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Сбербанк повысил ставки по ипотеке
Сбербанк повысил ставки по ипотеке - РИА Новости, 10.01.2024
Сбербанк повысил ставки по ипотеке
Сбербанк в связи с повышением ЦБ ключевой ставки со среды увеличивает стоимость своей ипотеки на 1,1 процентного пункта, теперь минимальная ставка по программам РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T09:11
2024-01-10T09:11
2024-01-10T09:11
экономика
ипотека
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Сбербанк в связи с повышением ЦБ ключевой ставки со среды увеличивает стоимость своей ипотеки на 1,1 процентного пункта, теперь минимальная ставка по программам на новостройки и "вторичку" составляет 16,7%, сообщили журналистам в кредитной организации. "Банк России 15 декабря 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт - с 15% до 16%. В связи с этим с 10 января 2024 года Сбербанк повышает ставки на 1,1 процентного пункта по базовым программам ипотечного кредитования", - сообщили в банке. Таким образом, со среды минимальные ставки по ипотеке на новостройки, вторичное жилье и строительство жилого дома составят 16,7% годовых. По программе на загородную недвижимость стоимость ипотеки теперь будет начинаться от 17%, на гаражи - от 17,2%, а на коммерческую недвижимость - от 18,2% годовых. Ставки по программам с государственной поддержкой при этом не меняются, добавили в Сбербанке.
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экономика, ипотека, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Ипотека, Сбербанк России, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Сбербанк повысил ставки по ипотеке
Сбербанк увеличил стоимость ипотеки до 16,7% из-за высокой ставки ЦБ