преподавателей в двух лагерях отдыха, работающих круглый год. Территории очищены от снега, подъездные пути подготовлены, температурный режим налажен - там есть свои котельные, нашим гостям будет комфортно", - написал он.
Губернатор поручил также обеспечить устойчивую интернет-связь в лагерях, чтобы дети могли постоянно находиться на связи с оставшимися в Белгородской области родственниками. "Пусть родители не беспокоятся за ребят. Мы сделаем все, чтобы им понравилось на пензенской земле. Организуем учебный процесс и досуг, спортивные и культурные мероприятия, обеспечим медицинское сопровождение, закупим необходимые для школьных занятий учебники, тетради и канцелярские принадлежности", - добавил он.
Мельниченко на видео, опубликованном в Telegram-канале, уточнил, дети разместятся на базе лагерей "Юность" в Пензе и "Звездочка" в ЗАТО город Заречный. "Мы будем разворачивать учебные классы на базе этих лагерей, осуществлять туда подвоз педагогов", - отметил глава региона.
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ОбществоБелгородская областьПензаОлег МельниченкоЗвездочкаПензенская область
 
 
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