Рейтинг@Mail.ru
Чиновник из Перми рассказал о судьбе шапки, возмутившей бойцов СВО - РИА Новости, 10.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:40 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/shapka-1920505421.html
Чиновник из Перми рассказал о судьбе шапки, возмутившей бойцов СВО
Чиновник из Перми рассказал о судьбе шапки, возмутившей бойцов СВО - РИА Новости, 10.01.2024
Чиновник из Перми рассказал о судьбе шапки, возмутившей бойцов СВО
Чиновник пермской мэрии Александр Молоковских, одеждой которого возмутились участники СВО из-за наличия на вещах госсимволики Норвегии, исключил ее из... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T13:40
2024-01-10T13:40
общество
пермь
норвегия
дзержинский район
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910006539_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c69356aeda215fbe03ec57be667f61d3.jpg
ПЕРМЬ, 10 янв - РИА Новости. Чиновник пермской мэрии Александр Молоковских, одеждой которого возмутились участники СВО из-за наличия на вещах госсимволики Норвегии, исключил ее из гардероба, сообщили РИА Новости в горадминистрации. Ранее в Telegram-канале "Поздняков 3.0" появилась информация, что пермские участники СВО из штурмового отряда возмутились появлению руководителя аппарата администрации Перми в шапке и куртке с госсимволикой Норвегии, выделившей финансирование на вооружение ВСУ. Пост сопровождался видео с обращением к Молоковских четырех людей в военной форме и балаклавах. Перед этим пермский чиновник оказался на мероприятии в одежде с нашивкой в виде норвежского флага, отсылающей к итальянскому бренду одежды премиум-класса Napapijri (посвященного Скандинавии). Компания специализируется на прочной технологичной одежде, защищающей от ветра и холода. В открытых источниках указано, что флаг Норвегии используется, чтобы ассоциироваться с экстремальными условиями в путешествиях и экспедициях. "Руководитель аппарата администрации города Перми Александр Молоковских публично выразил сожаление о своей неосмотрительности. Он рассказал, что шапку приобрел достаточно давно и не обращал внимания на вид логотипа, который нашит на ней, а также отметил, что исключил данный аксессуар из своего гардероба", - рассказали в мэрии. В администрации добавили, что Молоковских активно включен в работу городских властей по поддержке участников СВО, их семей и волонтеров, помогающих бойцам. Александр Молоковских родился в январе 1987 года, окончил Пермский госуниверситет, работал в администрации Дзержинского района, сейчас является руководителем аппарата администрации Перми.
https://ria.ru/20240110/putin-1920486087.html
пермь
норвегия
дзержинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910006539_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fc4b4e6f76245e3792ec9d51a5bbffbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, пермь, норвегия, дзержинский район, вооруженные силы украины
Общество, Пермь, Норвегия, Дзержинский район, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Чиновник из Перми рассказал о судьбе шапки, возмутившей бойцов СВО

Молоковских заявил, что исключил из гардероба шапку, возмутившую участников СВО

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллеристы ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции
Артиллеристы ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Артиллеристы ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 10 янв - РИА Новости. Чиновник пермской мэрии Александр Молоковских, одеждой которого возмутились участники СВО из-за наличия на вещах госсимволики Норвегии, исключил ее из гардероба, сообщили РИА Новости в горадминистрации.
Ранее в Telegram-канале "Поздняков 3.0" появилась информация, что пермские участники СВО из штурмового отряда возмутились появлению руководителя аппарата администрации Перми в шапке и куртке с госсимволикой Норвегии, выделившей финансирование на вооружение ВСУ. Пост сопровождался видео с обращением к Молоковских четырех людей в военной форме и балаклавах.
Перед этим пермский чиновник оказался на мероприятии в одежде с нашивкой в виде норвежского флага, отсылающей к итальянскому бренду одежды премиум-класса Napapijri (посвященного Скандинавии). Компания специализируется на прочной технологичной одежде, защищающей от ветра и холода. В открытых источниках указано, что флаг Норвегии используется, чтобы ассоциироваться с экстремальными условиями в путешествиях и экспедициях.
«
"Руководитель аппарата администрации города Перми Александр Молоковских публично выразил сожаление о своей неосмотрительности. Он рассказал, что шапку приобрел достаточно давно и не обращал внимания на вид логотипа, который нашит на ней, а также отметил, что исключил данный аксессуар из своего гардероба", - рассказали в мэрии.
В администрации добавили, что Молоковских активно включен в работу городских властей по поддержке участников СВО, их семей и волонтеров, помогающих бойцам.
Александр Молоковских родился в январе 1987 года, окончил Пермский госуниверситет, работал в администрации Дзержинского района, сейчас является руководителем аппарата администрации Перми.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Путин назвал задержки выплат участникам СВО бюрократическим сбоем
Вчера, 12:21
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоПермьНорвегияДзержинский районВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала