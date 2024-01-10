https://ria.ru/20240110/rabota-1920568356.html
Эксперты прокомментировали идею о сокращении рабочей недели на час
Эксперты прокомментировали идею о сокращении рабочей недели на час - РИА Новости, 10.01.2024
Эксперты прокомментировали идею о сокращении рабочей недели на час
Сокращение рабочей недели на час может повысить производительность труда далеко не всех работников, нужного эффекта можно добиться другими способами – переводом РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T17:00
2024-01-10T17:00
2024-01-10T17:00
общество
россия
работа
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Сокращение рабочей недели на час может повысить производительность труда далеко не всех работников, нужного эффекта можно добиться другими способами – переводом на гибкий график, премированием, повышением уровня квалификации сотрудника, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Ранее "Российская газета" сообщила, что Российская трехсторонняя комиссия рассмотрела законопроект сенатора Айрата Гибатдинова о сокращении продолжительности рабочей недели на час. Речь идет об обязательном уменьшении последнего рабочего дня перед выходными на час и установлении рабочей недели в 39 часов. Предполагается, что это поможет улучшить производительность труда сотрудников. "Обязательное сокращение рабочей недели увеличит расходы работодателей по оплате сверхурочных в тех сферах, где рабочее время четко регламентировано (например, торговля, добыча полезных ископаемых). Исследования показывают, что производительность работников, а также удовлетворенность работой повышает гибкий режим занятости... Однако существуют сферы, где выполнение работы возможно только на рабочем месте - в этих случаях производительность работников едва ли увеличится при сокращении рабочей недели", - полагает эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина. Она отметила, что для повышения производительности труда работодатели могут расширить инвестиции в дополнительное профессиональное образование работников. Другим инструментом стимулирования производительности может быть, напротив, увеличение времени работы. Дефицит кадров в России и сокращение численности трудоспособного населения уменьшают шансы поддержки законопроекта об обязательном сокращении рабочей недели. С этим мнением согласна и директор центра развития карьеры РАНХиГС Анна Евсюкова, которая считает, что в нынешних обстоятельствах работодатели и работники скорее, наоборот, будут договариваться об условиях дополнительного времени работы. А улучшения производительности труда сотрудников можно добиться любыми общеизвестными способами: "К ним относятся самостоятельное сокращение работодателями рабочего времени работников; премирование; нематериальные поощрения: обучение, повышение квалификации в компаниях-партнерах, посещение культурных и спортивных мероприятий и прочее".
https://ria.ru/20240110/rabota-1920509402.html
https://ria.ru/20230904/otdykh-1879513265.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, работа
Эксперты прокомментировали идею о сокращении рабочей недели на час
Эксперты: сокращение на час рабочей недели не повлияет на производительность
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Сокращение рабочей недели на час может повысить производительность труда далеко не всех работников, нужного эффекта можно добиться другими способами – переводом на гибкий график, премированием, повышением уровня квалификации сотрудника, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее "Российская газета" сообщила, что Российская трехсторонняя комиссия рассмотрела законопроект сенатора Айрата Гибатдинова о сокращении продолжительности рабочей недели на час. Речь идет об обязательном уменьшении последнего рабочего дня перед выходными на час и установлении рабочей недели в 39 часов. Предполагается, что это поможет улучшить производительность труда сотрудников.
В Совфеде назвали условие для сокращения рабочего дня
"Обязательное сокращение рабочей недели увеличит расходы работодателей по оплате сверхурочных в тех сферах, где рабочее время четко регламентировано (например, торговля, добыча полезных ископаемых). Исследования показывают, что производительность работников, а также удовлетворенность работой повышает гибкий режим занятости... Однако существуют сферы, где выполнение работы возможно только на рабочем месте - в этих случаях производительность работников едва ли увеличится при сокращении рабочей недели", - полагает эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.
Она отметила, что для повышения производительности труда работодатели могут расширить инвестиции в дополнительное профессиональное образование работников. Другим инструментом стимулирования производительности может быть, напротив, увеличение времени работы. Дефицит кадров в России
и сокращение численности трудоспособного населения уменьшают шансы поддержки законопроекта об обязательном сокращении рабочей недели.
С этим мнением согласна и директор центра развития карьеры РАНХиГС Анна Евсюкова, которая считает, что в нынешних обстоятельствах работодатели и работники скорее, наоборот, будут договариваться об условиях дополнительного времени работы. А улучшения производительности труда сотрудников можно добиться любыми общеизвестными способами: "К ним относятся самостоятельное сокращение работодателями рабочего времени работников; премирование; нематериальные поощрения: обучение, повышение квалификации в компаниях-партнерах, посещение культурных и спортивных мероприятий и прочее".
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