https://ria.ru/20240110/razreshili-1920558107.html
Российским судьям разрешили вести телеграм-каналы
Российским судьям разрешили вести телеграм-каналы - РИА Новости, 10.01.2024
Российским судьям разрешили вести телеграм-каналы
Комиссия по этике Совета судей России разрешила судьями вести свои и публиковаться в чужих телеграм-каналах, а также обсуждать в подкастах юридические вопросы. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T16:36
2024-01-10T16:36
2024-01-10T16:36
россия
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Комиссия по этике Совета судей России разрешила судьями вести свои и публиковаться в чужих телеграм-каналах, а также обсуждать в подкастах юридические вопросы. В заключении указано, что Кодекс судейской этики разрешает судьям участвовать в мероприятиях, направленных на развитие права и совершенствование законодательства, судебной системы и правосудия. "Судья может выступать с публичными докладами и лекциями, участвовать в публичных слушаниях, научных форумах и конференциях, писать статьи и книги, осуществлять научную и преподавательскую деятельность, в том числе на платной основе, а также заниматься иными видами деятельности, относящимися к сфере права, законодательства, правосудия, если это не противоречит законодательству о статусе судей", - отметила комиссия. Она указала, что написание в свободное от работы время статей на правовые темы с их последующим опубликованием представляет собой "деятельность, связанную с развитием права и законодательства", заниматься которой судья может с соблюдением Кодекса судейской этики. "Опубликование (размещение) написанных судьей статей (текстов) на правовые темы на страницах (каналах) незапрещенных веб-приложений, как то "Яндекс" и "Телеграм", по своей сути ничем не отличается от опубликования тех же статей (текстов) в научно-практических журналах (сборниках), включая электронные журналы, и отвечает духу времени в условиях активно развивающихся цифровых технологий и онлайн-сервисов. Представляется, что участие судьи в аудиозаписях бесед на юридические темы с судьями и учеными-юристами с целью их последующего опубликования на страницах (каналах) незапрещенных веб-приложений также можно отнести к одной из форм участия судьи в деятельности, связанной с развитием права и законодательства, в виде публичных дискуссий", - сказано в заключении. Там уточняется, что судья может свободно выражать свое мнение и принимать участие в публичных дискуссиях, в том числе по вопросам эффективности судебной деятельности, разъяснять правовые мотивы принятых им или его коллегами судебных решений. При этом в своих высказываниях он должен "проявлять сдержанность и осмотрительность, быть беспристрастным и сохранять лояльность к судебной власти". Помимо этого, судье следует воздерживаться от публичных заявлений, которые могут причинить ущерб интересам правосудия, его независимости и беспристрастности. Есть и этические требования к уважению внутри судейской среды: судья должен проявлять сдержанность и корректность при комментировании решений своих коллег. Комиссия отметила, что такой деятельностью судья может заниматься в нерабочее время, на безвозмездной основе, а также следует взвешенно подходить к выбору площадки, той или иной страницы (канала) веб-приложения, которые будут им использованы для размещения статей и аудиозаписей бесед на юридические темы.
https://ria.ru/20240109/sud-1920273063.html
https://ria.ru/20231226/sudy-1918240313.html
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россия
Российским судьям разрешили вести телеграм-каналы
Комиссия по этике Совета судей России разрешила судьями вести телеграм-каналы
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Комиссия по этике Совета судей России разрешила судьями вести свои и публиковаться в чужих телеграм-каналах, а также обсуждать в подкастах юридические вопросы.
В заключении указано, что Кодекс судейской этики разрешает судьям участвовать в мероприятиях, направленных на развитие права и совершенствование законодательства, судебной системы и правосудия.
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"Судья может выступать с публичными докладами и лекциями, участвовать в публичных слушаниях, научных форумах и конференциях, писать статьи и книги, осуществлять научную и преподавательскую деятельность, в том числе на платной основе, а также заниматься иными видами деятельности, относящимися к сфере права, законодательства, правосудия, если это не противоречит законодательству о статусе судей", - отметила комиссия.
Она указала, что написание в свободное от работы время статей на правовые темы с их последующим опубликованием представляет собой "деятельность, связанную с развитием права и законодательства", заниматься которой судья может с соблюдением Кодекса судейской этики.
"Опубликование (размещение) написанных судьей статей (текстов) на правовые темы на страницах (каналах) незапрещенных веб-приложений, как то "Яндекс
" и "Телеграм
", по своей сути ничем не отличается от опубликования тех же статей (текстов) в научно-практических журналах (сборниках), включая электронные журналы, и отвечает духу времени в условиях активно развивающихся цифровых технологий и онлайн-сервисов. Представляется, что участие судьи в аудиозаписях бесед на юридические темы с судьями и учеными-юристами с целью их последующего опубликования на страницах (каналах) незапрещенных веб-приложений также можно отнести к одной из форм участия судьи в деятельности, связанной с развитием права и законодательства, в виде публичных дискуссий", - сказано в заключении.
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Там уточняется, что судья может свободно выражать свое мнение и принимать участие в публичных дискуссиях, в том числе по вопросам эффективности судебной деятельности, разъяснять правовые мотивы принятых им или его коллегами судебных решений. При этом в своих высказываниях он должен "проявлять сдержанность и осмотрительность, быть беспристрастным и сохранять лояльность к судебной власти".
Помимо этого, судье следует воздерживаться от публичных заявлений, которые могут причинить ущерб интересам правосудия, его независимости и беспристрастности. Есть и этические требования к уважению внутри судейской среды: судья должен проявлять сдержанность и корректность при комментировании решений своих коллег.
Комиссия отметила, что такой деятельностью судья может заниматься в нерабочее время, на безвозмездной основе, а также следует взвешенно подходить к выбору площадки, той или иной страницы (канала) веб-приложения, которые будут им использованы для размещения статей и аудиозаписей бесед на юридические темы.
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