https://ria.ru/20240110/sharlot-1920471698.html

Певец Шарлот извинился перед Путиным за свой видеоролик

Певец Шарлот извинился перед Путиным за свой видеоролик - РИА Новости, 10.01.2024

Певец Шарлот извинился перед Путиным за свой видеоролик

Певец Эдуард Шарлот выступил в Самарском областном суде с обращением, в котором извинился перед президентом Владимиром Путиным и всеми россиянами, передает... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T11:27

2024-01-10T11:27

2024-01-10T13:36

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САМАРА, 10 янв — РИА Новости. Певец Эдуард Шарлот выступил в Самарском областном суде с обращением, в котором извинился перед президентом Владимиром Путиным и всеми россиянами, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Владимир Владимирович Путин — человек с большой буквы. <...> Разорвал рисунок под песню Игоря Талькова с Вашим изображением, не понимая зачем, не таив никакой злобы на Вас или очевидного несогласия в каком-то политическом вопросе. <...> Прошу у Вас, Владимир Владимирович, прощения за глупейший видеопоступок, выставленный напоказ", — сказал музыкант. Он также попросил прощения у Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, ветеранов Великой Отечественной войны, главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной и других людей, фигурировавших в его видеороликах и записях в соцсетях. Кроме того, Шарлот извинился в целом перед гражданами России. "В пиковый час одурманивания проамериканской пропагандой был пронзен идиотской идеей поджечь внутренний паспорт гражданина. Прошу прощения у всех граждан России за такое безрассудство", — пояснил он.Самарский областной суд отклонил апелляционную жалобу защиты артиста на арест. Уроженец Самары Эдуард Шарлот — российский певец и блогер, наиболее известен из-за песни "Щека на щеку" (более 14 миллионов просмотров клипа на YouTube) и эпатажного поведения. В декабре он стал стал фигурантом трех уголовных дел: два возбудили по статье о реабилитации нацизма, третье — по статье об оскорблении чувств верующих. Поводом для них стали видеоролики, которые певец опубликовал в Instagram*. На этих видео Шарлот разрывает георгиевскую ленточку в форме буквы Z и наступает на нее; в обнаженном виде исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова; прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Кроме того, в июне Шарлот опубликовал видео, на котором сжигает свой паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Но в середине ноября Шарлот попросил у подписчиков денег на обратный билет, и вскоре его задержали в аэропорту Пулково. Позже против него возбудили еще одно дело — по статье о похищении или повреждении документов.В суде Шарлот признал вину, заявил, "совершил преступления неумышленно". * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231124/sharlot-1911688397.html

https://ria.ru/20240101/bryansk-1919407731.html

https://ria.ru/20231127/inoagenty-1911961993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, эдуард шарлот, владимир путин, новости культуры, происшествия