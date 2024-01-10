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Певец Шарлот извинился перед Путиным за свой видеоролик - РИА Новости, 10.01.2024
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Шоубиз
 
11:27 10.01.2024 (обновлено: 13:36 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/sharlot-1920471698.html
Певец Шарлот извинился перед Путиным за свой видеоролик
Певец Шарлот извинился перед Путиным за свой видеоролик - РИА Новости, 10.01.2024
Певец Шарлот извинился перед Путиным за свой видеоролик
Певец Эдуард Шарлот выступил в Самарском областном суде с обращением, в котором извинился перед президентом Владимиром Путиным и всеми россиянами, передает... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T11:27
2024-01-10T13:36
шоубиз
россия
эдуард шарлот
владимир путин
новости культуры
происшествия
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САМАРА, 10 янв — РИА Новости. Певец Эдуард Шарлот выступил в Самарском областном суде с обращением, в котором извинился перед президентом Владимиром Путиным и всеми россиянами, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Владимир Владимирович Путин — человек с большой буквы. &lt;...&gt; Разорвал рисунок под песню Игоря Талькова с Вашим изображением, не понимая зачем, не таив никакой злобы на Вас или очевидного несогласия в каком-то политическом вопросе. &lt;...&gt; Прошу у Вас, Владимир Владимирович, прощения за глупейший видеопоступок, выставленный напоказ", — сказал музыкант. Он также попросил прощения у Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, ветеранов Великой Отечественной войны, главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной и других людей, фигурировавших в его видеороликах и записях в соцсетях. Кроме того, Шарлот извинился в целом перед гражданами России. &quot;В пиковый час одурманивания проамериканской пропагандой был пронзен идиотской идеей поджечь внутренний паспорт гражданина. Прошу прощения у всех граждан России за такое безрассудство&quot;, — пояснил он.Самарский областной суд отклонил апелляционную жалобу защиты артиста на арест. Уроженец Самары Эдуард Шарлот — российский певец и блогер, наиболее известен из-за песни "Щека на щеку" (более 14 миллионов просмотров клипа на YouTube) и эпатажного поведения. В декабре он стал стал фигурантом трех уголовных дел: два возбудили по статье о реабилитации нацизма, третье — по статье об оскорблении чувств верующих. Поводом для них стали видеоролики, которые певец опубликовал в Instagram*. На этих видео Шарлот разрывает георгиевскую ленточку в форме буквы Z и наступает на нее; в обнаженном виде исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова; прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Кроме того, в июне Шарлот опубликовал видео, на котором сжигает свой паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Но в середине ноября Шарлот попросил у подписчиков денег на обратный билет, и вскоре его задержали в аэропорту Пулково. Позже против него возбудили еще одно дело — по статье о похищении или повреждении документов.В суде Шарлот признал вину, заявил, "совершил преступления неумышленно". * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231124/sharlot-1911688397.html
https://ria.ru/20240101/bryansk-1919407731.html
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россия, эдуард шарлот, владимир путин, новости культуры, происшествия
Шоубиз, Россия, Эдуард Шарлот, Владимир Путин, Новости культуры, Происшествия
Певец Шарлот извинился перед Путиным за свой видеоролик

Певец Шарлот в суде попросил прощения у Путина за его разорванный портрет

© РИА НовостиПевец Шарлот во время судебного заседания в режиме видеосвязи
Певец Шарлот во время судебного заседания в режиме видеосвязи
© РИА Новости
Певец Шарлот во время судебного заседания в режиме видеосвязи
Читать ria.ru в
САМАРА, 10 янв — РИА Новости. Певец Эдуард Шарлот выступил в Самарском областном суде с обращением, в котором извинился перед президентом Владимиром Путиным и всеми россиянами, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Владимир Владимирович Путин — человек с большой буквы. <...> Разорвал рисунок под песню Игоря Талькова с Вашим изображением, не понимая зачем, не таив никакой злобы на Вас или очевидного несогласия в каком-то политическом вопросе. <...> Прошу у Вас, Владимир Владимирович, прощения за глупейший видеопоступок, выставленный напоказ", — сказал музыкант.
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Он также попросил прощения у Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, ветеранов Великой Отечественной войны, главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной и других людей, фигурировавших в его видеороликах и записях в соцсетях. Кроме того, Шарлот извинился в целом перед гражданами России.
«

"В пиковый час одурманивания проамериканской пропагандой был пронзен идиотской идеей поджечь внутренний паспорт гражданина. Прошу прощения у всех граждан России за такое безрассудство", — пояснил он.

Самарский областной суд отклонил апелляционную жалобу защиты артиста на арест.
Уроженец Самары Эдуард Шарлот — российский певец и блогер, наиболее известен из-за песни "Щека на щеку" (более 14 миллионов просмотров клипа на YouTube) и эпатажного поведения. В декабре он стал стал фигурантом трех уголовных дел: два возбудили по статье о реабилитации нацизма, третье — по статье об оскорблении чувств верующих.
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Поводом для них стали видеоролики, которые певец опубликовал в Instagram*. На этих видео Шарлот разрывает георгиевскую ленточку в форме буквы Z и наступает на нее; в обнаженном виде исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова; прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа.
Кроме того, в июне Шарлот опубликовал видео, на котором сжигает свой паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Но в середине ноября Шарлот попросил у подписчиков денег на обратный билет, и вскоре его задержали в аэропорту Пулково. Позже против него возбудили еще одно дело — по статье о похищении или повреждении документов.
В суде Шарлот признал вину, заявил, "совершил преступления неумышленно".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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