https://ria.ru/20240110/reper-1920573086.html
Адвокат рэпера Vacío отозвал жалобу на второй арест за хулиганство
Адвокат рэпера Vacío отозвал жалобу на второй арест за хулиганство - РИА Новости, 10.01.2024
Адвокат рэпера Vacío отозвал жалобу на второй арест за хулиганство
Адвокат рэпера Vacío (Николай Васильев) отозвал апелляционную жалобу на 10-суточный административный арест за мелкое хулиганство с оказанием сопротивления... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T17:20
2024-01-10T17:20
2024-01-10T17:59
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Адвокат рэпера Vacío (Николай Васильев) отозвал апелляционную жалобу на 10-суточный административный арест за мелкое хулиганство с оказанием сопротивления сотруднику полиции, сообщили РИА Новости в суде. "Адвокат отозвал жалобу. Апелляционное рассмотрение прекращено",- сказала собеседница агентства. С чем было связано данное решение защиты в инстанции не уточнили. Десять суток рэпер получил сразу после того, как отбыл 15-суточный арест из-за вечеринки Анастасии Ивлеевой, на которую он пришел лишь в носке на половом органе. Также его оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ* (признано в России экстремистской организацией, запрещено). В декабре прошедшего года в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором была Анастасия Ивлеева. Действо вызвало негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников мероприятия были вынуждены оправдываться. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на 1 миллиард рублей в счет компенсации морального вреда. Кроме того, суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей за "организацию массового пребывания граждан, повлекшее нарушение общественного порядка".* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20231228/golaya_vecherinka-1918521704.html
https://ria.ru/20231226/ivleeva-1918135359.html
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происшествия, россия, москва, анастасия ивлеева
Происшествия, Россия, Москва, Анастасия Ивлеева, Шоубиз
Адвокат рэпера Vacío отозвал жалобу на второй арест за хулиганство
Адвокат рэпера Vacío отозвал жалобу на второй арест за мелкое хулиганство
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Адвокат рэпера Vacío (Николай Васильев) отозвал апелляционную жалобу на 10-суточный административный арест за мелкое хулиганство с оказанием сопротивления сотруднику полиции, сообщили РИА Новости в суде.
"Адвокат отозвал жалобу. Апелляционное рассмотрение прекращено",- сказала собеседница агентства.
Россия возвращает звезд из "голой вечеринки" в реальность
С чем было связано данное решение защиты в инстанции не уточнили.
Десять суток рэпер получил сразу после того, как отбыл 15-суточный арест из-за вечеринки Анастасии Ивлеевой
, на которую он пришел лишь в носке на половом органе. Также его оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ* (признано в России
экстремистской организацией, запрещено).
С Ивлеевой захотели взыскать миллиард за "голую" вечеринку
В декабре прошедшего года в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором была Анастасия Ивлеева. Действо вызвало негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников мероприятия были вынуждены оправдываться. Хамовнический суд Москвы
зарегистрировал коллективный иск к блогеру на 1 миллиард рублей в счет компенсации морального вреда.
Кроме того, суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей за "организацию массового пребывания граждан, повлекшее нарушение общественного порядка".
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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