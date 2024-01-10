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Врачи рассказали о состоянии поэта Рубинштейна после ДТП - РИА Новости, 10.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:54 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/rubinshteyn-1920462788.html
Врачи рассказали о состоянии поэта Рубинштейна после ДТП
Врачи рассказали о состоянии поэта Рубинштейна после ДТП - РИА Новости, 10.01.2024
Врачи рассказали о состоянии поэта Рубинштейна после ДТП
Российский поэт и публицист Лев Рубинштейн остается в реанимации в крайне тяжелом состоянии после ДТП в Москве, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи им... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T10:54
2024-01-10T10:54
культура
москва
лев рубинштейн
происшествия
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российский поэт и публицист Лев Рубинштейн остается в реанимации в крайне тяжелом состоянии после ДТП в Москве, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Рубинштейна сбила машина на северо-востоке Москвы 8 января, 76-летнего поэта госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи Склифосовского. "Состояние Льва Семеновича крайне тяжелое пока, находится в реанимации, в экстренной", - рассказали в медучреждении. Как сообщал дептранс, на улице Образцова водитель не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и наехал на Рубинштейна. По предварительным данным, за собственником автомобиля за последние 12 месяцев числится 19 эпизодов нарушений ПДД.
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москва, лев рубинштейн, происшествия
Культура, Москва, Лев Рубинштейн, Происшествия
Врачи рассказали о состоянии поэта Рубинштейна после ДТП

Сбитый машиной поэт Рубинштейн остается в крайне тяжелом состоянии в реанимации

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПоэт и публицист Лев Рубинштейн
Поэт и публицист Лев Рубинштейн - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Поэт и публицист Лев Рубинштейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российский поэт и публицист Лев Рубинштейн остается в реанимации в крайне тяжелом состоянии после ДТП в Москве, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.
Рубинштейна сбила машина на северо-востоке Москвы 8 января, 76-летнего поэта госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи Склифосовского.
"Состояние Льва Семеновича крайне тяжелое пока, находится в реанимации, в экстренной", - рассказали в медучреждении.
Как сообщал дептранс, на улице Образцова водитель не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и наехал на Рубинштейна. По предварительным данным, за собственником автомобиля за последние 12 месяцев числится 19 эпизодов нарушений ПДД.
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