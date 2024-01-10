https://ria.ru/20240110/shapka-1920505421.html

Чиновник из Перми рассказал о судьбе шапки, возмутившей бойцов СВО

Чиновник из Перми рассказал о судьбе шапки, возмутившей бойцов СВО - РИА Новости, 10.01.2024

Чиновник из Перми рассказал о судьбе шапки, возмутившей бойцов СВО

Чиновник пермской мэрии Александр Молоковских, одеждой которого возмутились участники СВО из-за наличия на вещах госсимволики Норвегии, исключил ее из... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T13:40

2024-01-10T13:40

2024-01-10T13:40

общество

пермь

норвегия

дзержинский район

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910006539_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c69356aeda215fbe03ec57be667f61d3.jpg

ПЕРМЬ, 10 янв - РИА Новости. Чиновник пермской мэрии Александр Молоковских, одеждой которого возмутились участники СВО из-за наличия на вещах госсимволики Норвегии, исключил ее из гардероба, сообщили РИА Новости в горадминистрации. Ранее в Telegram-канале "Поздняков 3.0" появилась информация, что пермские участники СВО из штурмового отряда возмутились появлению руководителя аппарата администрации Перми в шапке и куртке с госсимволикой Норвегии, выделившей финансирование на вооружение ВСУ. Пост сопровождался видео с обращением к Молоковских четырех людей в военной форме и балаклавах. Перед этим пермский чиновник оказался на мероприятии в одежде с нашивкой в виде норвежского флага, отсылающей к итальянскому бренду одежды премиум-класса Napapijri (посвященного Скандинавии). Компания специализируется на прочной технологичной одежде, защищающей от ветра и холода. В открытых источниках указано, что флаг Норвегии используется, чтобы ассоциироваться с экстремальными условиями в путешествиях и экспедициях. "Руководитель аппарата администрации города Перми Александр Молоковских публично выразил сожаление о своей неосмотрительности. Он рассказал, что шапку приобрел достаточно давно и не обращал внимания на вид логотипа, который нашит на ней, а также отметил, что исключил данный аксессуар из своего гардероба", - рассказали в мэрии. В администрации добавили, что Молоковских активно включен в работу городских властей по поддержке участников СВО, их семей и волонтеров, помогающих бойцам. Александр Молоковских родился в январе 1987 года, окончил Пермский госуниверситет, работал в администрации Дзержинского района, сейчас является руководителем аппарата администрации Перми.

https://ria.ru/20240110/putin-1920486087.html

пермь

норвегия

дзержинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, пермь, норвегия, дзержинский район, вооруженные силы украины