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Адвокат рэпера Vacío отозвал жалобу на второй арест за хулиганство - РИА Новости, 10.01.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
17:20 10.01.2024 (обновлено: 17:59 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/reper-1920573086.html
Адвокат рэпера Vacío отозвал жалобу на второй арест за хулиганство
Адвокат рэпера Vacío отозвал жалобу на второй арест за хулиганство - РИА Новости, 10.01.2024
Адвокат рэпера Vacío отозвал жалобу на второй арест за хулиганство
Адвокат рэпера Vacío (Николай Васильев) отозвал апелляционную жалобу на 10-суточный административный арест за мелкое хулиганство с оказанием сопротивления... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T17:20
2024-01-10T17:59
происшествия
россия
москва
анастасия ивлеева
шоубиз
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Адвокат рэпера Vacío (Николай Васильев) отозвал апелляционную жалобу на 10-суточный административный арест за мелкое хулиганство с оказанием сопротивления сотруднику полиции, сообщили РИА Новости в суде. "Адвокат отозвал жалобу. Апелляционное рассмотрение прекращено",- сказала собеседница агентства. С чем было связано данное решение защиты в инстанции не уточнили. Десять суток рэпер получил сразу после того, как отбыл 15-суточный арест из-за вечеринки Анастасии Ивлеевой, на которую он пришел лишь в носке на половом органе. Также его оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ* (признано в России экстремистской организацией, запрещено). В декабре прошедшего года в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором была Анастасия Ивлеева. Действо вызвало негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников мероприятия были вынуждены оправдываться. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на 1 миллиард рублей в счет компенсации морального вреда. Кроме того, суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей за "организацию массового пребывания граждан, повлекшее нарушение общественного порядка".* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20231228/golaya_vecherinka-1918521704.html
https://ria.ru/20231226/ivleeva-1918135359.html
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происшествия, россия, москва, анастасия ивлеева
Происшествия, Россия, Москва, Анастасия Ивлеева, Шоубиз
Адвокат рэпера Vacío отозвал жалобу на второй арест за хулиганство

Адвокат рэпера Vacío отозвал жалобу на второй арест за мелкое хулиганство

© Московские суды общей юрисдикцииРэпер VACÍO (Николай Васильев) в Лефортовском районном суде города Москвы. Кадр видео
Рэпер VACÍO (Николай Васильев) в Лефортовском районном суде города Москвы. Кадр видео
© Московские суды общей юрисдикции
Рэпер VACÍO (Николай Васильев) в Лефортовском районном суде города Москвы. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Адвокат рэпера Vacío (Николай Васильев) отозвал апелляционную жалобу на 10-суточный административный арест за мелкое хулиганство с оказанием сопротивления сотруднику полиции, сообщили РИА Новости в суде.
"Адвокат отозвал жалобу. Апелляционное рассмотрение прекращено",- сказала собеседница агентства.
Телеведущая Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Россия возвращает звезд из "голой вечеринки" в реальность
28 декабря 2023, 08:00
С чем было связано данное решение защиты в инстанции не уточнили.
Десять суток рэпер получил сразу после того, как отбыл 15-суточный арест из-за вечеринки Анастасии Ивлеевой, на которую он пришел лишь в носке на половом органе. Также его оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ* (признано в России экстремистской организацией, запрещено).
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
С Ивлеевой захотели взыскать миллиард за "голую" вечеринку
26 декабря 2023, 12:25
В декабре прошедшего года в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором была Анастасия Ивлеева. Действо вызвало негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников мероприятия были вынуждены оправдываться. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на 1 миллиард рублей в счет компенсации морального вреда.
Кроме того, суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей за "организацию массового пребывания граждан, повлекшее нарушение общественного порядка".
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Киркорова могут лишить звания народного артиста, считает эксперт
29 декабря 2023, 10:42
 
ШоубизПроисшествияРоссияМоскваАнастасия Ивлеева
 
 
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