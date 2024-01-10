https://ria.ru/20240110/rossiya-1920458158.html

Российским магазинам предложат помочь пенсионерам и малоимущим

Российским магазинам предложат помочь пенсионерам и малоимущим - РИА Новости, 10.01.2024

Российским магазинам предложат помочь пенсионерам и малоимущим

Депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду" намерены внести в Госдуму законопроект о создании в магазинах специальных социальных полок с продуктами,... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T10:41

2024-01-10T10:41

2024-01-10T10:41

общество

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду" намерены внести в Госдуму законопроект о создании в магазинах специальных социальных полок с продуктами, предназначенных для пенсионеров и социально незащищенных категорий граждан, сообщают "Известия"."Торговые сети и продуктовые магазины в России предлагают обязать создавать социальные полки с продуктами, у которых истекает срок годности. Ими смогут бесплатно воспользоваться пенсионеры и социально незащищенные категории граждан на основании подтверждающих статус документов", — поясняет издание со ссылкой на документ.Вместе с этим, подчеркивается в статье, во избежание убытков для бизнеса, в Госдуму планируется внести еще один законопроект с поправками в Налоговый кодекс – он предлагает увеличить лимиты расходов, которые могут быть направлены на благотворительность с одного до пяти процентов от выручки.Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщила, что обсудит этот законопроект, но воздерживается от оценок.

https://ria.ru/20231229/pensiya-1727617636.html

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общество, россия, госдума рф