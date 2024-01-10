Чиновник из Перми рассказал о судьбе шапки, возмутившей бойцов СВО
Молоковских заявил, что исключил из гардероба шапку, возмутившую участников СВО
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллеристы ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции
Артиллеристы ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
ПЕРМЬ, 10 янв - РИА Новости. Чиновник пермской мэрии Александр Молоковских, одеждой которого возмутились участники СВО из-за наличия на вещах госсимволики Норвегии, исключил ее из гардероба, сообщили РИА Новости в горадминистрации.
Ранее в Telegram-канале "Поздняков 3.0" появилась информация, что пермские участники СВО из штурмового отряда возмутились появлению руководителя аппарата администрации Перми в шапке и куртке с госсимволикой Норвегии, выделившей финансирование на вооружение ВСУ. Пост сопровождался видео с обращением к Молоковских четырех людей в военной форме и балаклавах.
Перед этим пермский чиновник оказался на мероприятии в одежде с нашивкой в виде норвежского флага, отсылающей к итальянскому бренду одежды премиум-класса Napapijri (посвященного Скандинавии). Компания специализируется на прочной технологичной одежде, защищающей от ветра и холода. В открытых источниках указано, что флаг Норвегии используется, чтобы ассоциироваться с экстремальными условиями в путешествиях и экспедициях.
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"Руководитель аппарата администрации города Перми Александр Молоковских публично выразил сожаление о своей неосмотрительности. Он рассказал, что шапку приобрел достаточно давно и не обращал внимания на вид логотипа, который нашит на ней, а также отметил, что исключил данный аксессуар из своего гардероба", - рассказали в мэрии.
В администрации добавили, что Молоковских активно включен в работу городских властей по поддержке участников СВО, их семей и волонтеров, помогающих бойцам.
Александр Молоковских родился в январе 1987 года, окончил Пермский госуниверситет, работал в администрации Дзержинского района, сейчас является руководителем аппарата администрации Перми.