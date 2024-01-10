https://ria.ru/20240110/putin-1920626132.html

СМИ: Путин положит западному альянсу конец

СМИ: Путин положит западному альянсу конец - РИА Новости, 10.01.2024

СМИ: Путин положит западному альянсу конец

пишет Telegraph. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T22:24

2024-01-10T22:24

2024-01-10T22:24

специальная военная операция на украине

москва

россия

европа

владимир путин

нато

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин может положить конец военному блоку стран Запада в его нынешнем виде, пишет Telegraph."Запад и в особенности европейские члены НАТО должны срочно начать процесс перевооружения и реиндустриализации. <…> Если они не сделают это, Путин получит ключи от Европы и сможет <…> положить конец западному альянсу в том виде, в каком он нам известен", — говорится в материале.Отмечается, что поддержка киевского режима может прекратиться, в то время как Москва проводит преобразования военно-промышленного комплекса, чтобы обеспечить потребности армии.Автор статьи предупреждает, что Украина оказалась в тяжелой ситуации, поскольку ее войска выпускают вдвое меньше артиллерийских снарядов и ракет, чем российская армия.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240110/ukraina-1920599068.html

https://ria.ru/20240110/vsu-1920591277.html

москва

россия

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москва, россия, европа, владимир путин, нато