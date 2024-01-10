https://ria.ru/20240110/se-1920573493.html

Бельгия выдвинула кандидатуру еврокомиссара Рейндерса на пост генсека СЕ

Бельгия выдвинула кандидатуру еврокомиссара Рейндерса на пост генсека СЕ - РИА Новости, 10.01.2024

Бельгия выдвинула кандидатуру еврокомиссара Рейндерса на пост генсека СЕ

Бельгия выдвинула кандидатуру комиссара ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерса на пост генерального секретаря Совета Европы - не связанной напрямую с ЕС... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T17:22

2024-01-10T17:22

2024-01-10T17:25

в мире

россия

бельгия

страсбург

дидье рейндерс

шарль мишель

мария пейчинович-бурич

совет европы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751259_0:80:3357:1968_1920x0_80_0_0_23368de72d033634ae63c75c1fa4d096.jpg

БРЮССЕЛЬ, 10 янв - РИА Новости. Бельгия выдвинула кандидатуру комиссара ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерса на пост генерального секретаря Совета Европы - не связанной напрямую с ЕС международной организации со штаб-квартирой в Страсбурге - сообщает издание Soir."Правительство Бельгии официально выдвинуло в среду кандидатуру Дидье Рейндерса на пост генсека этой пан европейской организации со штаб-квартирой в Страсбурге", - указывает издание.Как ожидается, выборы генсека Совета Европы состоятся в июне. Не исключено, что еврокомиссару придется взять отпуск в Еврокомиссии для проведения выборной кампании. Генеральный секретарь Совета Европы избирается на пятилетний срок.По данным Soir, 65-летний Рейндерс рассчитывал возглавить избирательный список бельгийской либеральной партии "Реформаторское движение" для участия в выборах в Европарламент и продолжить карьеру в качестве функционера Евросоюза, однако это было поручено действующему главе Евросовета Шарлю Мишелю.В случае победы, Рейндерс досрочно покинет свой пост в Еврокомиссии и приступит к новым обязанностям в Совете Европы 1 октября.Рейндерс уже участвовал в борьбе за пост генсека Совета Европы в 2019 году, однако тогда победу одержала представительница Хорватии Мария Пейчинович-Бурич. Перед назначением в Еврокомиссию Рейндерс занимал различные посты в правительстве Бельгии, в том числе возглавлял МИД и министерство финансов.Совет Европы - это не связанная с ЕС международная организация со штаб-квартирой во французском Страсбурге. В состав организации входит 46 государств-членов, подписавших Европейскую конвенцию о правах человека. В рамках Совета Европы действует Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).Россия 15 марта 2022 года официально вышла из Совета Европы. При этом она заявила, что будет исполнять решения ЕСПЧ, если они не противоречат Конституции РФ. До этого права России в Комитете министров и Парламентской ассамблее Совета Европы были ограничены в связи с ситуацией вокруг Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что Москва вышла из Совета Европы, так как не хотела быть "мальчиком для битья". Россия была одним из основных плательщиков в бюджет Совета Европы.

https://ria.ru/20240109/mishel-1920301729.html

https://ria.ru/20240102/vybor-1919354960.html

россия

бельгия

страсбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, бельгия, страсбург, дидье рейндерс, шарль мишель, мария пейчинович-бурич, совет европы, евросоюз, еврокомиссия