https://ria.ru/20240110/rubinshteyn-1920462788.html

Врачи рассказали о состоянии поэта Рубинштейна после ДТП

Врачи рассказали о состоянии поэта Рубинштейна после ДТП - РИА Новости, 10.01.2024

Врачи рассказали о состоянии поэта Рубинштейна после ДТП

Российский поэт и публицист Лев Рубинштейн остается в реанимации в крайне тяжелом состоянии после ДТП в Москве, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи им... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T10:54

2024-01-10T10:54

2024-01-10T10:54

культура

москва

лев рубинштейн

происшествия

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российский поэт и публицист Лев Рубинштейн остается в реанимации в крайне тяжелом состоянии после ДТП в Москве, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Рубинштейна сбила машина на северо-востоке Москвы 8 января, 76-летнего поэта госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи Склифосовского. "Состояние Льва Семеновича крайне тяжелое пока, находится в реанимации, в экстренной", - рассказали в медучреждении. Как сообщал дептранс, на улице Образцова водитель не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и наехал на Рубинштейна. По предварительным данным, за собственником автомобиля за последние 12 месяцев числится 19 эпизодов нарушений ПДД.

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москва, лев рубинштейн, происшествия