https://ria.ru/20240110/reper-1920573086.html

Адвокат рэпера Vacío отозвал жалобу на второй арест за хулиганство

Адвокат рэпера Vacío отозвал жалобу на второй арест за хулиганство - РИА Новости, 10.01.2024

Адвокат рэпера Vacío отозвал жалобу на второй арест за хулиганство

Адвокат рэпера Vacío (Николай Васильев) отозвал апелляционную жалобу на 10-суточный административный арест за мелкое хулиганство с оказанием сопротивления... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T17:20

2024-01-10T17:20

2024-01-10T17:59

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Адвокат рэпера Vacío (Николай Васильев) отозвал апелляционную жалобу на 10-суточный административный арест за мелкое хулиганство с оказанием сопротивления сотруднику полиции, сообщили РИА Новости в суде. "Адвокат отозвал жалобу. Апелляционное рассмотрение прекращено",- сказала собеседница агентства. С чем было связано данное решение защиты в инстанции не уточнили. Десять суток рэпер получил сразу после того, как отбыл 15-суточный арест из-за вечеринки Анастасии Ивлеевой, на которую он пришел лишь в носке на половом органе. Также его оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ* (признано в России экстремистской организацией, запрещено). В декабре прошедшего года в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором была Анастасия Ивлеева. Действо вызвало негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников мероприятия были вынуждены оправдываться. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на 1 миллиард рублей в счет компенсации морального вреда. Кроме того, суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей за "организацию массового пребывания граждан, повлекшее нарушение общественного порядка".* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20231228/golaya_vecherinka-1918521704.html

https://ria.ru/20231226/ivleeva-1918135359.html

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происшествия, россия, москва, анастасия ивлеева