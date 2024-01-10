https://ria.ru/20240110/rada-1920552234.html

Порошенко призвал руководство Рады разрешить выезд депутатов за границу

Порошенко призвал руководство Рады разрешить выезд депутатов за границу - РИА Новости, 10.01.2024

Порошенко призвал руководство Рады разрешить выезд депутатов за границу

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал руководство Верховной рады отменить предписания о запрете выезда... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T16:21

2024-01-10T16:21

2024-01-10T16:21

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал руководство Верховной рады отменить предписания о запрете выезда украинских депутатов за границу, по его мнению, это незаконное препятствование их дипломатической работе. В начале декабря Порошенко сообщил, что пограничники по указанию офиса Владимира Зеленского не пустили его в командировку в США и Польшу, хотя у него был соответствующий документ, подписанный главой Верховной рады. "Руководство парламента должно отменить отвратительные и незаконные распоряжения о блокировании выезда депутатов и формировании постоянных делегаций межпарламентских объединений. Это уголовное преступление препятствования межпарламентской дипломатии. Самодурство никогда не победит дипломатию", - сказал Порошенко в видео, опубликованном в Telegram-канале украинского телеканала "Первый". Кроме того, Порошенко заявил, что его фракция требует немедленного рассмотрения ряда вопросов. В частности, призывал Раду рассмотреть законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви, назвав ее "пятой колонной России". Также по мнению депутата, Рада должна рассмотреть проект закона о согласовании главнокомандующим ВСУ назначения и увольнения командующих, чтобы нивелировать предпосылки столкновения военного и политического руководства страны. Порошенко считает необходимым также в срочном порядке упростить процедуру предоставления статуса участника боевых действий. "В-пятых, создать временную специальную комиссию для проверки (ситуации - ред.) с нестроящимися фортификационными сооружениями, что является преступлением", - добавил он. Порошенко отметил, что парламент также обязан отменить запрет на трансляции заседаний и "запустить журналистов в фойе" Рады, чтобы не скрывать правду от народа. В январе прошлого года Зеленский сообщал, что власти Украины запретили выезд за рубеж без служебной цели ряду чиновников и правоохранителей. Запрет на выезд из страны распространяется на министров и их заместителей, народных депутатов, руководителей центральных органов власти и заместителей, глав офиса Зеленского и их заместителей, глав СБУ, Нацбанка Украины и заместителей, омбудсмена и представителей, глав других органов власти и руководителей структурных подразделений госорганов. Также запрет касается судей, прокуроров и всех чиновников, кто имеет бронь от мобилизации. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20231220/petitsiya-1916859209.html

https://ria.ru/20231227/ukraina-1918455101.html

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, петр порошенко, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр