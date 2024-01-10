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Российским магазинам предложат помочь пенсионерам и малоимущим
Российским магазинам предложат помочь пенсионерам и малоимущим - РИА Новости, 10.01.2024
Российским магазинам предложат помочь пенсионерам и малоимущим
Депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду" намерены внести в Госдуму законопроект о создании в магазинах специальных социальных полок с продуктами,... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T10:41
2024-01-10T10:41
2024-01-10T10:41
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду" намерены внести в Госдуму законопроект о создании в магазинах специальных социальных полок с продуктами, предназначенных для пенсионеров и социально незащищенных категорий граждан, сообщают "Известия"."Торговые сети и продуктовые магазины в России предлагают обязать создавать социальные полки с продуктами, у которых истекает срок годности. Ими смогут бесплатно воспользоваться пенсионеры и социально незащищенные категории граждан на основании подтверждающих статус документов", — поясняет издание со ссылкой на документ.Вместе с этим, подчеркивается в статье, во избежание убытков для бизнеса, в Госдуму планируется внести еще один законопроект с поправками в Налоговый кодекс – он предлагает увеличить лимиты расходов, которые могут быть направлены на благотворительность с одного до пяти процентов от выручки.Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщила, что обсудит этот законопроект, но воздерживается от оценок.
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Российским магазинам предложат помочь пенсионерам и малоимущим
"Известия": в ГД внесут проект о раздаче ретейлерами продуктов для пенсионеров
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости.
Депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду" намерены внести в Госдуму законопроект о создании в магазинах специальных социальных полок с продуктами, предназначенных для пенсионеров и социально незащищенных категорий граждан, сообщают "Известия
".
"Торговые сети и продуктовые магазины в России предлагают обязать создавать социальные полки с продуктами, у которых истекает срок годности. Ими смогут бесплатно воспользоваться пенсионеры и социально незащищенные категории граждан на основании подтверждающих статус документов", — поясняет издание со ссылкой на документ.
Вместе с этим, подчеркивается в статье, во избежание убытков для бизнеса, в Госдуму планируется внести еще один законопроект с поправками в Налоговый кодекс – он предлагает увеличить лимиты расходов, которые могут быть направлены на благотворительность с одного до пяти процентов от выручки.
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщила, что обсудит этот законопроект, но воздерживается от оценок.
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