https://ria.ru/20240110/rim-1920372558.html
В Риме фонтан Треви за год собрал больше денег, чем обычный городской музей
В Риме фонтан Треви за год собрал больше денег, чем обычный городской музей - РИА Новости, 10.01.2024
В Риме фонтан Треви за год собрал больше денег, чем обычный городской музей
Традиция бросить монетку в фонтан Треви в память о путешествии в Рим принесла за минувший год рекордную сумму, эквивалентную 1,6 миллиона евро, сообщили РИА... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T03:25
2024-01-10T03:25
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РИМ, 10 янв – РИА Новости. Традиция бросить монетку в фонтан Треви в память о путешествии в Рим принесла за минувший год рекордную сумму, эквивалентную 1,6 миллиона евро, сообщили РИА Новости в благотворительной организации Caritas, которая распоряжается собранными средствами. "Нам еще предстоит подсчитать точную сумму, обменяв монеты различных валют на евро. Речь идет о рекордной сумме в районе 1,6 миллиона евро. В 2022 году мы собрали 1 миллион 430 тысяч", – заявил представитель Caritas. По его словам, сотрудники римской энергокомпании Acea, которая занимается в том числе водоснабжением города, собирает монеты в фонтане несколько раз в неделю, в зависимости от числа туристов: в период их наибольшего наплыва Треви "пылесосят" почти каждый день. После сбора монеты запечатывают в мешки и отправляют на сортировку и конвертацию. Полтора миллиона евро монетами со всего мира весят 33 тонны, а годовой "доход" фонтана Треви в пересчете превышает прибыль среднего римского музея: так, например, Национальный римский музей за год зарабатывает чуть более миллиона евро. Фонтан Треви был построен в стиле барокко в 1732-1762 годах архитектором Николо Сальви. Он примыкает к фасаду Палаццо Поли, второй этаж которого в 1830-х годах снимала русская княгиня Зинаида Волконская. В начале 2019 года местные СМИ сообщили, что римские власти придумали направлять часть средств из Треви в городской бюджет на социальные проекты, благоустройство и обслуживание памятников архитектуры. После поднявшейся волны критики экс-мэр столицы заверила, что монеты из главного римского фонтана по-прежнему будут направляться на благотворительность, а решение мэрии было неправильно интерпретировано прессой.
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новости - туризм, туризм, туристы, рим, италия
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Рим, Италия
В Риме фонтан Треви за год собрал больше денег, чем обычный городской музей
Римский фонтан Треви за 2023 год собрал монет от туристов на 1,6 миллиона евро
РИМ, 10 янв – РИА Новости. Традиция бросить монетку в фонтан Треви в память о путешествии в Рим принесла за минувший год рекордную сумму, эквивалентную 1,6 миллиона евро, сообщили РИА Новости в благотворительной организации Caritas, которая распоряжается собранными средствами.
"Нам еще предстоит подсчитать точную сумму, обменяв монеты различных валют на евро. Речь идет о рекордной сумме в районе 1,6 миллиона евро. В 2022 году мы собрали 1 миллион 430 тысяч", – заявил представитель Caritas.
По его словам, сотрудники римской энергокомпании Acea, которая занимается в том числе водоснабжением города, собирает монеты в фонтане несколько раз в неделю, в зависимости от числа туристов: в период их наибольшего наплыва Треви "пылесосят" почти каждый день. После сбора монеты запечатывают в мешки и отправляют на сортировку и конвертацию.
Полтора миллиона евро монетами со всего мира весят 33 тонны, а годовой "доход" фонтана Треви в пересчете превышает прибыль среднего римского музея: так, например, Национальный римский музей за год зарабатывает чуть более миллиона евро.
Фонтан Треви был построен в стиле барокко в 1732-1762 годах архитектором Николо Сальви. Он примыкает к фасаду Палаццо Поли, второй этаж которого в 1830-х годах снимала русская княгиня Зинаида Волконская.
В начале 2019 года местные СМИ сообщили, что римские власти придумали направлять часть средств из Треви в городской бюджет на социальные проекты, благоустройство и обслуживание памятников архитектуры. После поднявшейся волны критики экс-мэр столицы заверила, что монеты из главного римского фонтана по-прежнему будут направляться на благотворительность, а решение мэрии было неправильно интерпретировано прессой.
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